Катар, Израиль, ОАЭ. Может ли Украина рассчитывать на поддержку стран Ближнего Востока 24 марта, 14:25 НВ Премиум Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Что думают о войне в Украине на Ближнем Востоке, какие страны готовы нас поддержать, и если некоторые не поддерживают, то почему

Катар

Днями уряд Німеччини провів переговори з урядом Катару і домовився про постачання зрідженого природного газу. Стратегічне рішення прийнято, тобто Німеччина відмовляється від російського газу. Щодо до позиції Катару, то ще в другій половині грудня американці почали інтенсивні переговори з катарцями, були візити Блінкена до Дохи, візити представників Катару до Вашингтону, США недвозначно заявили, що Катар є зараз пріоритетною країною з точки зору енергетичної безпеки, і, наскільки я пам’ятаю, Катар заявив, що готовий переглянути довгострокові контракти з метою забезпечення газом Європи. Отже, ще в другій половині грудня зусиллями США були підготовлені умови для того, щоб катарський газ потрапив до ЄС. І сьогодні ми бачимо результати цих зусиль, коли німці як один із ключових споживачів газу укладають довгостроковий контракт, який дозволить їм остаточно відмовитися від російської залежності.

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Саудівська Аравія та ОАЕ

Говорячи про те, чому Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія не приєдналися до санкцій Заходу щодо Росії, хочу наголосити на тому, що існує доволі багато політичних суперечок між ними та США. Особливо за останні часи, коли відносини між адміністрацією Байдена і арабськими лідерами, в першу чергу Мухаммедом ібн Салманом, принцом, а по суті діючим королем Саудівської Аравії, були напруженими. Думаю, цим сторонам треба як мінімум подолати цю напругу, зрозуміти, як діяти в цій ситуації, зрозуміти логіку американців у відносинах і переговорах з іранцями, а також логіку американців по війні з Єменом, тому що це є ключовим питанням. Нагадаю, американці наполягали на тому, що війну з Єменом треба закінчувати, і був здійснений сильний тиск на Саудівську Аравію та ОАЕ для того, щоб вони вийшли з цієї війни. Я думаю, що зараз в будь-якому разі доведеться переглядати ситуацію, і, напевно, в бік посилення співпраці. Це й буде до певної міри означати відповідь цих країн на санкцій і на збільшення кількості газу і нафти на ринку.

Ізраїль

Саме Ізраїль є найбільшою гаванню для російських корупціонерів. Якщо говорити у цьому контексті про Саудівську Аравію та ОАЕ, то вони — лише слаба його тінь.

Значна кількість російського олігархату має єврейське походження і, як мінімум, можливість перебувати в Ізраїлі або зберігати там свої статки. Виходячи з ізраїльських принципів, з того, що «євреї своїх не видають», вони можуть абсолютно спокійно пережити в цій країни всі негаразди для себе.

Російська присутність в Сирії справді створює серйозну проблему

Другий момент це те, що ізраїльтянам вигідно забезпечити максимальний потік коштів для своєї економіки. І рішення щодо санкцій ізраїльський уряд пояснює дуже цікаво: він каже, що не має права надавати ізраїльським підприємствам вказівки щодо припинення роботи з Росією. Але ми бачили ефект доміно в Європі, коли політичні рішення приймалися політиками, а потім бізнес вже самостійно приймав власні рішення, і зараз багато підприємств відмовляється від співпраці з Росією. Я думаю, така ситуація сталася б і в Ізраїлі, але політичні рішення не приймаються, і це свідома політика ізраїльського уряду. Яір Лапід, міністр закордонних справ Ізраїлю, говорить правильні речі, він взагалі намагається йти в руслі американської політики, чудово розуміючи, що США залишаються єдиним стратегічним союзником Ізраїлю. Але поки обставини та ситуація дозволяють ізраїльтянам маневрувати, вони будуть це робити.

Сирія

Коли уряди Ізраїлю та Туреччини, коментуючи свої рішення щодо України, говорять, що стримуючим фактором для них обох виступає Сирія, а саме те, що на її території розміщуються російські війська і РФ має можливість відкрити другий фронт, це виглядає цілком правдоподібно.

Російська та іранська присутність в Сирії справді створює серйозну проблему, на яку не можна не зважати. Йдеться в першу чергу про нові ракетні програми, які фінансує Іран, про переозброєння Хезболли та інших шиїтських структур, які перебувають зараз в Сирії, — ізраїльтяни оцінюють це як підготовку до агресивних дій. Масований ракетний удар з різних боків — з Сирії, Лівану, Сектору Гази, а може навіть з Ірану по території Ізраїлю може привести до великих руйнувань, і це небезпека, яку ізраїльтяни оцінюють дуже високо. Щоб уникнути такого розвитку подій, вони здійснюють знищення ракет, які спрямовані переважно Хезболлою. А для того, щоб і далі ефективно це робити, їм потрібна домовленість з Москвою, тому що С-400, які стоять на сирійській авіабазі Хмеймім, де знаходяться російські літаки, перекривають велику частину Близького Сходу — як мінімум пів Ізраїлю, значну частини Туреччини і всю Сирію. Отже, відповідно до цих домовленостей, ізраїльтяни повідомляють росіянам, коли збираються бомбити, і ті пропускають ізраїльські літаки. Звісно, ця домовленість передбачає, що ізраїльтяни не будуть виступати на боці України та взагалі її підтримувати.

Іран

США поставили перед собою завдання відновити ядерну угоду з Іраном, тому що для американців важливі вихід більшої кількості нафти на ринок і стримування Ірану через міжнародні домовленості. Тому так, Штати хочуть це зробити [частково зняти санкції з Ірану для того, щоб купувати у нього нафту], вони готові йти на певні поступки, зокрема, мова про те, що з іранського збройного формування під назвою Корпус вартових ісламської революції, найбільш підготовленого експедиційного корпусу, який діє на території Сирії та інших країн, буде знятий статус терористичних організації — і ізраїльтяни з цього приводу дуже сильно турбуються. Є ще один нюанс, який став відомий буквально нещодавно.

З початку цього року почалися прямі переговори, і здавалося, що сторони вже вийшли на підписання угоди, але зараз є певні перешкоди у вигляді російських вимог. РФ, яка також бере участь в цьому процесі, хоче гарантій, що санкції, накладені на неї через вторгнення в Україну, не поширюватимуться на взаємодії між Іраном та Росією. Це обговорюється, іранці намагаються якось з цього вийти, тому що теперішнє політичне керівництво Ірану зацікавлене в тому, щоб санкції зняти, це в них пріоритет номер один. Якщо це станеться, звісно, на ринок вийде нафта, не одразу, через якийсь час, але це як мінімум зіб'є ажіотажний попит.

Вплив російської пропаганди в арабських країнах

Араби часто самі створюють міфи про те, що Росія є альтернативою заходу, і свято в них вірять. Це походить ще з радянських часів, коли СРСР своєю пропагандою намагався утвердити саме таку думку. Зрозуміло, що американські настрої нікуди не ділися, прорахунки в американській політиці нікуди не ділися, палестинське питання нікуди не ділось, Ізраїль нікуди не дівся. Арабським країнам вигідно акцентувати увагу на цьому, але не акцентувати на тому, що ціла низка країн затоки вже уклала з Ізраїлем мирний договір, встановила дипломатичні відносини та активно співпрацює. Тобто, так, Росія має вплив — інтелектуали, ліваки, частина націоналістів, які традиційно були антиамериканські та антисіонистські налаштовані, дійсно дослухаються до російських меседжів. Тим більш, що росіяни намагаються використати різні аспекти, наприклад, участь України в війні в Іраку, або факт етнічної приналежності нашого президента — але не можу сказати, що їм це стовідсотково вдається. Поступово ситуація змінюється. У міру того, як надходить інформація про нашу героїчну оборону, російська пропаганда втрачає свій вплив. Це довгий і складний процес, але його можливо подолати.

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