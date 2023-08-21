Чего боится Путин 21 августа, 07:13

Так чего же боится Путин и почему он «закручивает гайки»?

Когда исследователи Сергей Гуриев и Даниэл Трейсман писали свою книгу «Диктаторы обмана. Новое лицо тирании в XXI веке», правление российского президента Владимира Путина было одной из лучших иллюстраций метаморфозы с диктатурами в нашем веке. А ХХ век, по утверждению авторов, был веком страха. Иосиф Сталин не просто обманывал своих соотечественников — он сковывал их страхом. В коммунистическом Советском Союзе не было даже намека на свободные выборы, зато были постоянные репрессии, Голодомор и ГУЛАГ, — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

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Владимир Путин пошел другим путем — путем так называемой «управляемой демократии», которая и является сплошным обманом. Конкурентные выборы вроде бы есть, но их победители известны заранее. Свободные медиа? Политическая повестка дня определяется в Кремле.

Частная инициатива? Что ждет крупного предпринимателя, не желающего считаться с интересами Путина, хорошо известно по судьбе Ходорковского или Березовского. Но олигархи, которые готовы сотрудничать с Кремлем, есть, и они неплохо себя чувствуют…

Рейтинг Путина только растет после очередного решения об агрессии

И гражданин может думать, что живет в демократической стране и способен влиять на ее будущее, хотя на самом деле его возможности сведены к минимуму даже тогда, когда он выбирает районную власть.

Одержал победу над собственной страной

Однако за 18 месяцев масштабной войны из «диктатора обмана» Путин начал превращаться в «диктатора страха». Он не смог одержать победу над Украиной, а вот над собственной страной — одержал.

Буквально за считанные месяцы была снесена вся декорация «управляемой демократии». Были закрыты все издания, которым еще разрешалось транслировать альтернативную точку зрения. Оппозиционеров начали приговаривать к срокам, легко сравнимым с пожизненным заключением. В образовательный процесс стали внедряться специальные учебники, которые напомнили наблюдателям о написанном Сталиным «Кратком курсе» истории партии. «Проседание» частного бизнеса привело к увеличению зависимости граждан от занятости в государственной экономике.

Могут спросить: а зачем Путину становиться «диктатором страха», когда большинство россиян и так поддерживает его в войне против Украины? Социологические опросы каждый раз регистрируют, что большинство соотечественников российского президента доверяет официальной пропаганде, рейтинг Путина только растет после очередного решения об агрессии.

Чего же боится Путин?

Когда из «диктатора обмана» в «диктатора страха» превратился Александр Лукашенко, это можно было легко понять. В 2020 году, после очередных президентских выборов в стране, Лукашенко убедился в тотальном неприятии своей политики и его фигуры большинством соотечественников. Сотни тысяч людей на улицах Минска и других городов Беларуси убеждали в этом лучше любых социологических опросов. Но ничего аналогичного в России мы не видели ни до, ни во время войны с Украиной.

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Так чего же боится Путин и почему он «закручивает гайки»? Чем мешала российскому президенту радиостанция «Эхо Москвы»? Зачем его судьи выносят новые приговоры?

Как бы это парадоксально ни прозвучало, Путин боится будущего. Можно даже сказать, что этот бывший сотрудник советских спецслужб смотрит дальше, чем его белорусский соратник. И гораздо меньше верит в вечную любовь сограждан.

Путин прекрасно понимает, что в случае каких-либо экономических проблем граждане неизбежно поставят вопрос о его эффективности и целесообразности продолжения войны. Он понимает, что оппозиция, которой нет — в элитах, в бизнесе, в обществе — может возникнуть буквально из ниоткуда. Он прекрасно помнит, что было с российскими правителями, которые проигрывали войны или просто не добивались успеха. Но он может помнить и другое: жестокая диктатура, такая, как диктатура Сталина, могла позволить себе военное поражение — как, например, во время войны с Финляндией.

Поэтому можно сказать, что Путин нуждается в запуганном обществе не сегодня, а завтра. Ему нужно, чтобы на момент кризиса эта запуганная страна уже существовала и боялась спецслужб, судов и силового аппарата. Чтобы поражение в войне с Украиной не привело к краху его власти.

Если бы Путин был уверен в своей победе над Украиной, он мог бы позволить себе не усиливать режим, не превращаться в «диктатора страха». Именно поэтому новая модель диктатуры — это лучшее доказательство его неуверенности в завтрашнем дне.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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