Каким должно и каким не должно быть патриотическое воспитание в украинских школах 11 августа, 14:08

Кажется, ответ прост: делай, как Россия, но наоборот. Но я не согласен с таким подходом

Недавно мой знакомый ехал в поезде и стал свидетелем такого случая. В телефонах пассажиров прозвучала воздушная тревога. Девочка и мальчик младшего школьного возраста по очереди спросили у своих мам, что происходит. Обе мамы ответили что-то вроде «все хорошо, это не здесь», а от дополнительных вопросов (а дети всегда задают дополнительные вопросы) просто отмахнулись.

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Прошло полтора года войны, а многим из нас до сих пор не хочется загружать детские головы ее кровавыми подробностями. Но ведь — дети всегда задают дополнительные вопросы…

Я являюсь основателем проекта, в рамках которого за средства международных доноров будет обустроено около 30 школьных укрытий в разных городах Украины. И каждый раз, когда я проверяю ход работ в Тернополе или Харькове, я спрашиваю: а как объяснять детям, почему они в очередной раз вынуждены спускаться в подвал? И как отвечать на те же дополнительные вопросы. А объяснять очень нужно. Из-за кого это все, за что мы воюем, с кем боремся. И, в конце концов, кто мы есть.

Чтобы наши дети могли понимать это сами. И, во-вторых, умели объяснить это другим, в том числе за рубежом. Ведь не каждый европеец имеет четкую позицию относительно Украины. Есть много тех, кто не очень понимает, что у нас вообще происходит.

Если этого не объясним мы — это объяснят выпускники российских школ. В которых полным ходом вводят «уроки ненависти»: всевозможные «разговоры о важном» и Юнармию в стиле Гитлерюгенда. Особенно активно такое «воспитание» насаждают на временно оккупированных территориях Украины — а это дополнительная проблема при реинтеграции.

Если этого не объясним мы — это объяснят выпускники российских школ

Кажется, ответ прост: делай, как Россия, но наоборот. Но я не согласен с таким подходом. Наше патриотическое воспитание не должно быть «российским со знаком минус». Украина — не антироссия, как бы об этом ни кричала российская пропаганда. Говоря современным медийным языком, Украина — не функция от России, а оригинальный контент.

Возникает логичный вопрос, а о чем же этот контент? Мой ответ — о борьбе. И именно с этой стартовой точки нужно выстраивать патриотическое воспитание наших детей.

Простой пример. Современные дети смотрят ҮоuТuЬе и TikTok. Там есть много видеороликов, снятых военными. Например: «Как 59-я бригада имени Якова Гандзюка обороняла Николаев». Или: «72-я бригада имени Черных Запорожцев держит оборону».

А знают ли школьники, кто такой Яков Гандзюк? А кто такие Черные Запорожцы? Час тревоги — удобный повод рассказать им об этом! Тем более, что история борьбы за УНР во многом перекликается с борьбой за современную Украину, а потому отвечает на многие современные вопросы, которые задают дети.

Кроме того, таким образом мы объясняем детям, что украинцы являются не только борцами сегодня, но и были борцами вчера. А это объяснение очень важно. Поскольку имперская, а затем и советская пропаганда веками создавала образ «малороссов» в бутафорских шароварах из реквизита районного дома культуры. Которые на протяжении всей своей истории не были способны ни на что, кроме как налепить вареников и станцевать гопак. А еще — страдать. И петь об этих страданиях грустные песни.

Но ведь «оригинальный контент» — совсем о другом! В частности, о штурме Дюнкерка в 1645 году. Тогда шла Тридцатилетняя война, и французы никак не могли взять крепость, занятую испанцами. Попросили помощи казаков — и те во главе с Иваном Сирко крепость таки взяли! А за 10 лет до того казаки на службе у Великого Княжества Литовского выиграли морской бой против шведов возле порта Пилау. И таких примеров множество — было бы желание их найти, упорядочить и рассказать. Вся Европа знала украинских казаков как умелых воинов, сильнейших бойцов.

А характерники? Почему бы не рассказать детям о них? Хотя бы в формате легенд и сказок. Когда ты понимаешь, насколько глубока твоя культура, ты восхищаешься ею. И когда ты с восторгом рассказываешь детям, которые сидят в укрытиях, кем были их предки, они понимают, какой сильный дух стоит за ними. Понимают, что победа будет за нами.

Еще один миф, который должны развенчивать — разные «сорта» украинцев. Сделать это нетрудно. Едва ли не в каждой школе сейчас учатся внутренне перемещенные лица. Ребенок из Бахмута прямо в укрытии может рассказать тернополянам о себе, своем городе, своих земляках. И таким образом наглядно доказать, что никакого раскола в украинском обществе нет, как нет никаких «схидняков» и «западенцев», а есть украинцы. У нас могут быть разные города, иногда немножко отличаться традиции, образ жизни, но мы все украинцы.

В рамках проекта Freedom Space мы собираем такие истории, чтобы рассказывать в наших обновленных укрытиях. Также прорабатываем другие идеи, как рассказывать маленьким украинцам об Украине.

Пропаганда России породила мем «всё не так однозначно». В чем-то это утверждение верно: в такой большой, мультикультурной и демократической стране как Украина должны быть разные мнения, разные взгляды, разные способы жизни. Но все наши дети однозначно должны вырасти украинцами. И однозначно — людьми.

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