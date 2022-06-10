Самое страшное и тяжелое. Как сократить потери украинцев на фронте 10 июня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською

Самое важное и тяжелое — наши потери на фронте, которые озвучил министр обороны Резников

100 погибших и 500 раненых бойцов в день. Мы теряем целый батальон на фронте за один день, а сто семей теряют навсегда своих близких.

Это очень большие потери. И министерство обороны должно не только их констатировать, но и производить планы и политику, каким образом эти потери должны быть немедленно уменьшены. Министр обороны должен с этого начинать свой день и анализировать причины этих потерь. Сколько из них — боевых и небоевых. Сколько из-за плохой подготовки. Сколько из-за нехватки подготовленных командиров уровня отделения-роты. Сколько из-за «дружеского огня». Сколько из-за утраты связи и управления. А главное, каким образом можно эти потери уменьшить.

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Не стоит упрощать статистику войны и списывать какие-либо потери людей и техники на преимущество противника. На самом деле, это не так. Многие потери идут от проблем тактики, организации, подготовки, обеспечения. То есть, мы можем влиять на это. И должны влиять.

Наша задача — сокращать потери, потому что это не только личные драмы, потери — это потери боевого опыта, потери боеспособности подразделений. И Минобороны нужно делать анализ ежедневно, чтобы иметь перед глазами не просто статистику, но и планы решений, как эту статистику уменьшить. И посредством решений это должно быть видно на фронте.

Текст опубликован с разрешения автора

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