Парада нашей победы в Москве не будет 20 июля, 20:13

Что такое украинская победа в этой восьмилетней, а по большому счету — столетней войне с ленинской, сталинской, брежневской и путинской Россией за независимость?

Готовиться к отдыху в украинском Крыму в этом году еще в марте призвали несколько человек из моей ленты в Facebook. Вряд ли это была добрая ирония. Крым освобождают уже девятый год, и с тех пор, следует признать, дальше красивых лозунгов дело не сдвинулось. Для чего убеждать самих себя в том, что не может быть реализовано в какой-либо перспективе — не знаю. Самообман не признан как эффективная терапия ни одним практикующим психологом. По крайней мере, я не читал никаких рекомендаций обманывать себя в трудные времена.

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С парадом нашей победы на Красной площади в Москве — то же самое. Красивыми мотивирующими картинками с горящим Кремлем соцсети переполнены. Есть категория украинских граждан, которые не первый год распространяют старые карты, где в составе Украины есть Кубань и другие территории, уже более ста лет входящие в состав России и никем не обжалующиеся. Тем не менее, призывы отвоевать себе Кубань как составляющую нашей победы звучат не шуткой, а серьезной территориальной претензией. Благо, не на уровне ВСУ или Офиса президента.

Наконец, утомляют и раздражают ежедневные убедительные прогнозы по скорому распаду самой России на отдельные субъекты новой государственности. Можно много спорить о мотивации или отсутствии таковой у бурят, башкиров или татар иметь в конце концов собственную государственность. Предотвращает этот процесс экономика. Без выплат из федерального бюджета РФ сама Бурятия попросится обратно, даже если чудом удастся таки выйти из состава России. Выплаты нищие. Больше напоминают подачки. Но субъекты федерации именно так и привязаны к центру принятия решений.

Отсюда начинается опасная для нас футурология. Что такое украинская победа в этой восьмилетней, а по большому счету — столетней войне с ленинской, сталинской, брежневской и путинской Россией за независимость? Восстановление статуса-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года? Возвращение к официально признанным границам 1991 года, включая Крым? Переходят ли ВСУ российскую границу? Как прежде Красная Армия и войска союзников — границы нацистской Германии с целью освобождения порабощенных Гитлером народов. Да, освобождая всех, ВСУ доходит до Москвы. Залужный лично находит где-нибудь в бункере Путина. И конвоирует его в Гаагу. Ну, а наши победители шагают по Красной площади, как когда-то Красная армия — по разрушенному Берлину.

Этот вкусный сценарий никогда не будет воплощен.

Скажите, вкусный сценарий? Но правда в том, что он никогда не будет воплощен. Ни при каких обстоятельствах. Это пусть Путин и его глубинный народ кричат о каком-то освобождении от каких-то нацистов. Ужасные реалии такого освобождения мы видим и читаем в печальных новостях каждый день. И ВСУ вряд ли готовы освобождать Россию от Путина на территории Российской Федерации. В этом контексте мне близок ответ одного из военных на вопрос, почему наши не бомбят Ростов или Белгород: нашим есть, кого бомбить на нашей же территории.

Объективно в последний раз Москву захватывал Наполеон в 1812 году и долго там не просидел. Все последующие попытки захватить хоть Москву, хоть Петербург ни к чему не приводили. Это почти сделали гитлеровцы осенью 1941-го и спасло российскую столицу чудо. Здесь имею в виду не то, что она какая-то особенно неприступная. А то, что после 1945 года захватом чужих столиц грезит только Россия. Что она делала в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968, Афганистане в 1979, Чечне в 1999. Захватить или хотя бы бомбить саму Москву цивилизованные страны не думают.

Тем более что в украинской истории вы не найдете примеров захватнических войн, которые Украина вела как государство. Во времена Гетманщины Войско Запорожское либо оборонялось, либо как союзник участвовало в войнах других государств. Не обрастая завоеванными территориями, а в первую очередь стремясь сохранить свое, сколько бы его ни было. Украинская Народная Республика была еще в худшем состоянии — армии приходилось воевать сразу на несколько фронтов, практически без ресурсов и с помощью ситуативного союза с восстановленной Польской Республикой. Результат — расчленение и утрата территорий вместе с государственностью. Украинское войско исторически не имеет оккупационного опыта. А освобождаем мы только свою землю от оккупантов.

Поэтому даже полусерьезные разговоры о том, что ВСУ не остановится на исторической границе с Россией, а пойдет победным шагом до Москвы — либо самообман, либо инфантилизм, либо неадекватное восприятие современного мира. В конце концов, даже если бы у командования и власти было такое желание, западные союзники воплотить его не позволят. И НАТО не будет бомбить Москву, как прежде Белград, чтобы остановить наконец диктатора Милошевича и прекратить войну на Балканах.

Единственный действенный способ победить Россию в этой войне — после победы отгородиться мощным укреплениями на всей линии границы. Пусть за все деньги мира, но обустроить системы ПВО. Отгородиться от русского мира, и что важно — в лице так называемых хороших русских. Начать развитие и всех частей культуры. Наконец-то стать частью ЕС и что очень желательно — НАТО.

И тогда провести свой парад победы. В своей столице. На своем Крещатике. На зависть всем субъектам Российской Федерации. Кстати, тогда и в Крыму отдохнем, не раньше.

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