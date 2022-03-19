Пропавшее поколение украинцев 19 марта, 10:30 Цей матеріал також доступний українською

В эти тяжелые дни жестокой войны России против Украины стоит вспомнить то, что мы говорили друг другу уже много раз: если не мы — то кто

«Я нормально не спала, у меня не было выходных уже целую вечность», — написала недавно в соцсети Twitter Ника Мелкозерова, редакторка англоязычной версии НВ.

Наверное, все украинцы и не только украинцы могли бы сейчас согласиться с Никой.

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Усталость — это слово как нельзя лучше подходит для всей страны, для ее Вооруженных сил, для ее врачей, работников коммунальных сервисов и предприятий критической инфраструктуры, для юристов и экономистов, для механиков и инженеров, для водителей и сотрудников АЗС, для полиции и прокуроров.

Но усталость эта возникла совсем не через два или три дня после 24 февраля, когда Россия в очередной раз вероломно напала на суверенную, признанную международным правом территорию независимой Украины. Возникла она и не вчера или позавчера. Эта усталость накоплена годами. Она — признак пропавшего поколения.

Пропавшее поколение — это все мы. Те, кому чуть за 30 или под 40, но кому еще нет 45 или 50. Нашими судьбами диким штормом прокатилась динамика исторического развития. Развал СССР. Девяностые, криминал и гиперинфляция. Леонид Кучма и появление на политической орбите Виктора Януковича, вначале в качестве премьера. Оранжевый майдан. Первые крупные надежды и первые большие разочарования. Финансовый кризис 2008-го. Затем — снова Янукович, уже как президент. Еще один Майдан. Петр Порошенко, первая война с Россией. Дикая поляризация. 2019-й — снова надежды. И снова неразбериха, от которой было некомфортно.

Владимиру Зеленскому, наверное, достался самое сложный президентский срок из всех пяти предыдущих президентов. Коронавирус, падение рейтингов, отход союзников, санкции против тех, кто в самом начале казался чуть ли не самым разговорчивым членом Партии слуга народа. Затем — война. Вероломное нападение России.

За нами — Киев. Отступать некуда

Но если у Зеленского от всего этого есть шансы нарастить рейтинг до таких высот, что он еще долго будет выигрывать все возможные выборы в этой стране, то для тех из нас, кто просто живет своей жизнью и работает на своей работе, — несколько другие ощущения, разочарования, надежды и расчеты.

Пропавшим поколением мы точно быть не хотим. Однако мы им стали — и стали надолго.

Сам термин «пропавшее поколение» придумала писательница Гертруда Штайн во время увеселительных приемов в парижских литературных салонах конца 1930-х. Штайн пыталась «сделать человеком» многих людей — и Френсиса Скотта Фицджеральда, и Эзру Паунда, и Эрнеста Хемингуэя.

Хемингуэй, прошедший войну в Испании в статусе военного журналиста, начал крепко выпивать. Начинал пить почти сразу после завтрака и двух чашек кофе. Оброс всем набором алкогольных привычек. Почти как в старом советском кинофильме: «украл — выпил — в тюрьму: романтика». Но только у Хемингуэя был другой алгоритм: «издал — в запой — и снова писать: литература».

Писателем Хемингуэя сделала испанская война. Но дело совершенно не в том, что у него открылся «третий глаз» или мелодии испанского языка раскрыли в нем умение посмотреть на вещи самым нестандартным образом. На той войне Хемингуэй в основном вел подсчеты количества погибших и раненых, чтобы вечером телеграфировать эту статистику своим редакторам. А его репортажи тех лет — короткие, строгие, в духе новостного агентства Интерфакс-Украина заметки. Никаких эпитетов, никаких фантасмагорий. Очень простые тексты: что произошло, когда, что этому предшествовало. Зачастую даже без цитат, но с именами.

Та строгость, которая жила в новостях от Хемингуэя и к которой приучает человека война, — это, конечно же, не норма жизни. Ты не станешь, ты не будешь требовать от жителя мирной страны, даже соседней, жить под звуком сирен ПВО, спать по четыре часа в сутки только лишь потому, что так живешь и так спишь ты.

Сложно быть пропавшим поколением. Возьмем Скотта Фицджеральда. Его брак не удался — супруга заболела тяжелым психическим заболеванием, а он не смог ее бросить. Хемингуэй уговаривал Фицджеральда: ты же писатель, тебе нужен комфортный быт, трехразовое питание — без этого ничего не напишешь. Заведи себе, короче говоря, нормальную жену.

Фицджеральд не захотел. Страдал, плакал, переживал депрессию за депрессией, но жил так, как жилось.

То ли дело Эзра Паунд. Этот «потерянный в поколениях» писатель обладал самым звучным голосом, в литературных салонах его знали и уважали. Но Паунд любил рубануть с плеча — и дошел до того, что уверовал в итальянский фашизм. А это после 1945-го, который был годом самого строгого отношения ко всему немецкому и итальянскому, обещало, как в том YouTube видео, «десять год тюрьмы». Которые Паунд и получил. В тюрьме свои стихи он писал на рулонах туалетной бумаги, так как другой бумаги ему сотрудники итальянской пенитенциарной службы не давали.

Наше поколение — другое. Мы — не похожи на Хемингуэя, Фицджеральда и Паунда. Мы же привыкли и мобильными телефонами пользоваться, и всякую ерунду в Facebook постить, и электрокары в кредит покупать, и напоминать тестю или свекру, что вот, дорогой наш папаша, шуруй в Ощадбанк за ипотекой — детей рожать будем.

Мы научились жить «горизонтальной жизнью». Производить ВВП, не вставая с дивана или кресла. Посещать события, которые нам не интересны. Интересоваться тем, что нравится другим. Дружить с этими другими, хотя дружить хочется совсем с кем-то третьим. А те третьи формируются в небольшие группы и никого к себе не подпускают, свысока смотря на всех тех, кто никогда не был в Нью-Йорке.

Последние годы мы только то и делали, что расширяли круг собственных знакомств. Расширили его до того, что уже начали забывать, как кого зовут. Кто как выглядит. А вот наши родители не только помнили фамилии и должности всех своих друзей, но и даты рождения, номера телефонов, имена детей. Память они использовали вполне неплохо.

Вся эта горизонталь уперлась в стену подобно тому, как главный герой фильма «Скажене весілля» уперся рогом, не желая разрешать дочери выйти замуж за африканца. Но стеной этой стало не известное инфраструктурное решение им. Арсения Яценюка, а что-то гораздо более грустное, печальное.

Горизонталь наша уперлась в войну. Во Владимира Путина, в Сергея Шойгу, в Валерия Герасимова. В каждого российского генерала, который отдает преступный приказ продолжать наступление на украинскую территорию, нарушая целостность государственной границы. Поэтому у нас остался один, единственный путь — продолжать нашу жизнь по вертикали.

По вертикали — это значит четко ставить цели и делать все, чтобы их достичь. По крайней мере, все, что в наших силах. Без этого у нас, без этого у Украины ничего, вообще ничего не получится.

Вертикальная жизнь — она другая. В ней больше не надо казаться «прикольным», «богатым», «успешным», «залайканным» во всех соцсетях. Не надо ходить на тренинги личностного роста. Не надо веровать в психологию преодоления себя и религию выхода из зоны комфорта. Вообще ничего из этого не надо. Надо просто быть — быть хорошим человеком. Настоящим, крепким.

Я сейчас непопулярную вещь скажу. Немодную.

Вот многие относятся к советскому кинематографу так, будто он совсем ничему не учит, давно устарел, а Рязанов и Гайдай — ну куда же им до Альмодовара, фон Триера и прочих страшнейшим образом популярных режиссеров. Куда там «Бриллиантовой руке» до «Догвилля», например. Тут как бы и да, и нет, но. Есть одно «но».

Был такой советский киноактер Василий Шукшин. Россиянин? Да. Враг Украины? Нет. Киноэстетом он не был, но натуру роли чувствовал хорошо. На твердую вгиковскую пятерку в киномастерской Михаила Ромма.

Однажды, после неудачной пробы на одну из ролей, на которую Шукшин согласился только ради денег, он очень сильно расстроился. Чуть не расплакался — а это о многом говорит. Жена успокаивала как могла, сосед с бутылкой водки пришел — «успокоить». От водки Шукшин отказался, аргументы жены посчитал «усюсюканьем». И сказал такую фразу: «Я, может, вообще кино не люблю — но я ему нужен».

Фраза не так проста, как кажется.

Все мы, все наше пропавшее поколение, возможно, вообще рождены для другой жизни. Бойцы территориальной обороны вот наверняка хотели бы сейчас рыбу ловить в Черкасской области, например. Но мы, именно мы нужны той жизни, которую мы имеем сейчас. Той жизни, которая включает войну. Если не мы, то кто, короче говоря.

Вот и вся философия нашего пропавшего поколения. За нами — Киев. Отступать некуда.

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