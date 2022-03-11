Еще один черный лебедь для мира в 2022 году 11 марта, 21:17 Цей матеріал також доступний українською

Мир на пороге продовольственного кризиса

Россия и Украина входят в пятерку крупнейших международных экспортеров многих важных зерновых и масличных культур, таких как пшеница, подсолнечник и кукуруза.

Война уже подняла цены на пшеницу в Чикаго на 70% в текущем году и грозит перевернуть мировую торговлю продуктами питания.

Россия и Украина являются жизненно важными поставщиками зерна, масла и удобрений, а значит, перебои со снабжением будут ощущаться во всем мире. Пшеница и кукуруза составляют около 30% всех калорий или просто всех продуктов питания (в разных формах) в мире. Пшеница является ключевым продуктом для глобальной продовольственной безопасности.

Сейчас на эти две страны приходится:

— 29% мирового экспорта пшеницы;

— 19% мирового экспорта кукурузы;

— 80% мирового экспорта растительного масла;

— 50% потребностей в зерновых культурах Северной Африки и Ближнего Востока;

— 86% импорта пшеницы Египта;

— 75% закупок пшеницы Турцией;

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), на Украину приходится: 16% мирового экспорта кукурузы и 12% экспорта пшеницы, 50% мирового растительного масла, 30% китайского импорта кукурузы.

Беспокойство по поводу роста цен на подсолнечное масло спровоцировало массовые покупки в Турции на выходных. Как ключевой поставщик кукурузы в Европу и Китай, Украина произвела исторический максимум в 42 миллиона тонн в 2021 году, сообщает USDA.

По мнению экспертов, в 2021 году экспорт кукурузы из Украины достиг 24,7 млн тонн, из которых 7,9 млн. тонн в Китай (7,7 млн ​​тонн в 2020 году), 7,5 (8,6 — в 2020-м) млн тонн в ЕС, 2,2 (1,7 — в 2020-м) млн тонн в Египет, 1,7 (1,2) млн тонн Иран, 1,1 (1,4) млн тонн в Турцию.

Эти цифры уже важны для того, чтобы помочь Украине победить

Основные районы выращивания продовольственных культур в Украине напрямую граничат с Россией и Беларусью, где последние дни идут боевые действия из-за агрессии России и Беларуси.

В настоящее время нападение России на Украину привело к закрытию киевских портов и запрету торговых судов в Азовском море, которое соединяется с Черным морем — одним из важнейших регионов мира для торговли.

В настоящее время около 283 млн человек в 81 стране испытывают острую нехватку продовольствия или подвергаются высокому риску, а 45 млн — уже балансируют на грани голодной смерти.

Основные покупатели пшеницы находятся на Ближнем Востоке и Северной Африке (Египет, Йемен, Израиль, Индонезия, Бангладеш, Эфиопия, Ливия, Ливан, Тунис, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция), и для этих стран проблема продовольствия для безопасности крайне чувствительна (всего от поставок зерна из Украины зависит около 400 млн человек):

— Египет: более 32,5% граждан живут за чертой бедности, что делает недоедание и голод в Египте неотложными проблемами;

— Йемен: показатели недоедания среди женщин и детей в Йемене остаются одними из самых высоких в мире: 1,2 миллиона беременных или кормящих женщин и 2,3 миллиона детей в возрасте до 5 лет нуждаются в лечении от острой недостаточности питания;

— Индонезия: 14,3% населения живут за чертой бедности, а 19,4 млн не могут удовлетворить свои потребности в питании;

— Бангладеш: 40 млн человек по-прежнему испытывают недостаток в продовольствии, а 11 млн страдают от острого голода;

— Эфиопия: 5,9 млн остро нуждаются в продовольствии;

— Ливан: 22% ливанских домохозяйств не имеют продовольственной безопасности;

— Ливия: 83% населения живет менее чем на 1,25 доллара США в день, 699 тыс. человек не имеют продовольственной безопасности;

— Пакистан: 20,5% населения недоедают, 44% детей в возрасте до 5 лет имеют задержку роста;

— Ирак: 2,4 миллиона человек остро нуждаются в продовольствии и средствах к существованию.

По данным Financial Times (FT), Украина поставляет потребляемую пшеницу: Ливану — 50%, Ливии — 43%, Йемену — 22%, Бангладеш — 21%.

В настоящее время экспорт зерна из Украины прекращен, а это значит, что Украина не сможет поставлять миру законтрактованные минимум 6 млн т пшеницы и 15 млн т кукурузы, если война продолжится.

Для сравнения в 2021 году Украина экспортировала 51 млн тонн пшеницы на $12,5 млрд.

Экспорт из России также будет прекращен, то есть Россия не поставит в этом году около 8 млн т законтрактованной пшеницы. Всего в 2021 году Россия экспортировала 33 млн тонн пшеницы.

Параллельно возникли сложности с подрядчиками: крупнейшие контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, прекращают работу с Россией.

О приостановлении букингов, в частности, официально сообщили Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Война привела к серьезным ограничениям для аграриев, и сезон 2022 года уже сорван.

Обеспечение ресурсами в значительной части хозяйств составляет 30−50%. Согласно опросу сельхозпроизводителей, самая большая проблема — это топливо. Далее по мере уменьшения идут удобрения, семена, СЗР, запчасти к технике. Часть хозяйств жалуется, что закупили все необходимое еще осенью, но пока нет физической возможности получить это.

Еще одна зона риска — удобрения. Канадская компания Nutrien Ltd, крупнейший в мире производитель удобрений, заявила во вторник, что вторжение России в Украину может привести к длительным перебоям в глобальных поставках калийных и азотных удобрений для сельскохозяйственных культур.

Россия и Беларусь производят удобрения, санкции ограничат поставки удобрений, цены возрастут, фермеры будут меньше вносить, урожайность снизится, цены на зерно вырастут.

Рейтинг стран производителей калийных удобрений: 12,2 млн тонн — Канада (около 30%), 8,8 млн тонн — Россия, 7,3 млн тонн — Беларусь, 6,7 млн ​​тонн — Китай, 3 млн тонн — Германия.

Рейтинг стран-производителей азотных удобрений: 37 млн ​​тонн Китай, 13,8 млн тонн Индия, 11,3 млн тонн США, 10,4 млн тонн Россия. Если по азотным удобрениям есть альтернатива, то по калийным Россия и Беларусь совокупно контролируют 40% мирового рынка.

Только для одной Европы, 25% поставок азота, калия и фосфатов — основных питательных веществ для сельскохозяйственных культур — поступает из России.

Да, мы понимаем, что урожайность в результате войны, дефицит удобрений в Украине будет значительно ниже, чем в 2021 году, экспорт из РФ и Украины сегодня трудно прогнозировать, но он, очевидно, так же будет ниже.

Санкции в отношении РФ и Белоруссии ограничат поставки удобрений на внешние рынки и цены взлетят, вместе с этим снизится урожайность из-за экономии аграриев, и цены на зерновые взлетят в космос вместе с ограничением поставок в голодающие регионы.

И остается открытым вопрос, хватит ли самой Украине продуктов питания в следующем году?

Что делать?

— Миру давно важно понять, что Россия — бандит, который с ножом у горла Европы и всего мира требует для себя преференций. И пока ему будут потакать, количество жертв и потери будут возрастать.

— Основной путь — прекращение войны, восстановление украинской инфраструктуры и создание альтернативы РФ в поставках как удобрений, так и продуктов питания.

По оценкам ООН, Украина может обеспечить продовольствием от 600 млн до 1 млрд человек.

И эти цифры уже важны, чтобы помочь Украине победить и отстоять свою свободу, снизив влияние преступницы России на рынке продовольственной безопасности.

Текст публикуется с разрешения автора

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