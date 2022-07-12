Анатолий Амелин

Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Российский ВПК — давай, до свидания!

12 июля, 14:03

Россия разучилась создавать новые типы вооружений

Доля России на мировом рынке оружия уже никогда не будет велика. Будет только меньше и будет падать каждый год.

Причины:

1. Во-первых, санкции.

2. Во-вторых — весь мир увидел, какое это дерьмо.

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Реклама российского оружия заключалась в том, что оно «дешевле и проще в обслуживании, чем западные аналоги».

Это и есть причина большой, пока, доли рынка.

Россия продает почти 90% своего оружия всего в 10 странах, включая Индию, Египет и Китай.

За 4 месяца агрессии, 2-й экспортер вооружений в мире, потерял:

 — Более 1600 танков.

 — Более 400 единиц авиатехники (самолетов и вертолетов).

 — Более 9 тыс. единиц разной военной техники.

Россия выпустила по Украине более 3 тысяч ракет.

У российской армии истощены запасы ракет, а сделать новые может не получиться

И здесь самое интересное:

Частота отказов ракет — процент не запустившихся, вышедших из строя в полете или не попавших в цель, достигает 50−60%. Это из-за конструктивных недостатков и устаревшего или некачественного оборудования. Да и вторая причина падения доли России на рынке — комплектующие. Вернее, их дефицит.

От западных компонентов зависит не только российское оружие, но и тактическое боевое снаряжение.

Подробно об этом идет речь в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований.

Авторы доклада считают, что на данном этапе войны с Украиной у российской армии истощены запасы ракет, а сделать новые может не получиться: новейшее российское вооружение во многом зависит от компонентов, производимых в других странах.

Россия разучилась создавать новые типы вооружений.

 — Танки — это модернизация старых разработок.

 — С самолетами тоже беда. Строят один-два транспортных самолета или один-два бомбардировщика в год, причем не с нуля, а используя старый советский задел.

Итак, российский ВПК — давай, до свидания.

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Теги:   Россия Ракеты Российское оружие ВПК Российские танки Российские самолеты Рынок оружия Война России против Украины

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