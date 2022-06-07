Если взорвать Крымский мост. Что сделает Путин 7 июня, 19:43 Цей матеріал також доступний українською

Эксперты и общественность задаются вопросом, почему до сих пор стоит Крымский мост

Этот вопрос абсолютно правильный, потому что в случае уничтожения Крымского моста были бы критически подорваны возможности РФ перебрасывать грузы на территорию Крымского полуострова. Этот подрыв, по масштабу, был бы не как один крейсер Москва, а по крайней мере, с десяток.

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Достаточно полный ответ на этот вопрос дало руководство Минобороны Украины, также председатель СНБО Алексей Данилов его озвучил. Ибо первый вопрос — каким оружием туда достать. А второе — политические риски.

Если говорить о разрушении Крымского моста на сегодняшний день, и, будет очевидно, что этот удар нанесла Украина, то это то, что сорвет крышу Путину. Это точно. Тогда можно от него ждать всего, чего угодно.

Я имею в виду реализацию его угроз. То есть — два вопроса: военно-технический (можно ли его уничтожить) и второй — оценка тех рисков, которые несет для Украины подобная акция.

Предположим, что Украина попадает в Крымский мост. Что делает Путин? Не хотел бы выступать пророком, но если у него есть размышления или какие-либо планы по применению тактического ядерного оружия, это может стать тем триггером, который побуждает его к такому решению. А то, что массированный удар по центру, Киеву, что будет иметь не столько военный смысл, сколько смысл мести и гнева со стороны Путина. Поэтому здесь существенный политический риск, который должно оценивать наше военное и политическое руководство.

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