Путин — органичный продукт общества. Еще раз о культуре России 9 июня, 14:36 NV Премиум

Сегодня поддержка русской культуры равнозначна финансированию войны

Колонка написана в соавторстве и Илоной Сологуб, редактором VoxUkraine

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мало кто ожидал, что сопротивление продлится дольше нескольких дней. И в России, и на Западе ожидали, что российские войска быстро войдут в Киев (с парадной формой на руках), установят там прокси-правительство и фактически покончат с украинской государственностью.

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Но если западные лидеры считали, что Украина просто не может сравниться с Россией в военной силе, то уверенность российского президента Владимира Путина в свой быстрой победе опиралась на более фундаментальную идею: у украинцев не будет воли и желания сопротивляться, потому что в реальности их не существует. По мнению Путина, история и идентичность Украины настолько привязаны к России, что у её народа не будет причин рисковать своей жизнью и имуществом ради сохранения суверенитета.

Именно в этих ошибочных имперских расчётах лежат корни войны. Сила сопротивления Украины зависит не столько от военной помощи, предоставляемой членами НАТО, сколько от самого украинского народа, который настаивает на своей агентности и собственной судьбе. Украинцы понимают, что борьба ведётся за их национальное выживание, и что для этого абсолютно необходима культурная деколонизация.

На Западе это нередко вызывает возмущение, а нежелание украинцев делить сцену с русскими до сих пор многих удивляет. Например, в мае российско-американская писательница Маша Гессен (предпочитает применять к себе местоимение «они») уволилась из попечительского совета «ПЕН-Америка» после того, как был отменён круглый стол под председательством Гессен с участием двух российских писателей в рамках проводимого этой организацией фестиваля «Голоса мира». Два украинских писателя — оба действующие военнослужащие — отказались участвовать в одном фестивале с русскими, и поэтому русских отправили домой. (Чуть ранее аналогичный эпизод произошёл в Эстонии).

Русская культура всегда была частью путинской гибридной войны

Но в то время как одни резко осудили «стремление подвергать цензуре всех русских», реакция Гессен на этот эпизод продемонстрировала симпатию к украинцам, при этом оправдание увольнения было полно нюансов. Признавая, что «украинцы постоянно сталкиваются с русским господством в культурной и научно-образовательной сферах», Гессен одновременно беспокоились по поводу «человеческих жертв»: кураторов, музыкантов и писателей, чьим произведениям грозит опасность оказаться «стёртыми».

Для западных культурных площадок проблема не просто в том, что многие писатели, актёры, певцы, продюсеры и другие деятели искусств подписывали письма в поддержку аннексии Крыма в 2014 году и вторжения в 2022 году (а некоторые даже хвастались своей активной ролью в убийстве украинцев). Проблема возникает с ролью русских культуртригеров всех мастей, которую они играют в продвижении мягкой силы России. (Какая ирония: Кремль отпраздновал объявленный ООН День русского языка дикой демонстрацией своей жёсткой силы, взорвав Каховскую ГЭС на Днепре). И с этой точки зрения лишение русской культуры мест для самовыражения («деплатформизация») пошло бы на пользу Украине — и, наверное, даже самим русским.

Культура должна служить зеркалом для общества, показывая его недостатки, а не только достижения, и указывая на возможности для прогрессивных изменений. Но русская культура в её нынешнем состоянии является чисто декоративной, а её целью стало приукрашивание истории и освящение насилия (Русская православная церковь даже открыто благословила эту войну).

В отличие от английской или французской культуры, русская культура не смогла даже признать существование русского империализма, не говоря уже о том, чтобы порефлексировать над ним. Это надо менять, если мы хотим длительного и справедливого мира между Россией и её бывшими колониями.

Впрочем, имеется и более актуальная причина нажать на паузу: сегодня поддержка русской культуры равнозначна финансированию войны. Просмотр русского фильма, прослушивание русской музыки, посещение спектакля русского театра — всё это приносит правительству Путина доходы в виде роялти и налогов.

Кроме того, если российских писателей, режиссёров и музыкантов будут приветливо встречать на культурных площадках, тогда бизнес будет считать приемлемым для себя оставаться в России (и продолжать платить там налоги), ссылаясь на «ответственность перед потребителями и сотрудниками». Если сопрано Анна Нетребко могла открыто поддерживать террористов Донбасса в 2014 году и при этом продолжать петь в Парижской филармонии или театре «Ла Скала», то почему «Райффайзенбанк» должен стыдиться 2 млрд евро прибыли, полученных в России в 2022 году?

Продвигаемая Кремлём идея, что культура выше политики, столь же далека от реальности, как и российское телевидение от правды. Русская культура всегда была частью путинской гибридной войны против Украины и Запада. Именно поэтому российское правительство инвестирует миллиарды долларов в такие проекты, как, например, фонд «Русский мир», основанный Путиным в 2007 году для продвижения идеи «русского мира», чья концепция включает всех русскоязычных, и не важно, являются они гражданами России или нет.

Более того, русский язык и культура уже давно используются в качестве инструмента для подчинения малых наций и этнических меньшинств, в том числе бывших советских республик. Памятники Александру Пушкину были воздвигнуты повсюду — от Львова до Бишкека. И, как и все империи, Россия присвоила себе достижения таланта покорённых народов. Сегодня многие западные учреждения культуры проводят реклассификацию украинских, грузинских и других художников, которые ранее назывались «русскими». Осознав (и отвергнув) подобные культурные проявления русского империализма, кураторы, редакторы и руководители музеев смогут открыть множество сокровищ на постколониальном пространстве.

Некоторые всё же настаивают, что «либеральные» русские деятели искусств заслуживают того, чтобы их услышали. К сожалению, даже эта узкая группа может вести себя достаточно позорно. Одни отбеливают путинских приспешников и представляют русских (в том числе русских солдат, которые убивают, насилуют и грабят украинцев) в виде жертв. Другие, следуя линии кремлёвской пропаганды, называют украинцев нацистами или угрожают Западу. Третьи пытаются убедить мир, что, когда не будет Путина, появится совершенно другая Россия.

Не надейтесь на это. Когда-нибудь Россия, возможно, действительно станет настоящей демократией, в которой империалистическая агрессия будет немыслима. Но пока что реальность иная: Путин — это органичный продукт российского общества. Предоставление площадки в Нью-Йорке или Каннах для культуры, которая сформировала это общество, никак не изменит положение.

Гессен цитирует украинца, заявившего, что «настоящие хорошие русские — это те, которые не пытаются мне ничего сказать», «не суют свой нос в наши украинские дела, а занимаются только Россией». В обществе, которое явно неспособно понять, что убивать гражданское население, насиловать женщин и девочек, похищать детей и разрушать жилые дома плохо, перед «настоящими хорошими русскими» стоит очевидная и трудная задача. И концентрировать внимание на этой задаче (это могло бы привести к подлинной революции в русской культуре) намного продуктивней, чем проповедовать перед международной аудиторией.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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