Момент истины для Запада. И в первую очередь — Германии 4 апреля, 12:10 Цей матеріал також доступний українською

На ваших глазах и за ваши деньги российские оккупанты совершают геноцид в сердце Европейского континента

Массовые казни, изнасилования, уничтожения целых городов. Множество фото- и видеодоказательств, свидетельств очевидцев зафиксировано мировыми СМИ. Мариуполь, Буча, Ирпень, десятки других городов, городков и сел. Между тем с начала войны ЕС купил у России нефти и газа уже на 18 миллиардов евро — деньги, за которые российские фашисты и ведут эту бесчеловечную войну.

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Годами Запад рассказывал нам о правах человека и верховенстве права, о гуманизме и толерантности. Чтил память победы над фашистскими диктатурами во время Второй мировой и повторял «никогда снова». И вот Украина поднялась на защиту этих ценностей в битве с фашистской диктатурой не словами, а ценой собственной жизни. Пришло время и Западу припомнить о базовых ценностях нашей цивилизации.

Хватит уже искать оправдания бездействий. Пора называть вещи своими именами. Российские власти годами готовили фундамент для геноцида, накачивая россиян ненавистью к украинцам, убеждая, что мы не люди. Российские граждане радостно поддерживали такие действия властей, добросовестно голосуя за нее на выборах. Российские силовики перед войной системно готовились к массовым публичным казням украинцев, о чем публично предупреждали западные разведки. Уничтожение Украинского государства и геноцид украинцев — это и есть реальная цель российской агрессии, о чем они, уже не прикрываясь, говорят в соцсетях и на своих прайм-тайм ТВ-шоу.

Если Россия не потерпит поражения в Украине, то пойдет дальше

Запад предстал перед одним из важнейших выборов в своей истории. Он может выбрать остановить этот геноцид. Европа может незамедлительно объявить о газовом и нефтяном эмбарго против государства-агрессора. У стран Запада есть все ресурсы, чтобы начать неограниченные поставки современного оружия в Украину. Тогда российские войска по всей Украине потерпят поражение, как это уже произошло под Киевом. А у российских властей под колоссальным экономическим давлением просто закончатся ресурсы для дальнейшей агрессии. Конечно, за это нужно будет заплатить. Но разве несколько процентов ВВП не стоят мира в Европе и сохранения ключевых ценностей, на которых построен западный мир?

Могут ли страны Запада стать соучастниками нового европейского геноцида 21 века. Продолжая покупать нефть и газ у РФ, делая вид, что от нее невозможно отказаться. И дальше бояться поставок наступательных вооружений, веря российским выдумкам о призрачных ужасах эскалации из уст страны, прямо сейчас стирающей с лица земли целые города. За это тоже нужно будет заплатить. Если Россия не потерпит поражение в Украине, то двинется дальше. А Запад будет вынужден объявить моральный дефолт по всем ценностям, которые провозглашал многие десятилетия — первый шаг к упадку любой великой цивилизации.

Время уже наконец-то сделать выбор, что является правильным одновременно с моральной и прагматичной сторон, еще есть. Целый ряд наших союзников его уже сделал, став с Украиной плечом к плечу. А для всех остальных время быстро уходит. Суд истории вспомнит поступки каждого западного политика в эти дни. И суд этот будет жестоким.

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