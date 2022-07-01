От кандидатства к членству. Как Украине преодолеть путь в ЕС? 1 июля, 12:03

Быстрее всего в ЕС после получения статуса кандидата вступила Финляндия — за 3 года

Больше недели прошло с момента, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. За это время мы слышали много вопросов: от «когда мы вступим в ЕС?» и «не застрянем ли в статусе „вечного кандидата“, как Турция?» до «не потеряет ли Европа интерес к Украине спустя несколько месяцев или лет?» и «не развалится ли сам ЕС, пока Украина будет двигаться к нему?». Каждый из этих вопросов имеет право на жизнь. И решение предоставить Украине статус кандидата вызвало бурный коктейль из разных мыслей и эмоций — от неприкрытой эйфории до скепсиса по поводу перспектив евроинтеграции.

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Скепсис вполне можно понять — Украина ведет войну с россией, часть территории Украины до сих пор оккупирована агрессором, у нашей страны есть объективные проблемы с реформами и борьбой с коррупцией, да и внутри самого ЕС не все гладко — там достаточно как сомневающихся в целесообразности евроскептиков по расширению ЕС, так и скептиков относительно возможности Украины стать полноценной страной европейского сообщества.

Но главное не изменить: все 27 стран Европейского Союза признали Украину как выдающееся для Европы государство. Государство, сейчас защищающее Европейский континент от нашествия российско-фашистской варварской армии и диктаторской системы. Это признание существенного вклада украинского народа в европейскую свободу и европейскую культуру. Но дальше нам всем вместе придется очень много работать, чтобы кандидатство превратилось в полноценное членство в ЕС.

В среднем от получения статуса кандидата до вступления в ЕС проходит 8 лет. Быстрее всего в ЕС после получения статуса кандидата вступила Финляндия — за 3 года. Дольше всего «кандидатство» в Турции — с 1999 года и оно продолжается до сих пор. Но для нас как страны сейчас главное не заглядывать вперед, а четко понять, для чего нам необходим путь в ЕС. Потому что не членство в ЕС создает хороший уровень жизни в стране, гарантирует верховенство права или соблюдение прав и свобод граждан, а проводимые реформы и трансформации общества.

И именно об этом свидетельствует та дорожная карта, которую мы должны выполнить, дабы не потерять статус кандидата и впоследствии перейти к предметным переговорам о членстве Украины в ЕС. Сейчас для Украины, помимо огромных испытаний из-за развязанной московией войны, открылось и уникальное окно возможностей — провести реформы, на которые 30 лет «не было времени» или не хватало политической воли. Первый «дедлайн» для украинского правительства, политиков и общества — конец 2022 года. До этого времени мы должны продемонстрировать прогресс в ключевых реформах.

Реформы, входящие в пакет условий нашего кандидатства, важны в первую очередь для Украины. Они обеспечивают развитие украинского общества и украинской экономики. За последние 25 лет ВВП стран-кандидатов в ЕС в среднем возрастал на 2% быстрее, чем у самого ЕС. И главный фактор — это проведение системных реформ, которые сокращали разрыв в экономическом и институциональном развитии между ЕС и странами-кандидатами.

Кроме того, выполнение Украиной плана реформ открывает для нашей страны возможность получить доступ к программам поддержки кандидатов от Европейской комиссии — Instrument for Pre-accession Assistance (далее — IPA). На текущий этап IPA — на период с 2021 по 2027 год — выделено 14 млрд евро. На часть этого пособия может рассчитывать Украина. Кроме того, с 2014 по 2022 год ЕС и финансовые структуры Евросоюза выделили Украине более 17 млрд евро в виде грантов и займов. Еще 4,5 млрд евро — после 24 февраля 2022 года.

Первый дедлайн для украинского правительства, политиков и общества — конец 2022 года

После визита в Брюссель на саммит ЕС мне стало очевидно, что № 1 для наших партнеров — развитие в Украине правового государства и антикоррупционная политика. Украина претендует на огромные инвестиции в наше развитие и восстановление. И эффективная судебная и правоохранительная система — гарантия того, что мы станем привлекательным местом для инвестиций, где государству доверяют.

Из чего состоят требования Европейского Союза к Украине?

1. Назначить руководителя САП. Европейская комиссия откровенно требует от власти утвердить определенного победителя конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и выполнить обещание, которое президенту Байдену и европейским союзникам давал президент Зеленский. Нет, не стоит полагать, что европейцы или американцы «лоббируют» победителя, ведь для них важно именно уважение к институтам и процедурам.

2. Проведение прозрачного конкурса на назначение нового председателя НАБУ, который продолжит развивать этот независимый антикоррупционный институт. По мнению наших партнеров, сохранение институциональной независимости САП, НАБУ и антикоррупционного суда должны обеспечить эффективные антикоррупционные расследования и соответствующие решения суда.

3. Реформа Конституционного Суда. Европейская комиссия требует ввести в Украине механизм прозрачного предварительного отбора судей Конституционного Суда для гарантии их добродетели и независимости, что гарантирует прозрачную работу КС и позволит избежать позорных историй, связанных с борьбой за контроль ключевого конституционного института.

4. Перезагрузка и очищение Высшего совета правосудия от коррупционеров и людей с сомнительной репутацией, а также создание новой Высшей квалификационной комиссии судей. Это, по мнению наших партнеров, должно в целом завершить базовый этап судебной реформы.

В истории интеграции в ЕС есть как удачные, так и неудачные примеры выполнения подобных требований. Болгария и Румыния, которые в 2007 году стали членами ЕС и до реформ тоже были известны как крайне коррумпированные страны, в целом смогли провести успешную реформу судебной власти и создать развитую антикоррупционную инфраструктуру. И в этом решающую роль сыграло гражданское общество и антикоррупционные активисты. В то же время Черногория, достигшая больших успехов в координации политики безопасности и экономической политики ЕС, очень далека от членства в ЕС именно из-за отсутствия успехов в судебной реформе и в целом утверждении верховенства права.

Какие еще требования сформировали наши партнеры в Украине? Важно, чтобы борьба с олигархами проходила в конституционном правовом русле. Европейская комиссия в целом поддерживает идею антиолигархического закона и борьбы с олигархическим влиянием, но требует от власти того самого, чего требовали все умеренные политики в стране — направить закон на экспертизу Венецианской комиссии и внести коррективы в соответствии с результатами экспертизы.

Примером успешной борьбы с олигархическим влиянием является Хорватия, где исторически существовали между национальными политическими и экономическими элитами «клиентские отношения». В том числе важным элементом была борьба с бюрократическим наследием коммунистического прошлого. Хорватия уже пережила то, что придется пройти Украине, — восстановление после кровопролитной и разрушительной войны, ведь эта балканская страна смогла построить демократическое общество с выдающимся политическим разнообразием (в парламенте страны сейчас представлено 15 партий).

Три других требования — принять рамочный закон о нацменьшинствах, одобренный Венецианской комиссией, а также внести изменения в законы о борьбе с отмыванием средств и аудиовизуальных медиауслуг с передачей вопросов управления отраслью независимому регулятору СМИ — скорее технические и простейшие в исполнении.

Кроме пунктов, которые должны сохранить за Украиной статус кандидата, для нашей страны крайне важно продолжить экономические реформы и развитие инклюзивного общества. Поддержка бизнеса, отказ от вредоносной практики постоянного пересмотра налоговых правил, развитие свободной торговли с ЕС, стимулирование экспорта, гарантии защиты инвестиций критически необходимы как во время войны, так и в период послевоенного восстановления. И украинские политики должны четко понимать, что война — не повод усиливать контроль государства над экономикой, потому что это вредит не только продвижению в ЕС, но и текущим делам в Украине.

Ключевым элементом стабильности в военное и послевоенное время для Украины является энергетическая стабильность. Россия рассматривает свои полезные ископаемые как оружие, которым шантажирует и Украину, и ЕС. И именно поэтому гармонизация энергетических систем Украины и Европейского Союза, а также продолжение реформ энергетического сектора, обеспечение прозрачности Нафтогаза и Энергоатома очень важны именно сейчас — это будет дополнительным преимуществом Украины при европейской интеграции Украины.

Нельзя забывать и о создании в Украине инклюзивного общества, где будет неприемлема любая дискриминация по гендерным, расовым или религиозным признакам. Наши европейские коллеги приветствуют ратификацию Украиной Стамбульской конвенции, но нам необходимо и дальше развивать инструменты мониторинга и борьбы со всеми видами дискриминации.

Будет ли успешным наш путь реформ? Мы видим удачные примеры стран Балтии — Литвы, Латвии, Эстонии, пример Хорватии и Румынии, примеры Польши, Чехии и Словакии, которые рассматривали реформы из перечня ЕС в первую очередь, как возможность положительно изменить свою страну. И получили двойной результат — и положительную трансформацию собственных систем, и членство в ЕС. Хорватии не помешали последствиям войны, а Румыния, Болгария и страны Балтии успешно справились с коммунистическими ранами.

И в то же время перед нами пример стран Западных Балкан (Сербия, Северная Македония и Черногория, уже имеющие статус кандидата ЕС, а также Босния и Герцеговина, пока еще не имеющая такого статуса). Все эти страны вполне могли бы стать членами ЕС, но отсутствие политической воли к реформам в сфере верховенства права, а также политическая нестабильность замедляет процесс интеграции в ЕС. Зачастую политическая элита этих стран, особенно Сербии, хочет попасть в ЕС «авансом» и рассматривает необходимые реформы как «кабалу», а не возможность для своей страны выйти на новый уровень. И сейчас выбор за Украиной: либо двигаться в направлении, как страны Балтии или Хорватии, либо заниматься имитацией.

Главное, что нам сейчас необходимо — политическое лидерство и приоритет евроинтеграции Украины над личными амбициями отдельных политиков и политических сил. Лучшего шанса дожать старую коррумпированную и посткоммунистическую систему у нас не может и быть. И крайне важно, чтобы власти понимали ключевые аспекты привлечения гражданского общества и граждан к процессу реформ. И не игнорировали требования проевропейского гражданского общества, европейских и американских союзников, а выполняли свои обещания и обязательства вовремя, без попытки затянуть или исказить процесс реформ, как это получилось с той же антикоррупционной прокуратурой.

Мы не можем предать жертву, которую приносит украинский народ ради свободы и европейского будущего. Наш шанс быстрее пройти путь, который другие страны проходили десятилетиями, ведь нам каждый день дарят героические Вооруженные Силы Украины. Я уверена в нашем успехе: мы победим врага и будем в ЕС.

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