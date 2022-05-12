Рано или поздно Путин уйдет. Стратегические ошибки Запада, которых можно избежать 12 мая, 12:19 Цей матеріал також доступний українською

Война России против Украины перешла в новую открытую фазу, когда российские власти вместе с абсолютным большинством российских граждан ставят под сомнение право на существование украинского государства и его общества

Авторитарное государство совершило акт агрессии против демократической Украины, российские солдаты, а не Путин персонально, совершают военные преступления, преступления против человечности и акт геноцида в Украине. Российское общество явилось соучастником преступления. Игнорирование этого факта является предпосылкой для стратегически ошибочных действий.

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По текущему сценарию развития событий, с большой вероятностью следующим президентом России будет не либеральный прозападный политик, а еще более агрессивный в теме прав человека и безопасности государственный деятель. Демократическая система управления не может быть заимствована или насажена извне. Она может появиться только при исключительных условиях: стремление самого народа к инклюзивной системе управления и готовности каждого гражданина быть ее частью, а также проигрыша других систем управления, в частности, тоталитарных или авторитарных.

Послевоенная Германия и Япония продемонстрировали, что даже империалистические идеи и тоталитарная идеология проиграют, но предпосылкой этого проигрыша стало тотальное поражение в войне, на поле боевых действий. Сложно представить, что гитлеровская Германия готова перейти на демократическую систему управления по собственной инициативе. Напротив, масштабы жертв и потерь гражданского населения во время второй мировой войны свели к нулю любые шансы для политико-правовых методов урегулирования международного вооруженного конфликта. Любые попытки примирения между еврейским народом и нацистским режимом до 1945 года, неотъемлемым элементом которого была часть общества, выглядели бы травматическими и циничными попытками помирить жертву и убийцу. Сегодня начинают раздаваться призывы примирения между украинским и русским народами. Но не забывайте, что прощению предшествует покаяние. Это и есть шаг к искуплению.

Риторика даже оппозиционных российских деятелей удивляет своей инфантильностью и эгоцентричностью

Риторика даже оппозиционных российских деятелей удивляет своей инфантильностью и эгоцентричностью. Это естественно для человека, но безответственно для лидеров новой будущей России. Важно принять, что они ответственны персонально за действия Путина, но их борьба за справедливое будущее не ограничивается их собственными интересами и их будущим. Юридическое бремя последствий войны за акт агрессии и геноцид должно нести руководство России в широкой перспективе, включая тех, что придут после Путина.

Солдаты и генералы, совершавшие военные преступления, преступления против человечности, геноцид должны быть осуждены, а право жертв на правду и защиту реализовано в полной мере как на уровне судов национальной юрисдикции, так и универсальной. Финансовую и политическую ответственность должен взять на себя весь народ. Именно он будет платить из своей экономики за восстановление Украины, которая была варварски уничтожена при молчаливом согласии или открытой поддержке российского народа.

Фактом лидерства из оппозиции к Путину сегодня должна быть дискуссия не относительно примирения, а надлежащая форма искупления и ответственности за которой обязательно придет новое восприятие, но уже новыми поколениями украинцев и россиян. Лидерство в темное время требует ответственности и жертвенности. Ради этого придется рисковать своей безопасностью, политическими рейтингами будущего, популярностью.

Стратегические ошибки Запада, которых можно избежать:

Следует отказаться от подмены понятий и перевода полной ответственности на одного человека за преступления, совершаемые в Украине. Владимир Путин рано или поздно уйдет с политической арены и потеряет власть, но преступников гораздо больше, как и тех, кто бездействовал в критические моменты истории. Тогда следствием этой кровавой войны против Украины станет затаивание злобы России, которая проигрывает это сражение, но рано или поздно снова захочет вернуться к псевдоисторическому вопросу права Украины на самоопределение и существование;

Строить демократию извне еще не удалось никому, как бы на это не намекали российские пропаганды в отношении стран бывшего советского лагеря. Очевидно, что демократия возможна при условии: стремления к ней и популярности этой системы управления; готовности граждан участвовать в системе управления на ежедневной основе через честные и свободные выборы, за которые приходится перманентно бороться; стратегического проигрыша в России авторитарной системы управления на фоне тотального проигрыша на поле боя Стремление к «сильной руке» является не только уровнем политической культуры, не допускающей полномочий и ответственности каждого за государство или общину, но и традиции, в которой другие формы не прижились, как враждебные.

Настоящая либеральная российская оппозиция может продемонстрировать взрослость и готовность к демократии, если объяснит, как именно они помогут восстанавливать Украину после проигрыша Путина и современной России, что они делают сегодня для искупления и помощи украинскому государству, как они в случае прихода к власти планируют вернуть украинский незаконно украденный Крым и демонстрировать лидерство в вопросе будущего. У нас нет вопросов к приспешникам Путина или российскому народу, но именно новые либеральные российские лидеры могут рассчитывать на понимание, когда они будут говорить о своей роли в справедливом искуплении и восстановлении Украины;

Чрезвычайно досадны попытки международных организаций к проведению классических диалогов о теоретическом примирении в условиях, когда раны украинского общества и государства открыты. В Мариуполе погибли десятки тысяч гражданских, в Буче уже найдены 1080 сознательно убитых гражданских, в прямом эфире мы видим невероятную боль, голод и силу воинов, которые до последнего защищают гражданских и честно воюют на Азовстали. В условиях, когда мы чувствуем каждую ноту этой невероятной боли, ставить на одни ступени десятки тысяч погибших, искалеченных, осиротевших гражданских, или героические поступки украинских воинов с неудобствами для россиян из-за санкций просто антигуманно. Именно такие сравнения дегуманизируют войну, и их нужно немедленно прекратить. Именно такие сравнения вредят примирению будущих поколений, возможному только после искупления россиян за геноцид против украинского народа.

Отсрочка помощи в вопросе восстановления критической инфраструктуры в Украине до момента после завершения войны критически несправедлива. Украинцы должны иметь доступ к чистой воде, пище, образованию не зависимо от того, происходят ли до сих пор обстрелы. Отсрочка диалогов о примирении — своевременно. Пора также прекратить сравнивать борьбу украинского народа за свое будущее и поступки отдельных российских оппозиционных лидеров. Они станут героями будущего времени, но если продемонстрируют другой подход к украинскому вопросу и подлинное историческое лидерство.

Текст опубликован с разрешения автора

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