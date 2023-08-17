Что стоит за предложением «территории в обмен на членство в НАТО» 17 августа, 13:06

Предложения по территориям в обмен на членство в НАТО очень даже обсуждаются уже более полугода

Вступать в НАТО «частями», или территории в обмен на членство в НАТО — это не большая новость: такие предложения уже около полугода звучат на разных площадках. Просто наиболее откровенно это предлагалось за закрытыми дверями и, конечно, «из лучших соображений и заботы об Украине и ее людях».

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Поэтому новости здесь нет. Как минимум для тех, кто в теме. Новость в том, что теперь дверь приоткрыли и забросили первую пробу в уже вполне публичное пространство. Но скажу так: после упорной неготовности, точнее сопротивления, американской стороны предоставить Украине более четкое приглашение к членству в НАТО в Вильнюсе, было уже ясно: есть очень высокий риск, что членство Украины в НАТО будет/может расцениваться как переговорный элемент в переговорах с Россией. Возможно, не завтра, но такой риск есть. И он — высокий.

На самом деле, «территории в обмен на НАТО» — это своеобразная реинкарнация корейского сценария заморозки линии разграничения, поскольку в классическом виде такие предложения еще прошлой осенью «не взлетели» и получили массированную критику.

Среди наших партнеров есть те, для кого длительная оккупация украинских территорий — почти так же неприемлема, как и для Украины. Но есть и те (и они влиятельные), которые считают, что это может быть рациональным выходом, если на поле боя будет полный тупик, мобилизационный ресурс Украины будет исчерпан, а сокрушительных для России поражений на фронте так и не произойдет.

Членство в НАТО даже « части» Украины никто пока не гарантировал

Поэтому не надо слушать «оправданий» за якобы неправильно сформулированные сценарии: территории в обмен на членство в НАТО — очень даже обсуждаются.

Правда, здесь есть несколько важных «но», на которых дискуссия со сторонниками такой формулы, как правило, быстро заканчивается:

1. Членство в НАТО даже «части» Украины никто пока не гарантировал и нет пока оснований считать, что гарантирует. В определенный момент членство в НАТО превратится в иллюзорные «гарантии безопасности». А откатить назад будет поздно из-за политической инерции переговоров;

2. Нет никаких оснований считать, что Россия заинтересована в политической долгосрочной договоренности, что ей будет «достаточно» оккупированных ныне территорий и на этом, даже без формального политического пакта о перемирии, она согласится прекратить боевые действия и завершить конфликт. И в этом ключевая проблема, ведь сторонники «территорий в обмен на НАТО», по моему скромному опыту экспертных дискуссий, исходят именно из этого! А этот исходный пункт не доказан и даже ошибочен. Ложное предположение — неадекватный результат.

3. Иногда можно услышать, мол, вступите в НАТО подконтрольной частью, а тогда, как освободите, присоединятся и остальные территории. И это, друзья, манипуляция и откровенный обман, который сильнее любых безопасностных «заверений» Будапештского меморандума. Почему? Очень просто: ключевые страны НАТО (США, Германия — наиболее ярые в этом плане) считают, что если и присоединять Украину, то тогда, когда риск столкновения с РФ будет минимален. Логика же Украины и наших восточноевропейских соседей как раз обратная: именно членство в НАТО должно этот риск новой войны свести на нет. То есть, здесь не территории в обмен на членство, здесь ключевое — политическая договоренность. А это однозначно уже не будет предусматривать никаких попыток Украины деоккупировать остальные свои территории. Поэтому по факту Украина будет, скорее всего, связана политически в даже попытках освободить свои территории. И в этом основная дилемма.

Разделить территорию Украины на политические части, одна из которых, условно, попадает под зонтик НАТО, а другая (временно оккупированная) — нет — пока неподъемное решение. Здесь все упирается в простой вопрос: завтра Россия обстреливает линию фронта, обстреливает территорию дальше — НАТО включается или нет? Ответа нет даже у наших стратегических партнеров. Но и делать вид, что какой-то из этих вариантов «вступления частями» сейчас является рабочим — неадекватно.

Текст опубликован с разрешения автора

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