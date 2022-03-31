Что изменилось в военной тактике РФ и к чему нам готовиться? 31 марта, 19:49

Если раньше была попытка осуществить блицкриг и таким гопническим наскоком принудить Украину к капитуляции, то сейчас на повестку дня вышел другой подход

Я не вижу серьезных изменений в российской стратегии этой войны. Ведь изначально и сейчас ставится конечной целью уничтожение Украины как государства. В этом изменений не произошло. Изменения произошли в оперативно-тактических подходах по достижению такой цели. То есть, если раньше это была попытка осуществить блицкриг и таким гопническим наскоком принудить Украину к капитуляции, то сейчас на повестку дня вышел другой подход — закрепление на тех рубежах, на которых сейчас находится российская армия, и попытка достижения цели на восточном и южном направлениях. Конечной же целью всего этого будет создание замкнутого пояса на границе между Россией и Украиной, неважно, какой глубины будет этот пояс. Я еще 7 февраля писал в колонке для НВ, что, насколько дадут ВСУ продвинутся России, вот такая глубина и будет. Так оно и получается.

Видео дня

Поэтому наибольшей напряженности стоит ожидать на восточном и южном направлениях. Но это не исключает того, что будут попытки продвижения или создания напряженности и на северном направлении, в том числе и на киевском, с целью не дать ВСУ перегруппировать свои силы туда, откуда исходит наибольшая угроза. На мой взгляд, вот такая вырисовывается конфигурация.

Наибольшей напряженности стоит ожидать на восточном и южном направлениях

Что может привлечь Россия для решения этих задач? Это те возможности, которые Путин получит за счет проведения призывной весенней кампании, а там численность уже объявлена 134,5 тыс человек. Сомневаюсь, что они такое количество наберут, во-первых, а во-вторых — призывать будут не только молодых и необученных. По их замыслу основу этого призыва должны составить резервисты первой очереди. То есть, те, кто уже проходил подготовку. Это так, условно говоря, подготовка. Большой подготовки они там не получили. Они когда-то проходили службу в ВС РФ. Мы знаем, как наиболее подготовленные силы были перемолоты во время этого так называемого блицкрига. То есть, они попытаются посадить этот призывной состав на ту технику, которая снята сейчас с длительного хранения, в основном. Это тоже ограниченный ресурс. Единственное, что они могут нарастить свои силы за счет ракетно-авиационных возможностей. У них еще есть крылатые ракеты, которыми пытаются доукомплектовать те корабли, которые находятся в черноморском бассейне. Плюс перекинув часть ракет на территорию Беларуси.

Пока я не вижу признаков того, что мы можем расслабляться, впадать в какую-то эйфорию по поводу уже достигнутой победы. Победа будет, но она, мягко говоря, не близко. Над этим нужно будет очень серьезно поработать и рассчитывать не только на победные реляции, а на нежелательные для нас потери и в живой силе ВСУ, и мирного населения к большому моему сожалению.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.