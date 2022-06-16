Освещение зверств и смертей. Между истиной и этикой 16 июня, 14:34 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Эмоциональные реакции мира для нас жизненно важны. Это, без преувеличения, вопрос выживания. Но всегда ли мы достигаем этих эмоциональных реакций этично?

Коли в 2014 році почалися розстріли на Майдані і телеефір заполонила «Плине кача…», було відчуття, ніби ти — на похороні, що ніколи не закінчиться. А коли росія розпочала війну на нашому Сході, коли був Іловайський котел та інші події, це відчуття лише загострилось, бо ще більше стало похоронів і ще гучніше зазвучала «Плине кача…». Від усвідомлення нескінченності цієї війни та смертей, ставало фізично боляче. Цей біль збільшився у надцять разів у 2022-му році після Бучі, Маріуполя, інших міст та побачених там звірств російських окупантів. Він множився разом із кількістю телеграм-каналів та чатів в різних месенджерах, якими пересилалися жахливі фото та відео.

Видео дня

Тема медіа та насилля, яке ретранслюють медіа, — надзвичайно важлива. І тут є чимало питань, на які не завжди можна знайти готові однозначні відповіді. У 2014-му насилля ми спостерігали лише з екранів телевізорів та стрімів, а в 2022-му множинність різних каналів поширення інформації породжувала множинність насилля та смерті. Таким чином вони ставали частиною нашого щоденного життя, форматуючи його під потреби війни. Я не даватиму тут оцінок, добре це чи погано. Просто це факт. Низка досліджень доводить, що люди, які постійно спостерігають сцени насильства на екрані, перебувають іноді під більшим психологічним впливом, ніж ті, які безпосередньо були на місці злочинів. Отже, ця страшна війна усіх нас змінює, без розбору, навіть якщо ми не готові це визнати. І це матиме наслідки в майбутньому. Це вливатиме на нашу подальшу поведінку, наші життєві рішення.

Для мене не стоїть питання, чи маємо ми показувати і розказувати про ці страхіття. Маємо. Сюзан Зонтаґ у своїх роботах писала, що сучасне поняття звірства вимагає фотографічного доказу. Тобто якщо немає фотографічного чи відеодоказу, немає звірства. Джудіт Батлер у книзі Фрейми війни продовжує ці міркування, зазначаючи, що таким чином «фотографія є вбудованою в процедуру істини», тобто без фотографії чи відео отих звірств не може бути істини. Тому і українські, і західні журналісти, які показують ці звірства та варварство російських окупантів світові, роблять неоціненно важливу справу. Це їхній вклад у те, щоб рано чи пізно ті, хто чинять воєнні злочини, були покарані. Кейс Руанди свідчить, що покарання все одно настане. Міжнародний трибунал зі злочинів у Руанді судив понад 500 тис. осіб, серед яких були і військові, і цивільні, і пропагандисти.

Це матиме наслідки в майбутньому

Для мене стоїть питання про те, як (якими словами та змістами) ми можемо розповідати про звірства росіян, руйнації наших міст, щоб не додавати травми, не ятрити ще криваві рани усім нашим людям, усьому суспільству. І тут журналісти та всі, хто працюють з інформацією сьогодні, мають бути чутливими та обережними. Вже згадана Джудіт Батлер пише, що у контексті воєнної фотографії (а я б тут додала і відео) образ може не лише відображати або документувати війну, він може пробуджувати емоційні реакції чи на підтримку війни, чи проти неї. Я б сказала, що в українському контексті ці етичні питання переходять в політичну площину. Бо увага світу до війни, яку розв’язала росія, а відтак і підтримка Україні з боку різних країн світу (надання зброї та іншої допомоги) залежить від настроїв їхнього населення — а настрої формують більшою мірою медіа. Тож ми знаємо, що емоційні реакції світу для нас життєво важливі (це, без перебільшення, питання виживання). Але чи завжди ми досягаємо цих емоційних реакцій в етичний спосіб (бо ж тут ідеться про те, як ми показуємо жертв війни)? І взагалі чи може стояти питання етики в умовах війни так, як воно стоїть в умовах миру? Взагалі чи етично говорити категоріями етики, які звучали в умовах миру, сьогодні, коли йдеться про людські життя і про існування цілого народу? Дискусія довкола цих питань мені видається дуже важливою.

Коли я кажу про чутливість та обережність, яку мають проявляти журналісти, я маю на увазі в першу чергу представлення усіх постраждалих під час війни (це і про зґвалтування, і про інші злочини). «Продовжувати виставляти жертву напоказ означало б повторювати злочин», пише Джудіт Батлер. Я приєднуюсь до її рекомендацій про те, що потрібно максимально повно документувати дії катів, але не оприлюднювати в медіа подробиці про їхніх жертв, чи то у розповідях, чи то у фото та відео.

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