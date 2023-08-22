Ян Бжезинский

Ян Бжезинский

Старший научный сотрудник Atlantic Council

Провокации Путина возле Сувалкского коридора. Как должна отреагировать НАТО

22 августа, 13:13
NV Премиум
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Нарастает напряженность в районе Сувалкского коридора — стратегически важного коридора, связывающего Польшу с Литвой, а значит, и с Латвией и Эстонией

По бокам от этого узкого коридора находятся весьма милитаризованный балтийский анклав России в Калининградской области и Беларусь, лидер которой Александр Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина. Если Путин захватит этот коридор, то три прибалтийские страны окажутся фактически отрезанными от остальной части НАТО.

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В течение последнего месяца на военном полигоне в трех километрах от польской границы проходила активная подготовка белорусских спецподразделений силами группы «Вагнер» — военизированной группировки, выполнявшей функции российских штурмовиков в Украине и известной своей жестокостью. По словам одного из высокопоставленных командиров группы, после июньской акции против российского Генштаба в Беларусь было переброшено до десяти тысяч бойцов «Вагнера».

Лукашенко, зная об опасениях Польши по поводу ЧВК «Вагнер», попытался спровоцировать поляков.

Теги:   Владимир Путин НАТО Сувалки Частная военная компания Вагнера Россия-Беларусь

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