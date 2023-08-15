Олицетворение хаоса. Во что Путин превратил Россию за 25 лет 15 августа, 07:13 NV Премиум

Путинская Россия начинает напоминать царскую: государство, рухнувшее под тяжестью собственных противоречий

В собственной версии истории Владимир Путин предстает эдаким защитником и оплотом современной России. Согласно этому нарративу, Путин стойко сдерживает волны внешних и внутренних врагов и одновременно возвращает России ее величие. Несмотря на то, что эти захватывающие дух рассказы о путинских подвигах еще могут найти отклик у россиян, которых годами кормили с ложечки обильной дезинформацией, информированные наблюдатели оценят их в диапазоне — от приукрашивания действительности до полного абсурда.

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Будущие историки вряд ли воздадут хвалу Путину. Он управляет страной с помощью внушаемых им страха и подобострастия, цинично разрушая российскую протодемократию, превращая инакомыслие в преступление, а не в важнейшую составляющую политической жизни. Россия превратилась в страну, находящуюся в плену единственной путинской идеи вместо здоровой конкуренции между конкурирующими идеями.

Он постепенно заражает российское общество, создавая токсичную культуру, в которой процветают ксенофобия, национализм и насилие. А начав глупую войну за имперскую экспансию в Украине, которую его хваленая модернизированная армия оказалась неспособной победить, он непреднамеренно продемонстрировал хрупкость своей собственной структуры власти.

Восхождение Путина

Политическое восхождение Путина началось, когда он стал секретарем Совета безопасности России в марте 1999 года, что долгое время рассматривалось как вероятный путь к исполнительному руководству. Затем он занял пост премьер-министра России, и вскоре после этого стал президентом, поскольку все более слабеющий Борис Ельцин попытался назначить преемника.

Будущие историки вряд ли воздадут хвалу Путину

Готовность Путина защищать интересы «семьи» — сети приспешников и олигархов, составлявших ближайшее окружение Ельцина, — сделала его двусмысленным, но, тем не менее, логичным выбором. Борьба за порядок и стабильность была постоянным лейтмотивом того, как Путин себя позиционировал. Он разыграл эту тему во время президентских выборов в России в 2000 году, которые последовали за разрушительным российским финансовым кризисом 1998 года и прошли в разгар второй войны России в Чечне.