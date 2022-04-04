Грузия — перед проблемой отмывания РФ-капитала 4 апреля, 15:36 Цей матеріал також доступний українською

По итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег

Грузия многие годы создавала имидж регионального бизнес-хаба для многомиллионных, стратегически важных торгово-экономических и энергетических проектов. Но по итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег. По крайней мере, такие опасения уже открыто выражают аккредитованные в стране дипломаты.

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Посол Франции Диего Колас, выступая перед парламентским комитетом по внешним связям, выразил надежду, что «в столь сложной обстановке Грузия будет внимательно следить за тем, чтобы не стать местом для ведения бизнеса, „черной дырой“, как Таджикистан».

Предельно четко выразилась и посол США. В интервью Радио Свобода Келли Дегнан заявила: Вашингтону не хотелось бы, «чтобы Грузия использовалась как „черный ход“ компаниями и частными лицами, желающими избежать санкций». «Мы очень внимательно за этим наблюдаем», — дала понять дипломат.

Достаточно жесткому тону послов предшествовало несколько важных событий внутри страны, в деталях которых, по традиции, и кроется дьявол. Когда западные страны одна за другой анонсировали жесткие санкции в отношении Москвы, премьер-министр Грузии наговорил такого, что даже главный пропагандист России Маргарита Симоньян посвятила его словам радостный твитт, а по федеральным каналам восторгались: «Грузия излечилась!». Радость Москвы вызвало решение правящей Грузинской мечты не вводить индивидуальные санкции в отношении России.

«Я ничего не предприму, не приму никакого решения, которое каким-либо образом нанесет ущерб нашим национальным интересам, интересам нашего народа», — этими словами глава грузинского Кабмина моментально навлек на себя недовольство Киева и гнев нескольких тысяч грузин, которые вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Про манифестацию в центре Тбилиси президент Володимир Зеленский впоследствии напишет в Твиттере, что это тот случай, когда народ лучше правительства. А неделями позже отзовет посла из Грузии.

И все же, насколько обоснованы опасения иностранных послов и может ли Грузинская мечта проворачивать темные дела на своей территории?

Начнем с верхушки, то есть — с теневого лидера правящей партии. Очевидно, что миллиардера Бидзину Иванишвили, сколотившего состояние в России 90-х, до сих пор связывают с этой страной и возможно ее политическими и бизнес-элитами некие обязательства. Как сообщает российское издание Известия, самый богатый грузин планеты наряду с Грузией и Францией владеет недвижимостью и в России. Партия экс-президента Саакашвили утверждает, что Иванишвили является самым крупным частным акционером Газпрома с 1% доли российского газового гиганта. Правда, официального подтверждения этой информации нет.

Тем не менее, с учетом российского эпизода в биографии олигарха, вполне возможно предполагать, что просьбы «уладить дела» в Грузии могут в недалеком будущем зазвучать от крупных политических и финансовых игроков из РФ.

Может ли Грузинская мечта проворачивать темные дела на своей территории?

Грузия, как региональный хаб по отмыванию денег, вполне успешно заработает и для тех, кто не ведет дел по-крупному. Вопросы в обществе вызвала массовая иммиграция россиян в страну. Так, по данным МВД, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, по 20 марта включительно в Грузию въехали 35 028 российских граждан. Впоследствии страну покинули 20 733 россиян.

По данным журналистов-расследователей, с 1 по 4 марта, то есть за три рабочих дня, в Дом юстиции с просьбой зарегистрировать бизнес обратился 201 гражданин РФ. С 1 по 7 марта, за четыре рабочих дня, с аналогичной целью заявление в ведомство подали 107 граждан Беларуси. Для сравнения — с 2019 по 2021 год в Грузии было зарегистрировано всего пять компаний, принадлежащих российским гражданам, и всего одна — гражданину Беларуси.

Насколько слаженно работает Служба безопасности страны и существует ли политическая воля для того, чтобы она заработала? Кто изучает бэкграунд новых компаний и почти 15-ти тысяч российских граждан, осевших преимущественно в крупных городах — Тбилиси и Батуми? Эти вопросы повисли в воздухе. А в ответ лишь решительное намерение грузинских властей не раздражать Москву.

При этом автоматически, то есть невольно, Грузия все же присоединилась к международным санкциям, во всех международных организациях проголосовала против России, отправила гуманитарный груз в Украину. Отказ от индивидуальных санкций в правительстве «Мечты» объяснили защитой национальных интересов и заботой о денежных переводах из России, ежемесячно пополняющих госказну. Власти не желали нанести удар по этому сектору. И вроде желание вполне оправданное, но формулировки премьер-министра буквально вывели из себя грузин, большинство которых в войне с Россией за Украину переживают как за самих себя.

Агрессия Москвы действительно спутала все карты правящей партии, которая планировала использовать ускоренную интеграцию в ЕС как главный козырь в предвыборной кампании 2024 года. Но под нажимом общественности и вслед за Киевом заявку пришлось подавать прямо сейчас.

Перспективы вряд ли можно назвать радужными. У Тбилиси давно не заладилось с Брюсселем. Последовательное игнорирование Грузинской мечтой рекомендаций ЕС спровоцировало затяжной внутриполитический кризис. Претензии Евросоюза, в частности, касаются провалившейся реформы судебной системы. ЕС даже отозвал финансовый транш, выделенный стране. Такого не было никогда. Подлил масла в огонь арест экс-президента Грузии, гражданина Украины и главного оппонента Иванишвили Михаила Саакашвили. Некоторые евродепутаты выражают недовольство и условиями его содержания в заключении. Письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю направила член Европарламента из Польши Анна Фотыга, задав ему два вопроса: соответствуют ли условия содержания Саакашвили в тюрьме стандартам ЕС и не следует ли, с учетом опыта Молдовы, ввести санкции против Бидзины Иванишвили.

Очевидно, что Иванишвили, а значит и Грузия, в скором времени окажется перед сложной дилеммой: Север или Запад? Стоит ожидать, что перевесит та чаша весов, на которой окажется больше капитала.

Озабоченность по поводу будущей позиции Грузии среди международных партнеров Тбилиси нарастает. И если правящая партия попадется на темных делах, «грузинская мечта» об ускоренном членстве в ЕС скорее всего останется лишь словосочетанием на баннере партии олигарха.

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