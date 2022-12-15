Какие изменения Украина должна предпринять для перехода войск на стандарты НАТО 15 декабря, 13:57

Лучшим путем был бы полный переход нашей армии на стандарты НАТО

В сентябре Украина подала заявку на вступление в НАТО. Это означает, что нам нужно пройти путь реформирования сил безопасности и обороны в полном соответствии с технологическими и инновационными стандартами Североатлантического союза. Украинская армия должна стать контрактной. Государство, наконец, должно изменить нормативные документы для преодоления бюрократических преград, чтобы передовые инновационные разработки начали эффективно и быстро брать на вооружение.

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Прежде всего, мы должны определить уровень наших национальных амбиций — осуществляем ли мы полный переход сил безопасности и обороны на эти стандарты, или только обеспечиваем такой переход для определенного количества войск, которые будут участвовать в операциях НАТО.

Недавно удалось достичь определенного прогресса: несколько подразделений украинских сил специальных операций сертифицировали на возможность участия в операциях Альянса. Но лучшим путем был бы полный переход нашей армии на стандарты НАТО. Украинская армия однозначно должна стать высокопрофессиональной. Воины в такой системе должны иметь лучшую подготовку. Это — лучше мотивированные контрактники, элита, на которую будут равняться остальные армии мира.

Украинская армия сейчас имеет некоторые успехи на пути к интеграции в систему безопасности НАТО в вопросах управления. Я имею в виду деятельность Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Они систематически участвуют в таких проектах Альянса как CWIX и TIDE Sprint, неоднократно приобщались к учениям Sea Breeze.

Войско должно стать высокотехнологичным

Летом Украина стала ассоциированным членом программы технологической взаимосовместимости вооруженных сил стран НАТО — МІР (Multilateral Interoperability Programme). С тех пор на уровне Альянса признана наша интеллектуальная способность вносить вклад в коллективную безопасность. Это событие подчеркнуло способность Украины развивать силы безопасности и обороны в соответствии с современными трендами технологического прогресса человечества. Это стало возможным в том числе благодаря кропотливому труду военнослужащих Центра инноваций и развитию оборонных технологий.

Самые передовые научные, технические и другие разработки должны попадать прежде всего в армию. Войско должно стать высокотехнологичным. Передовая роль в этом сегодня отводится главным образом беспилотным аппаратам. Причем речь идет не только о летательных, но и о наземных, надводных, подводных дронах. И первые ласточки боевых действий с помощью таких средств мы наблюдаем прямо сейчас в российско-украинской войне.

Переход на новые образцы вооружения и оборудования, соответствующие стандартам НАТО, происходит уже сегодня благодаря помощи союзников. Однако следует обратить внимание и на собственное производство. Важно, чтобы все изготовленное оружие было взаимосвязано с системой управления и другим оружием Альянса.

Здесь следует упомянуть об инициативе Federated Mission Networking, направленной на обеспечение оперативной совместимости, обмен информацией и разведывательными данными в ходе совместных операций стран-членов и государств-партнеров НАТО.

Ведь именно информация в современных войнах как никогда важна. Для ведения так называемой сетевой центрической войны, быстрой передачи данных с поля боя, оперативного принятия решений и донесения их до войска должны стать взаимосовместимыми различные составляющие. Так, например, снаряд должен соответствовать калибру пушки, самолет — пополнять запасы горючего заправщиком НАТО. Софт тоже должен функционировать в соответствии со стандартами. В целом, единственной отечественной разработкой, сертифицировавшей НАТО, стала система ситуационной осведомленности Дельта.

Несмотря на войну, нам уже сейчас нужно активно работать над стратегией реформирования сил безопасности и обороны. Основная задача — преодолеть тормозящую бюрократию, а то и делает невозможным перевооружение и развитие войска.

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