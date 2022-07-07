Переломный момент в войне путинской России против Украины и цивилизованного мира 7 июля, 14:57

Мир изменился. Он стал не то чтобы более жестким, он стал более реалистичным в ключевых вопросах жизни и смерти. Войны и мира

Путин не только убивает людей и уничтожает инфраструктуру Украины. Он уничтожил и подконтрольное ему население России. И не только физически — в сожженной российской бронетехнике и окопах, затопленных кораблях и сбитых самолетах и вертолетах. Он морально раздавил свой народ. Силой массированной пропаганды и идеей «расширения жизненного пространства» (вам это ничего не напоминает?) за пределы РФ. Стратегия уничтожения Украины и легализация права на убийство украинцев. Правда, многие заметят, что российский лидер только реализовал мечты поддерживающего его народонаселения России. И дал команду «фас» грубым силам, давно стремившимся стереть Украину с карты мира и совершить очередной геноцид против украинского народа. Оба варианта — это приговор нынешним россиянам — поддерживающим вторжение России в Украину. Надеюсь, что в Московии есть и другие. Все понимающие, не поддерживающие Путина, но делающие это тихо и незаметно для других. Чтобы не оказаться на допросах в ФСБ.

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История войны России в Украине — это приговор, который россияне будут искупать сотнями лет. Потому что такие преступления не проходят бесследно. Путин ведь не только убивает украинцев. Он превратил поддерживающих его россиян в убийц и разрушителей. Вместо того чтобы сконцентрировать энергию подконтрольного ему населения на том, чтобы создать какие-то признаки цивилизации у забытых Богом и ФСБ-шным «патриархом» Кириллом-Гундяевым регионах своей же России. Тех, кто удален от московской кольцевой дороги. Там, где и не слышали о канализации, дорогах с твердым покрытием или интернете. В России победила идеология войны против Украины, разрушения построенного украинцами, уничтожения инфраструктуры, убийства людей, тотального «победобесия» во имя России, которая «поднимается с колен». Хотя подъем этот — исключительно в картинках путинских медиа-киллеров, создавших свою антиреальность. На самом деле Россия погружается в трясину санкций, потери рынков энергоносителей и оружия, неприятия и отвращения во всем мире.

Теперь это «жизненное пространство», которое Россия отгрызает буквально по метру в Украине, снося города — Попасную, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, расстреливая Славянск и Краматорск, оккупанты превращают в пожарище, руину и братскую могилу для местного населения. Часть которого, чего греха таить, приглашала путина в свой дом. Но это разрушение цивилизации должно быть остановлено. Как остановить антицивилизацию, основной задачей которой является разрушение и убийство людей? Думаю, этот переломный момент уже настал.

Цивилизация вышла из летаргического сна сплошного пацифизма

Украинский народ и его Вооруженные силы отыграли время для всей цивилизации людей. Дали срок и достаточно информации для того, чтобы понять уровень катастрофы, перегруппировать и существенно увеличить силы, способные противодействовать агрессору. Расширить Альянс, в который де-факто уже вступили нейтральные Швеция с Финляндией. И приблизить силу НАТО вплотную, на расстояние вытянутой руки не только россии, но и ее столицы, с подземным бункером Путина. Мир получил время, чтобы существенно увеличить оборонные заказы и запустить производство вооружений и современной техники. Которое считалось рудиментом «холодной войны» и напрасным расходованием денег. Конвейеры, производящие дальнобойное и высокоточное оружие, снова заработали на полную мощность. Цивилизация вышла из летаргического сна сплошного пацифизма. С пониманием того, что она должна себя защищать, а не пресмыкаться перед новейшим российским фюрером, запустившим маховик современной войны.

Наконец пошло тяжелое оружие и для украинской армии. Пока не в тех масштабах, которых требует эта война для победы цивилизации над ордой разрушителей. Но уже пошло. Украинские военные уже работают дальнобойной артиллерией и РСЗО, в том числе и известными HIMARS, по врагу, сжигая его склады с боеприпасами и горючим. Чем существенно ослабляют и обескровливают наступательные возможности путинской армии.

Следующим этапом должны стать изменения в системе принятия решений в мировых и атлантических структурах. Реорганизация Совбеза ООН, в котором страна-оккупант все еще имеет право «вето». Что приводит к параличу этого института. Внутри альянсов и союзов демократия также стремится к утверждению новых, дееспособных регламентов. Для принятия решений большинством голосов. Вместо трогательного, но опасного в условиях войны единодушия, которое может стать инструментом блокировки в руках заряженных на деструкцию сил.

Мир изменился. Он стал не то чтобы более жестким, он стал более реалистичным в ключевых вопросах жизни и смерти. Войны и мира. И на передовой линии этого нового мира находится Украина.

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