Возможно ли убедить Путина? 22 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською

Согласится ли Путин снять с себя корону после постигших его неудач и, по всей вероятности, еще и грядущих?

Думаю, что тезис о том, что все ключевые решения в России принимает лично Владимир Путин не нуждается в отдельном доказательстве. В демократических странах для того, чтобы лоббировать какое-либо политическое решение, нужно убеждать большое количество людей (представителей разных ветвей власти, партий и т. п. ). В России для этого достаточно убедить одного человека — ее президента. С одной стороны, это создает для нас катастрофические проблемы, ведь ни для кого не секрет, что решение о нападении на Украину было личной прихотью Путина. С другой стороны, убедив его прекратить агрессию, эту войну можно было бы быстро остановить. Лидеры стран западного мира прекрасно это понимают, потому и пытаются непосредственно (через телефонные разговоры) или косвенно (с помощью санкций) убедить Путина прекратить войну. К прямым переговорам с ним стремится и Владимир Зеленский.

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Однако, возможно ли путем аргументов убедить Путина остановить агрессию против Украины? Мой ответ на этот вопрос основан на предположении, которое часто можно услышать от многих аналитиков. Его суть в том, что Путин живет в собственном, созданном им при потакании его окружения мире, общие черты которого нам хорошо известны из его публичных проповедей. Если допустить, что это действительно так, то каковы шансы убедить его прекратить войну на условиях, которые приемлемы для Украины и всего демократического мира?

К сожалению, шансы не велики. Проблема в том, что лица, имеющие такую ​​же проблему, как и Путин, мало уязвимы к рациональным аргументам и фактам. Что бы ни происходило вокруг них, они всегда будут интерпретировать это как подтверждение их картины мира. Даже факты, совершенно очевидно ей противоречащие, они могут толковать так, чтобы они вписывались в их видение реальности. Например, думаю, что вам, как и мне, приходилось иметь дело с людьми, живущими в выдуманном мире причудливых религиозно-мифологических идей. Были ли успешными ваши попытки убедить их в ошибочности таких идей? Признаюсь, я не помню, чтобы мне когда-нибудь это удавалось. На любой мой аргумент они всегда придумывали новый ответ, который помогал им стоять на своем. Бессмысленность этого ответа их мало беспокоила. Собственно, это именно та проблема, с которой столкнулся сегодня ориентированный на модерные стандарты рациональности демократический мир — лицо, имеющее доступ к ядерному оружию, живет в плену подобных причудливых идей и любые попытки противопоставить им разумные доказательства оказываются бессильными.

На самом деле, подобный феномен в известной степени свойственен всем нам. Мы склонны сначала принять какую-то точку зрения, а уже потом искать аргументы в ее пользу. При этом факты, которые ей противоречит, мы можем игнорировать, аргументацию выстраивать нелогично, только бы она подтверждала наше убеждение. Однако некоторые люди заходят слишком далеко на этом пути. Они вообще перестают «держаться берега» рациональности, и тогда достучаться до них аргументами бывает почти невозможно. Думаю, с подобным примером мы имеем дело в случае с президентом РФ.

Для Путина решение о нападении на Украину является экзистенциальным

Ситуация осложняется еще и тем, что для Путина решение о нападении на Украину является экзистенциальным решением, ведь оно напрямую связано с его ответом на вопрос, кто он такой. В разговорах западных аналитиков я неоднократно слышал, что президент РФ видит себя одним из великих русских правителей — эдаким Владимиром Великим (они действительно употребляют это имя), новым «собирателем земель русских». Поэтому призывы вывести войска и оставить Украину в покое, он воспринимает как вызов этому статусу, и не желает на них отзываться. Попытайтесь вспомнить среди своих знакомых людей, которые видят себя, например, великими певцами, поэтами, артистами, однако жизнь постоянно доказывает им обратное. Изменяли ли они после этого свою самооценку? Некоторые — да. Однако, согласитесь, что многие другие и дальше остались при мысли о собственном величии, а негативный опыт толковали так, чтобы он не затрагивал их самооценки — «мир еще оценит мои идеи», «они бездарны, поэтому просто не способны оценить мой талант», «мое время еще придет» и т. п. Дело в том, что отказавшись от мысли о собственной исключительной талантливости, они вынуждены были бы пересмотреть собственное видение того, кем они являются. Когда ты видишь себя великим творцом, это изменяет твое мировосприятие, наполняет жизнь смыслом и приятными эмоциями. Отказаться от этого очень сложно. Думаю, что в случае с Путиным мы имеем аналогичную ситуацию. Согласится ли он снять с себя корону после неудач, которые уже его постигли и, по всей вероятности, еще ждут его в будущем? Не факт. Вполне возможно, что он не захочет отказываться от чувства собственного величия и, возможно, даже на скамье подсудимых международного трибунала мы увидим того же человека, который убежден в своей великой исторической миссии, а во всех своих неудачах обвиняет, например, бестолковое окружение, коварный Запад и т. п.

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С другой стороны, угроза неудачи в начавшейся войне может стимулировать Путина пойти на значительные уступки и вывести войска. Этот шаг позволит ему сохранить высокую самооценку, ведь он все еще сможет убеждать себя и других, что кампания была удачной и достигла желаемых целей под его великим руководством. И не важно, что это не будет соответствовать действительности — он и его окружение нафантазируют нужные аргументы. Хотя, конечно же, подобного типа лица иногда до конца отказываются замечать неудачи, пока наконец не оказываются у воспетого в русской сказке разбитого корыта с таблеткой цианида в руках или пистолетом у виска.

Вывод, который я хочу сделать из написанного, будет несколько иным, чем тот, которого требует логика этого текста. Все, что происходит сегодня, лишний раз убеждает меня, что если общество хочет быть успешным, то оно должно быть организовано таким образом, чтобы исключать концентрацию власти в одних руках. Слишком рискованно доверять судьбу государства одному человеку, ведь никогда неизвестно каким окажется это лицо. Конечно, это может быть человек полон всяких добродетелей, под руководством которого страна достигнет невиданного успеха. Но обладателем этих рук также может оказаться и полусумасшедший человек, исполненный маниакальных идей, от действий которого будут страдать десятки миллионов невинных. История знает немало таких примеров, и современная Россия только один из них. Так что не стоит так рисковать, когда на кону миллионы жизней. Современные либеральные демократии, возможно, слишком неповоротливы и забюрократизированы, но, действительно, ничего лучше человечество пока не придумало.

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