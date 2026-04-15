Российская система коммерческой мобилизации не в состоянии привлечь наемников в достаточном количестве. Даже большие деньги за контракт уже не спасают ситуацию

В этом году президент России Владимир Путин объявил о 32-часовом пасхальном затишье в войне против Украины, в точности повторив сценарий весны 2025-го.

Тем не менее, надежды Владимира Зеленского на то, что этот шаг станет прологом к долгосрочному перемирию, не оправдались. Москва также дала понять, что не готова вернуться за стол переговоров, несмотря на осторожные призывы, звучавшие в некоторых мейнстримных медиа. На самом деле Путин преследовал лишь одну цель