Память и конфликты. Почему история является терапией для общества 9 августа, 11:35

Война ставит вопрос нашего существования как современного европейского общества и мы должны четко понимать — кто мы, куда идем и за что боремся

История имеет значение. Всегда. Она решает, как мы живем, как будут жить следующие поколения. Потому что история — это не законсервированный музей прошлого, это наши представления, которые складывались поколениями, это наше воспитание, культура и искусство, традиции и праздники. Это ежедневный выбор и социальные практики.

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Однако история всегда была политикой, устремленной в прошлое. И сегодня мы наблюдаем ее значимость в процессах нациотворения. Во время войны исторический нерв обнажился до критичности, и украинцы все активнее интересуются своим вкладом в развитие мира.

Почему память важна

Нации, как и люди, не могут существовать без понимания своего прошлого. В условиях войны с Россией, когда президент другого государства пытается прямо навязать свое видение истории украинства, мы не можем оставаться равнодушными к посягательствам врага. История — это поле боя, а также главный элемент пропаганды и контрпропаганды.

Сейчас Украина активно проводит государственную историческую политику. Те мероприятия и действия, которые реализует Институт национальной памяти, являются официальной государственной политикой. Фактически именно государство сейчас создает основные нарративы и формирует публичный дискурс относительно нашего прошлого, что так или иначе влияет на политику и процесс принятия решений.

Во многом война между Россией и Украиной — это о том, как мы помним Советский Союз, о разных траекториях памяти и какое место мы отводим этому периоду в государственной политике.

Цифровое сознание тоже оказывает большое влияние на наше умение помнить. Медийные образы деятелей и целых эпох прошлого, мобильные и компьютерные игры, где мы пытаемся симулировать и пережить опыт прошлых поколений, фильмы и спектакли — все это составляет наши представления о прошлом и формирует картину мира.

На первый взгляд, банальные вещи напрямую влияют на наше будущее. Фактически, история — это наука о прошлом, но со взглядом на будущее.

О конфликтах

Весь XX век и вообще вся история человечества пропитана разного рода конфликтами. Конфликты возникают по разным линиям излома: колонизация или деколонизация, как во Франции и Британии при распаде их колониальных империй, государственная или региональная, когда определенные регионы хотят большей самостоятельности как в Квебеке и т. д.

Во многом война между Россией и Украиной — это о том, как мы помним СССР

Но этими дуальностями конфликты не ограничиваются, ведь мы можем говорить о конфликтах поколений, идентичностей, социальных групп. Внутри общества как глобального, так и локального, возникает вопрос и противостояние: кто свой и чужой, как, что и зачем помнить, как с этим жить, что это нам дает. Это тоже конфликт, ведь речь — о нашем самосознании, которое невозможно без четкого взгляда на прошлое.

Конфликты между государствами, поколениями, обществами, политические конфликты и история все это тесно связано и должно рассматриваться во множестве измерений.

В этом смысле на исследователей этого поля возлагается задача найти ответ на целый ряд важных вопросов. Как люди сосуществуют в конфликтах и после них? Как массовая коммуникация влияет на наше цифровое сознание — от моды до поп-культуры? И самое главное — можно ли предотвратить конфликты и прийти к взаимопониманию?

В свое время немецкий философ Карл Ясперс сказал, что много проблем человечества от нехватки коммуникации, когда мы не понимаем, о чем говорит собеседник. Это также относится и к конфликтам.

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Вопросы исследования памяти и конфликтов критически важны для Украины прямо сейчас. Война ставит вопрос нашего существования как модерного европейского общества, и мы должны четко понимать, кто мы, куда идем и за что боремся. Для этого запускается первая в Украине магистерская программа по исследованию памяти и конфликтов в Киевской школе экономики. Это важный и ответственный шаг. Осознание своих воспоминаний — драгоценная терапия для общества, которое дает ему мощный импульс для развития на долгие годы. Мы должны проговаривать и выявлять проблемы и важная роль в этом процессе возлагается именно на исследователей и публичных интеллектуалов.

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