А стоит ли ограничиваться лишь олигархами из России? 22 марта, 23:50 Цей матеріал також доступний українською

В украинской трагедии есть лишь один луч надежды: она дает шанс подвергнуть жесткому контролю олигархов не только с российскими паспортами

Как только Роман Абрамович, ставший одной из мишеней новых британских санкций против российских олигархов, объявил, что продает футбольный клуб Челси, тут же начался постыдный ажиотаж. Знаменитый легкоатлет, гранды Сити и даже уважаемый колумнист газеты Times, представляющие различных американских мультимиллиардеров, собрались в Лондоне для участия гонке за право купить этот клуб. Тем временем для целого ряда объектов лондонской недвижимости, принадлежащих российским олигархам, начался долгожданный процесс ликвидации. Почему же пришлось так долго ждать?

Видео дня

Причина, если говорить откровенно, в правовом фундаменте Запада.

Да, западные лидеры поощряли этот приток капиталов. В 2011 году Дэвид Кэмерон, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, обратился к московской аудитории с призывом «инвестировать» в Великобританию. Но ему было не трудно убедить олигархов наводнить Лондон своими деньгами. Законодательство западных стран не позволяет правительству и обществу не только тревожить богатства, хранящиеся в их юрисдикциях, но даже знать, где оно хранится и сколько его там. А почему еще бессчетное количество корпораций зарегистрированы в американском штате Делавэр с указанием номера почтового ящика в качестве адреса, что гарантирует им анонимность владельцев?

Более того, страны западной демократии обеспечивают иностранным богачам и другие формы защиты от строгого контроля. В докладе 2021 года, очень точно названном Британская проблема клептократии, лондонский аналитический центр Chatham House убедительно показал, что «золотые визы», которые продаются олигархам со всего мира, выдавались после «проверок, являвшихся исключительной зоной ответственности юридических фирм и представлявших их менеджеров по управлению капиталами». В моей стране — Греции — после фактического банкротства нашего государства в 2010 году олигархи могут купить себе «золотую визу» без каких-либо вопросов (такая виза является к тому же шенгенской и дает возможность жить и передвигаться по всему Евросоюзу) за жалкие 250 тыс евро. Аналогичные визы продаются и другими странами еврозоны, испытывающими бюджетные трудности, что усиливает «гонку по нисходящей» на радость всем мировым олигархам.

Сейчас, когда российские бомбы уничтожают украинские города, есть весомые причины сосредоточиться именно на российских деньгах, но удивительно, что только российских миллиардеров называют олигархами. Почему олигархия, то есть власть (arche) немногих (oligoi), считается исключительно российским феноменом? Разве саудовские или эмиратские принцы не олигархи? Разве американские миллиардеры, подобные тем, кто бросился сейчас покупать клуб Челси, вывозят тайком из своей страны меньше денег, чем их российские коллеги? Или у них меньше политического влияния? Или они используют это влияние лучше, чем олигархи из России?

Удивительно, что только российских миллиардеров называют олигархами

Самые богатые россияне (0,01% населения страны, то есть 1% самых-самых богатых из 1% самых богатых) вывели из России примерно половину своих богатств — около $200 млрд — и припрятали его в Великобритании и других «тихих гаванях». Между тем 0,01% богатейших американцев вывели из США примерно $1,2 трлн, главным образом для того, чтобы не платить налоги. Чтобы понять масштаб: у американских плутократов на каждый доллар, которые российские плутократы спрятали за рубежом для уклонения от надлежащего контроля, приходится примерно $10 собственных.

Что же касается сравнительного политического влияния российских и американских миллиардеров, то не так уж ясно, у кого из них его больше. Хотя к некоторым российским олигархам президент Владимир Путин, несомненно, прислушивается, он обладает большим уровнем контроля над ними, чем американское правительство над своими миллиардерами. С тех пор как в 2010 году Верховный суд США принял решение, наделяющее корпорации правом делать пожертвования в пользу политиков, как будто они являются обычными людьми, 40% всех взносов в избирательные кампании оказались оплачены 0,01% самых богатых американцев. И выяснилось, что это великолепная инвестиция в сохранение богатства.

Случайно ли то, что в годы, последовавшие за таким «дерегулированием» финансирования избирательных кампаний, американские миллиардеры добились самого низкого уровня налогообложения за несколько десятков лет и самого низкого среди всех богатых стран? Случайно ли то, что налоговой службе США отчаянно не хватает ресурсов? По данным авторитетного эмпирического исследования законодательной деятельности в США, все это не случайно: корреляция между решениями Конгресса и предпочтениями большинство американцев сегодня лишь слегка выше нуля.

Итак, если нероссийские миллиардеры — это тоже олигархи, означает ли исключительное внимание Запада к россиянам, что «наши» олигархи и олигархи, вскормленные нашими союзниками, чем-то лучше? Здесь мы вступаем на коварную почву этики.

Утверждать, что саудовские миллиардеры, стоящие за продолжающимся уже десятилетие уничтожением Йемена, «лучше», чем Абрамович, просто смешно. Путин почувствовал бы себя реабилитированным, если бы мы посмели утверждать, будто американские нефтяники, заработавшие кучу денег благодаря незаконному американо-британскому вторжению в Ирак, морально чем-то выше владельцев Роснефти и Газпрома. Да, путинские олигархи отводили глаза в сторону каждый раз, когда в России затыкали рот очередному храброму журналисту. Однако основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня чахнет в британского тюрьме особого режима в условиях, которые граничат с пытками, за то, что он предал гласности военные преступления, совершенные странами Запада после их незаконного вторжения в Ирак. А какой была реакция западных олигархов и правительств, когда их саудовские деловые партнеры расчленили колумниста газеты Washington Post Джамаля Хашогги?

После путинского вторжения в Украину британское правительство заявило о своей решимости сбросить завесу секретности и обмана, окутывающую деньги, «припаркованные» в Великобритании с целью избежать контроля со стороны правоохранительных и налоговых органов. Насколько эти слова совпадут с реальностью, еще предстоит увидеть. Уже сейчас видны признаки конфликта между амбициозным желанием арестовать деньги олигархов и императивом сохранить Великобританию «открытой для бизнеса».

Наверное, в украинской трагедии есть лишь один луч надежды: она дает шанс подвергнуть жесткому контролю олигархов не только с российскими паспортами, но также с американскими, саудовскими, китайскими, индийскими, нигерийскими и, да, греческими. Прекрасно было бы начать с лондонских особняков, которые, по данным Transparency International, стоят пустыми. Как насчет их передачи беженцам из Украины и Йемена? И, раз уж зашла об этом речь, почему бы не отдать Челси болельщикам.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.