Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Россия выдыхается. Какое новое преимущество появилось у Украины

15 апреля, 23:57
NV Премиум
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Российская система коммерческой мобилизации не в состоянии привлечь наемников в достаточном количестве. Даже большие деньги за контракт уже не спасают ситуацию

В этом году президент России Владимир Путин объявил о 32-часовом пасхальном затишье в войне против Украины, в точности повторив сценарий весны 2025-го.

Тем не менее, надежды Владимира Зеленского на то, что этот шаг станет прологом к долгосрочному перемирию, не оправдались. Москва также дала понять, что не готова вернуться за стол переговоров, несмотря на осторожные призывы, звучавшие в некоторых мейнстримных медиа. На самом деле Путин преследовал лишь одну цель

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Теги:   Война России против Украины Владимир Путин Российская армия Экономика РФ удары по территории РФ

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