Война Путина. Что потеряет Китай 18 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською

Если Си Цзиньпин позволит России своей войной с Украиной разделить мир, то Китай заплатит самую высокую цену

Ничем не спровоцированная война России против Украины ускорила разделение мира на два блока, один из которых состоит из мировых демократий, а другой — из автократий. Это, в свою очередь, обнажило риски, присущие экономической взаимозависимости между странами с конфликтующими идеологиями и интересами безопасности. И хотя грядущий процесс деглобализации ухудшит положение всех, Китай потеряет больше всего.

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Безусловно, Китай шел к частичному отделению от США задолго до того, как Россия вторглась в Украину. И он стремился обеспечить, чтобы этот процесс проходил на его условиях, снижая свою зависимость от рынков и технологий США. Для этого, в 2020 году Китай обнародовал свою так называемую стратегию двойного обращения, направленную на стимулирование внутреннего спроса и технологическую самодостаточность.

Вместе с тем, в прошлом году Китай по-прежнему оставался крупнейшим экспортером в мире, поставляя остальному миру товары на $3,3 трлн, а США были ведущим экспортным рынком. Фактически, в 2021 году общий объем торговли с США вырос более чем на 20%, что в конечном итоге привело общий объем торговли Китая к новому максимуму. Торговля с Европейским союзом также увеличилась, достигнув $828 млрд, даже несмотря на то, что разногласия в области прав человека сорвали спорное инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем.

Это соглашение было результатом убежденности в том, что Европа сохранит стратегический нейтралитет в китайско-американской холодной войне, чтобы получить экономические выгоды от взаимодействия с Китаем. Но если опасений по поводу прав человека было достаточно, чтобы убедить Европейский парламент не ратифицировать соглашение, то война России против Украины, которую Китай молчаливо поддерживает, и которая подтолкнула США и ЕС к сближению, скорее всего, подтолкнет ЕС к более широкомасштабному экономическому отделению от Китая.

Нельзя винить западные демократии или их автократических противников в том, что они ставят безопасность выше экономического благосостояния. Но они должны быть готовы к экономическим последствиям. И автократия со средним уровнем дохода, такая как Китай, понесет гораздо большие расходы, чем богатые демократии, такие как США и их европейские союзники.

Здесь у Китая, похоже, нет хороших вариантов

Во-первых, Китай пострадает от ограничения доступа к основным западным рынкам. В 2021 году экспорт китайских товаров в США, ЕС и Японию — на которые приходится 38% от общего объема экспорта — составил почти $1,3 трлн. Если доступ Китая к этим трем рынкам сократится вдвое в течение следующего десятилетия — вероятный сценарий — стране понадобятся другие рынки для поглощения примерно 20% ее экспорта на сумму около $600 млрд (на основе данных о торговле за 2021 год).

Здесь у Китая, похоже, нет хороших вариантов. Стратегия двойного обращения Китая указывает на то, что даже его лидеры не ожидают, что другие внешние рынки восполнят слабину, оставленную США и их союзниками. Но очевидная убежденность Китая в том, что внутренний спрос может компенсировать эти потери, также кажется надуманной.

Высокий уровень долга, быстрое старение населения и развал сектора недвижимости будут по-прежнему сдерживать рост ВВП, в то время как резкое неравенство доходов, растущие расходы на жилье и неадекватная социальная защита будут ограничивать потребительский спрос. Закрытие фабрик, производящих товары на экспорт, и связанное с этим сокращение рабочих мест еще больше усугубят эти проблемы. Значительная доля инфраструктуры Китая — особенно энергетические и транспортные сети — будет недоиспользована или даже станет избыточной.

Помимо сокращения экспортных рынков, Китай потеряет доступ к технологиям, необходимым для построения экономики, основанной на знаниях. Санкции США уже нанесли ущерб телекоммуникационному гиганту Huawei и помешали производителю полупроводников SMIC получить в свои руки самые передовые технологии. Если США убедят ЕС и Японию возродить Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю (CoCom), чтобы перекрыть потоки технологий в Китай — перспектива, которая стала более вероятной из-за войны на Украине — у Китая будет мало шансов выиграть технологическую гонку с США.

Третью ключевую цену деглобализации для Китая сложнее оценить, но она вполне может оказаться самой высокой: потеря прироста эффективности от динамичной конкуренции. Продукция, производимая и продаваемая в Китае, сегодня имеет гораздо более высокое качество, чем два десятилетия назад, в основном, потому что китайские компании должны соперничать со своими западными конкурентами. Но если они будут изолированы от такого давления, они не столкнутся с давлением производить более качественную продукцию по более низкой цене. Это будет препятствовать инновациям и вредить потребителям.

Все эти издержки могли бы быть терпимыми, если бы экономическое разделение действительно сделало Китай более безопасным. И поначалу может показаться, что именно это и происходит, когда Китай снижает свою уязвимость перед тем экономическим и финансовым оружием, которое Запад применил против России. Но так как экономическая мощь Китая могла бы снизиться, то же самое постигнет и его позицию на мировой арене — и статус Коммунистической партии дома.

Семь десятилетий назад Мао Цзэдун выбрал путь экономической самостоятельности и воинственной внешней политики, что превратило Китай в бедное государство-изгой. Эта история должна стать суровым предупреждением президенту Си Цзиньпину: если он позволит России, стратегическому партнеру Китая «без границ», своей войной с Украиной разделить мир, то Китай заплатит самую высокую цену.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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