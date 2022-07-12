Российский ВПК — давай, до свидания!
Россия разучилась создавать новые типы вооружений
Доля России на мировом рынке оружия уже никогда не будет велика. Будет только меньше и будет падать каждый год.
Причины:
1. Во-первых, санкции.
2. Во-вторых — весь мир увидел, какое это дерьмо.
Реклама российского оружия заключалась в том, что оно «дешевле и проще в обслуживании, чем западные аналоги».
Это и есть причина большой, пока, доли рынка.
Россия продает почти 90% своего оружия всего в 10 странах, включая Индию, Египет и Китай.
За 4 месяца агрессии, 2-й экспортер вооружений в мире, потерял:
— Более 1600 танков.
— Более 400 единиц авиатехники (самолетов и вертолетов).
— Более 9 тыс. единиц разной военной техники.
Россия выпустила по Украине более 3 тысяч ракет.
У российской армии истощены запасы ракет, а сделать новые может не получиться
И здесь самое интересное:
Частота отказов ракет — процент не запустившихся, вышедших из строя в полете или не попавших в цель, достигает 50−60%. Это из-за конструктивных недостатков и устаревшего или некачественного оборудования. Да и вторая причина падения доли России на рынке — комплектующие. Вернее, их дефицит.
От западных компонентов зависит не только российское оружие, но и тактическое боевое снаряжение.
Подробно об этом идет речь в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований.
Авторы доклада считают, что на данном этапе войны с Украиной у российской армии истощены запасы ракет, а сделать новые может не получиться: новейшее российское вооружение во многом зависит от компонентов, производимых в других странах.
Россия разучилась создавать новые типы вооружений.
— Танки — это модернизация старых разработок.
— С самолетами тоже беда. Строят один-два транспортных самолета или один-два бомбардировщика в год, причем не с нуля, а используя старый советский задел.
Итак, российский ВПК — давай, до свидания.
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