10 принципов новой экономической политики Украины 6 июня, 17:44 Цей матеріал також доступний українською

Активная фаза войны закончится, и нам нужно как можно скорее восстанавливать экономику

Но старая государственная система за 30 лет не смогла построить эффективную экономику. Итак, 10 принципов новой экономической политики Украины. Для начала нам следует признать и принять, что война закончится только с исчезновением России.

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Но наша безопасность и победа в этой войне зависит в первую очередь от нас самих и силы нашей экономики. Экономики, которая может финансировать новые оборонные технологии и нашу самую боеспособную армию Европы.

Итак, принципы:

1. Безопасность. Экономика, инвесторы, граждане не могут развиваться в условиях неконтролируемых рисков. Поэтому первый приоритет и принцип — безопасность — границ, неба, улиц и кибербезопасность.

2. Эффективное государство. Государство — наш наемный персонал и инфраструктура, что:

— Эффективно управляет нашими общими богатствами (недра, земля, вода, инфраструктура, госпредприятия, экология).

— обеспечивает справедливое правосудие. Надежный арбитр.

— Эффективная регулировка.

— Качественная эффективная инфраструктура.

— Создает возможности для развития человека и лучшее качество жизни в Европе, ну и упомянутую уже безопасность.

3. Инфраструктура. Лучшая транспортная инфраструктура для обеспечения нужд бизнеса:

— Современные аэропорты для быстрой логистики.

— Скоростные автодороги.

— Эффективные порты, забирающие на себя грузопоток Черного моря.

— Евроколея, которая интегрирует Украину в ЕС и отдаляет от совка.

4. Справедливое правосудие. Единые правила для всех. Арбитр, перед которым равны и олигархи (которые исчезнут) и президент и каждый гражданин.

5. Эффективная налоговая система. Ведь налоги — это плата за качественный государственный сервис.

— Эффективные расходы. Устранение излишних и ненужных функций. Это дает основание для того, сколько нужно собирать налогов.

— Налоговая политика как часть экономической, а не наоборот.

— Лидерство в Европе по простоте уплаты налогов. Максимальная цифровизация, минимум человека и коррупции.

— Стабильность налоговой политики на 5 или 10 лет.

— Платить налоги должно быть выгоднее, чем оптимизировать. Низкие налоги, простота, высокие трансакционные издержки и риски при оптимизации.

— Стимулирующая инвестиции налоговая политика.

Ведь с большей экономики при меньших ставках можно собирать гораздо больше.

6. Стратегия.

— Страны, не имеющие своей стратегии, являются ресурсом для тех, у кого она есть.

— Бизнес и иностранные инвесторы должны понимать приоритеты государственной политики.

— Четкая артикуляция и постановка целей, какое место на мировой экономической карте разделения труда стремится занять Новая Украина.

— Стремление к лидерству.

— Создание условий для его достижения.

7. Конкурентоспособность среди инвесторов.

— Создание лучших условий и стимулов инвестору в выборе юрисдикции для размещения производств или офисов.

8. Либеральная и креативная экономика.

— Минимальный набор ограничений, свобода предпринимательства, минимум бюрократии.

— Максимальная поддержка креативной экономики и секторов индустрии 4.0.

— Ставка на создание продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью во всем мире.

9. Доступ к капиталу. Стоимость и доступ к капиталу — один из факторов конкурентоспособности. Деньги — это кровь бизнеса и экономики. Здесь важно долгосрочное дешевое кредитование. Финансирование инвестиционных проектов с механизмами проектного финансирования. Развитый фондовый рынок, где быстро и легко можно привлечь капитал для развития или инвестировать.

10. Но главный принцип — свобода. Свобода предпринимательства, творчества, личности, слова, перемещения.

И помним, что наша свобода ограничивается там, где начинается свобода другого человека

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