Украинская война с призраками 20-го столетия 6 декабря, 13:35

Почему так случилось, что именно нам, украинцам, история повелела стать трагическими исполнителями вердикта для 20-го века?

Не думаю, что кто-то и когда-то будет знать, каков действительный ответ. Но, что так случилось, это — выразительный факт истории. И раз так, то в природе людей интерпретировать факты и пытаться представить их дальнейшую историческую траекторию.

В 2015 году, вместе с Тарасом Стецькивым и Игорем Марковым, я написал статью «Апология Майдана» (опубликованную в ноябре в «Зеркало Недели»). Там и тогда было сказано следующее: «Именно этот Майдан определил собой рубеж XX и XXI веков и показал, что приход нового столетия может стать не менее травматическим, чем сто лет назад (1914 г.), включая угрозу новой глобальной войны и распад нынешней великой российской империи».

Драматизм тогдашней майданной ситуации заключался, однако, еще и в том, что с ожидаемым уходом XX-го «века эгоизма» (4-серийный фильм ВВС о формировании общества потребления и стратегий общественной пропаганды, вдохновителем которого показан двойной племянник Зигмунда Фрейда — Эдвард Бернайс (Бернейз) возникла потребность в формулировании нового лозунга социальных отношений. Именно это, по моему мнению, и предложила — правда, в неявном виде — Революция Достоинства.

Три субъективных аргумента в пользу такого утверждения:

1. Можно полагать, что среди движущих сил Революции Достоинства, едва ли не главным было отстаивание новых принципов современной социальной справедливости. К их отстаиванию привлекало Украину стремление приобщиться к «материнскому» миру демократий, олицетворенному прежде всего Европейским сообществом. А отстаивать мешало бремя тотальной зависимости от тоталитарного и «патерналистского» российского прошлого (как принято считать, зависимость — патология неизлечимая и она — навсегда. И как считать не принято — так далеко не всегда).

2. Существующие потребности в социальной справедливости особенно тонкочувственно воспринимала Украина: будучи государством, которое только становилось на ноги и искало свое место в большой глобальной семье, колеблясь в выборе собственной идентичности, оказалось в фокусе мирового «семейного» скандала — противостояния двух названных, противоположных векторов влияния. Российский патернализм был уже неприемлем, потому что для Украины всегда был жестоким, обесценивающим и ничего справедливого не предвещающим. А вектор мировой демократической «матрицы» оказался далеким, безразличным и обманчивым. В таких семейных условиях все потомство растет неприкаянным и глубоко нарциссически запущенным (т.е. закомплексованным неполноценным самовосприятием).

История говорит, что во все времена реальность в конце концов побеждала

3. Ищущие сопротивления достоинству находят его в непреклонных ценностях, которые могут гарантировать свободу и самодостаточность. Для нас, украинцев такие ценности декларировала европейская культура. И мы начали их отстаивать на Майдане, с тяжелыми потерями получив первые, хотя и слабые еще проявления Свободы. Революция Достоинства дала нам понять, кто и как нас хочет лишить самодостаточности, отнимая свободу (сегодня война дала это понять всему миру). Но, с другой стороны, начиная с Майдана в 2004 года, мы начали чувствовать, а в 2014 году понимать, что наше отстаивание европейских ценностей упирается в стену Realpolitik. И что стена эта замурована, нет ни одного прохода, а входные ворота только нарисованные и кажущиеся. Над ними можно было еще увидеть лозунг: «Свобода, Равенство, Братство». Только слово «свобода» из этого лозунга не поблекло; два других почти стерлись и выглядели декоративным украшением не существующего больше прохода в той стене.

На мой взгляд, нам — участникам и сторонникам Революции Достоинства — стало очевидным и самопонятным, что свобода была и будет оставаться имманентной и основной, данной Богом или природой, потребностью человека. Зато другие две ценности, которыми Европа и мировые демократии на протяжении 220 лет (с 1791 г.) так или иначе пытались укреплять потребность в свободе, утратили свою значимость. Действительное и истинное равенство, оказалось недостижимой утопией (а с появлением коммунистического лагеря стало насмешкой), а стремление к братству в общественных отношениях — иллюзорным идеалом (а с началом Сербской и Российской агрессии — циничным надругательством над ним).

Итак, о чем, еще невыясненном до сих пор, мог говорить и чего требовать Майдан-2014? Кроме очевидной и неотъемлемой потребности в соблюдении гражданской свободы, еще о двух важных ценностях современного мира.

Во-первых: о доверии в отношениях между людьми, между обществом и властью, а также к правдивой информации. Ведь именно обострение общественного недоверия в Украине, а следовательно и правил и принципов функционирования существующего миропорядка, стало пусковым механизмом революции 2014 г.

Во-вторых: Майдан-2014 требовал установления действенного права, попранного в Украине на всех институциональных уровнях и всеми возможными способами, а в мире — униженного потребностями (нередко циничными) «Реальполитик».

По сути, Майдан-2014 сформулировал новый триединый лозунг современного общества: Свобода, Доверие, Право (Libertas, Fides, Ius), которые в совокупности значительно надежнее и реальнее гарантируют Достоинство личности и свободу ее самовыражения, а также справедливость отношений как на бытовом, так и на общественном уровнях. Практическим подтверждением этого лозунга стала уникальная гражданская структура, основанная на принципах горизонтального социального доверия и правовой справедливости — украинское волонтерское Движение.

Трудно спорить, что самоотверженность этого движения постепенно привлекла беспрецедентную до сих пор волонтерскую поддержку всего демократического мира. Ибо как же иначе можно сегодня, живя в условиях войны, было бы назвать масштабную бесплатную международную помощь, как не волонтерство ради Украины. Без доверия и строгого соблюдения международного права эта помощь не существовала бы.

Решающий момент истории революции достоинства имел и катастрофическую составляющую. В том же 2014 году Россия попрала международное право и доверие к глобальным принципам безопасности и прибегла к агрессивной интервенции в Украине, аннексировав Крым и часть Донбасса. Тем временем, остановив эту агрессию (при посильной международной поддержке) и готовясь к худшему историческому сценарию, украинское общество на протяжении восьми последующих лет сформировало уникальную горизонтальную социальную структуру, основанную на принципах доверия — волонтерское движение, которое завоевало себе законное право на самодостаточность во всех сферах культуры.

Кажется, именно от этого «момента истории» глобальная культура и политика «зависли» в беспринципном временном пространстве постмодерной модели мира: «everything is both true and false"-нарративов (мир есть «текст», написанный одновременно и правдиво, и ложно). С этого же примерно времени фейк-пропаганда и манипулятивная информация утвердили себя в форме гибридной культуры и начали вмешиваться в Реальполитик: Брекзит, выборы 2016 года в США, «Их там нет» при аннексии Крыма и частей Луганщины и Донбасса и тому подобное по списку. Главным фигурантом такого обесценения всех действующих до сих пор принципов, как сегодня уже всем понятно, тоже была РФ. Гибридность же глобальной культуры заключалась в том, что мир, с одной стороны, воспринимал нарастающую беспринципность России как политическую реальность, а с другой стороны рационально объяснял (т.е. интерпретировал) ее средствами информационной вероятности, игнорируя безоговорочные факты.

Возникает, однако, вопрос: почему именно Россия?

Четкую и однозначную подсказку для ответа она дала сама в 2021 году. Прежде всего, печально-знаменитыми историческими опусами авторства Путина о неуклонной необходимости исправить все возможные несправедливости ХХ века. Прежде всего, о неправомерном создании Украины товарищем Лениным и ее безотлагательном возвращении к несуществующему существованию. Следовательно, о глобальной катастрофе, связанной с ликвидацией СССР, к форме и сущности которого следует вернуться «любой ценой». И, наконец, наиболее выразительной подсказкой стал ультиматум, выдвинутый к НАТО: «Убирайтесь со всеми своими манелями в прошлый век, к границам бывшего Варшавского пакта, то есть в 80-е годы». Мол, там и тогда поговорим.

Обходя психо (пато)логические и психоаналитические аспекты путинской (и, пожалуй, и всей российско-имперской) модели мира, нетрудно убедиться, что базовой идеей этой модели является «Назад, в 20-й век». Туда, где равенство всех братских народов действительно обеспечивало никем не ограничиваемую и ничем не омрачающую свободу только одному из них — всему русскому.

Помехой реализации этой идеи стал самый братский среди всех братских — народ Украины. Смертельный грех украинского народа заключался в том, что он начал руководствоваться идеей «Вперед, в 21 век». Этим украинский народ осуществил недопустимое предательство в отношении России, по которому ему «не оставалось ни единого выбора», кроме кровной мести — войны без права на движение и продвижение во временном пространстве истории.

То, что Украина выбрала себя в 21-м веке, становилось все очевиднее уже с самого начала «специальной» операции. Украина ежедневно призывала международные институты, союзников и сочувствующие, а также негативно-нейтральные страны к реформированию устаревших принципов сосуществования. Каждый раз Украина, сплотившись вокруг бесстрашного президента, его речами поощряет мир не бояться призраков 20-го века, иначе… Иначе глобальный мир может еще надолго «зависнуть» в беспринципных колебаниях в межвременьи двух веков: между привидениями прошлых физических войн или непримиримых экономических противостояний, на одном полюсе, и потребностью в распознавании своих новых ценностей перед угрозой информационно-технологического насилия над человечеством, на противоположном полюсе.

Украина, являясь точкой неустойчивого равновесия этих глобалистических колебаний, остается пока одинокой в своем выборе — войны с привидениями 20-го века. Если Украина выиграет эту войну, весы мира склонятся к будущему. Есть за что воевать и нет альтернатив победе — так, пожалуй, для истории будет правильнее.

Резюме

Украина, начиная с Майданов, пока в неявном виде, задекларировала новый лозунг миропорядка 21 века: Свобода, Доверие, Право.

Важность этого лозунга становится все более актуальной после неслыханного по своей обманчивости нападения России на Украину.

Отстаивая свою Свободу благодаря растущему Доверию мира к нам и нас к поддерживающему миру, настаивая на соблюдении согласованного Права, Украина ведет свою войну с призраком 20 века. Поэтому, на самом деле, эта война есть борьба реальности с безумием.

История говорит, что во все времена реальность в конце концов побеждала. Следовательно, Украина вынуждена победить.

Прогноз на 2023 год

Все сказанное есть гипотеза. Если она правдоподобна, то следующий год должен стать годом осознанного выбора новых ценностей для тех стран, которые решают вступить в 21 век.

Без новых форм доверия в международной жизни, закрепленных новыми принципами международных правовых отношений, войти в 21 век не удастся.

Политическая система России со всем ее коллективно-внесознательным wishful thinking (принятием желаемого за действительное) является главным, активно агрессивным барьером на мировом пути в 21 век. Пассивно-агрессивные сателлиты России в своем выборе ожидают, когда мир преодолеет этот барьер.

Следовательно, мир со всеми его полюсами должен в следующем году определиться с выбором лозунга для миропорядка 21 века. Без Украины это сделать не получится.

А что Россия? А Россия потеряла всякое доверие к миру и продолжает насиловать любые каноны цивилизованного права. И это значит, что она уже лишена двух базовых сегодня гарантов свободы. А значит, уже нет других шансов для выбора, как только кануть в прошлое. И это будет ее лучший «жест доброй воли».

Пусть я ошибаюсь, но иногда ошибки подсказывают правильный путь к правде: Украина в следующем году выигрывает войну благодаря лучшему жесту доброй российской воли.

