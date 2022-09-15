Украина — полигон стойкости для западных демократий 15 сентября, 13:28

Украина стала не только полем битвы за демократию, но и полигоном новых общественно-политических механизмов стойкости и лабораторией безопасности для цивилизованного Запада

Сопротивление Украины в противостоянии полномасштабному наступлению России обнажило современные вызовы как для нашего государства, так и для мирового сообщества. Глобально перед всем миром актуализировался уже известный с момента окончания Второй мировой войны вопрос: может ли демократия эффективно защищаться и выдержать конкуренцию с диктатурами в условиях краха международных предохранителей?

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Украина уже седьмой месяц показывает, что может. Что демократичность вполне конвертируется в силу и поддержку, и если и не «намазывается на хлеб», то точно конвертируется в HIMARS-и и миллиарды валютной поддержки. В чем украинский секрет устойчивой демократии?

Пока цивилизованный мир думает над этой непростой задачей, Украина мужественно противостоит превосходящему нас в мощи врагу, одерживает свои первые победы и уже дает определенные рецепты.

Украина на наших глазах стала не только полем битвы за демократию, но и полигоном новых общественно-политических механизмов устойчивости, и лабораторией безопасности для цивилизованного Запада.

1. Украинцы демонстрируют ключевое качество устойчивой демократии — готовность общества к ее защите. Реакция Украины на нападение России доказывает: существует прямая связь между устойчивой демократией и готовностью общества защищаться и адаптироваться к сложным безопасностным и гуманитарным угрозам.

Развитое гражданское общество, энергичное волонтерское движение, наличие людей с боевым опытом помогли стране устоять в первые дни и месяцы широкомасштабного вторжения. Именно волонтеры, благодаря сетевым связям в считанные дни находили и доставляли все необходимое на фронт, помогали переселенцам, решали ряд других задач, на которые у государства не было ресурсов. Наличие неформальных контактов между представителями бизнеса, власти и низовыми инициативами заменяло собой бюрократические каналы взаимодействия повышая скорость и эффективность действий.

2. Украина продемонстрировала влияние горизонтальных сетей и потенциала сплоченности на способность к сопротивлению, когда врагу приходится воевать не только с государством, но прежде всего с обществом.

Реформа и принцип децентрализации стали одним из рецептов устойчивости Украины, доказали свое конкурентное преимущество над централизованными иерархическими системами. Но Украиной было продемонстрирована и несколько иное. В нашем случае децентрализованные по вертикали системы тесно переплетены с сетевыми горизонтальными связями, формальными и нет. Это позволяет добиться распределенности не только в принятии решений, но и в их реализации и сборе информации.

Таким образом, децентрализованная система превращается в распределенную — за счет синергии с горизонтальными сетями и децентрализованной вертикальной. Это дает эффект как у авто с приводом на все 4 колеса: пока одно вязнет, остальные три помогают выехать из условной ямы.

Эффект как у авто с приводом на все 4 колеса: одно увязает, другие три помогают выехать из ямы

3. Третьим компонентом устойчивости в украинских условиях стала цифровизация и ее управление.

Стереотипно цифровизация воспринимается скорее как угроза безопасности, из-за уязвимости данных, личной информации, государственных услуг, а не как инструмент ее повышения. Наступление россиян показало обратное. Цифровизация помогла повысить состоятельность украинского общества. В частности, это обеспечило устойчивость систем связи, непрерывность предоставления государственных услуг и информации. Было обеспечено функционирование официальных каналов информирования и устойчивой системы информирования через лидеров общественного мнения, разных спикеров для разных аудиторий. И также это было продемонстрировано IT-сектором, который оказался наиболее адаптированным кластером украинской экономики.

Ну и конечно: война в Украине освещается в режиме онлайн, что позволяет всем — от рядовых граждан до президента государства информировать мировую общественность о событиях, шагах Украины, зверствах и преступлениях россиян. Украина уже стала культом сопротивления и борьбы именно благодаря цифровизации и устойчивости.

4. Четвертый важный компонент — частичный антидот в виде «презумпции недоверия» от российского информационно-психологического террора на основе дезинформации и продвижения деструктивных нарративов.

После начала полномасштабного нападения на Украину произошло одно ключевое дело — к российским источникам информации стали подходить с презумпцией недоверия, не воспринимать их информацию, если не было доказано другое, ее стали проверять несколько раз, что повысило резистивность информационного пространства и снизило возможности российских средств массовой дезинформации действовать на равных с другими медиа.

Россияне годами выстраивали свою пропагандистскую машину, мимикруируя под демократические стандарты западных медиа и принимали вид легитимного источника информации. После целого ряда дезинформации, засилья фейков, заверения в том, что они не будут атаковать Украину, россия сама коренным образом изменила отношение к своим медиа на презумпцию недоверия. И после этого эта пропагандистская машина для столь полномасштабного влияния на Западе — сломалась. Это один из элементов, как противодействовать современной пропаганде в эпоху постмодерна, где у каждого своя правда, а свобода слова взломана свободой лжи.

Следует отметить и аспекты информационной устойчивости, которые уже показали свои положительные результаты, и мир воспринял их как норму.

Во-первых, Украина продемонстрировала высокую открытость и плотность информационного потока, ведь вакуум или отсутствие информации бывают порой хуже, чем информация, которая может не удовлетворять общество. Такая коммуникация лишь поспособствовала доверию — а значит, и стойкости. В этих обстоятельствах произошло, казалось бы невозможное, общество включило механизмы самоцензуры в вопросах, касающихся передвижения войск, чувствительной и секретной информации.

Во-вторых, в первые же дни агрессии Украина «выпрыгнула» из воронки образа. «жертвы» и нарастила собственный нарратив борьбы и сопротивления агрессии. Украина показала, что способна дать отпор второй армии мира, и это не только дело ВСУ и власти — общенациональное дело народа, общин, волонтеров. Появление такого нарратива обеспечивает устойчивость информационных тылов и помогает в работе с внешними аудиториями в условиях современной войны.

Для победы в условиях мира Нетфликса, страна должна создать свой образ и мыслить сюжетно, формировать собственный нарратив сопротивления, что становится точкой сборки для восприятия разрозненных информационных потоков и сообщений.

В заключение отмечу: украинцы продемонстрировали невероятную скорость адаптации к сложной ситуации и смогли самостоятельно системно сопротивляться даже без так называемых «вертикальных» структур. Самоорганизация — один из важных маркеров украинской устойчивости. Украине важно постичь эти феномены и проработать их в таких же устойчивых институтах. И непременно делиться опытом с развитыми государствами-партнерами, которые помогают нам сейчас добывать такую долгожданную Победу.

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