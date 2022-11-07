Нельзя все списывать на войну 7 ноября, 10:54

Подрыв доверия — вот куда бьет российская пропаганда

Как оказалось, такие люди существуют. Честно говоря, лично я таких не знаю. Но все больше слышу рассказов, о недовольных из чатиков ОСББ и подобных групп общения, где люди негодуют по поводу отключения света. Связывая это совсем не с российскими обстрелами.

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Честно говоря, не хочется верить, что в стране так много идиотов. Но правда в том, что их много. Правда в том, что люди позволяют себе негодовать в связи с отключением света, заявляя, что нельзя все списывать на войну. А кто-то вообще требует доказательств, что электростанции разбомбили.

И сразу хочется спросить: «А много у вас было отключений света до войны»?

Поразительно, Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре. И сама в этом признается. Открыто. Публично. Логичный результат — проблемы с энергетикой. Но для некоторых полезных идиотов эта логическая связь не очевидна.

И это российская пропаганда. Или результат работы российская пропаганды. «Все не так однозначно». «Вас обманывают», «никому нельзя доверять». Эти месседжи годами раздувала российская пропаганда, поддерживая конспирологические теории во всем мире. В итоге, мы видим, кстати, что все эти разномастные конспирологи, от антивакцинаторов до поборников плоской Земли сейчас и есть база противников поддержки Украины. Это очень четко показывают соцопросы на Западе, от Канады до Германии.

Подрыв доверия — вот куда бьет российская пропаганда. Всегда. Используя, что люди не склонны верить политикам. Особенно люди в Украине. И вот уже люди начинают говорить о том, что может быть света нет не потому, что Россия бомбит, а потому что Украина продает электроэнергию за границу. Это не правда. Сейчас нет экспорта. Но ведь можно сказать, что есть? Можно в этом сомневаться. А дальше — поди проверь. Докажи быстро и прямо сейчас, что Земля не плоская, а Украина во время блэкаутов продает электроэнергию полякам. И значит света нет потому, что барыги наживаются на войне и украинцам не хватает?

Для некоторых полезных идиотов эта логическая связь не очевидна

Тем более, что летом Украина действительно экспортировала электроэнергию. В тот момент, когда в стране не было ее дефицита. Но как только Россия начала обстрел, экспорт прекратился. И да, электроэнергия — это не картошка, которую можно спрятать в погреб, ее нельзя накопить впрок в больших количествах. По крайней мере до тех пор, пока Маск не построит повсюду свои аккумуляторы.

По правде говоря, Украина проходит войну гораздо лучше ожиданий. В том числе и украинская экономика. И если вы во время войны с огромной Россией страдаете только потому, что у вас нет 4 часа света, то, кажется, кто-то зажрался.

И да, иногда отключения света идут не по графику. Конечно, это неприятно. Но хотелось бы посмотреть на людей, которые бы проснулись в горящем здании и потом сами себя упрекали, что как-то не рационально тушили огонь, что забыли одеть галстук и оказались на улице в носках разного цвета.

Россия пытается создать в Украине техногенную катастрофу. И это не очень стандартная ситуация для энергетиков. Поэтому да, все не может идти по плану. Сюрприз.

И вот парадокс. Люди сидят без света потому, что Путин приказал разбомбить инфраструктуру в Украине. И эти же люди начинают говорить то, что хочет Путин. Практически его словами. И мы еще смеемся над немцами? Это мы еще негодуем над словами Папы Римского? Это нам не нравится Красный Крест?

До войны, во время войны и после войны у нас присутствует дефицит. Дефицит критического мышления. Дефицит здравого смысла. И с этим дефицитом справиться гораздо сложнее.

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