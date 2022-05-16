Что украинцы узнали о себе за 80 дней путинской войны 16 мая, 13:24 Цей матеріал також доступний українською

Какие черты украинцев проявились во время вторжения России и как Владимир Зеленский стал их олицетворением

В течение прошлого года Аспен Институт Киев, где я работаю, провел 10 семинаров Диалог об идентичности. Если обобщить, то политики, государственные служащие, представители бизнеса, культуры, медиа искали на этих событиях ответ на вопросы «каков современный украинец?». В заключительном событии мы также провели опрос, чтобы определить главные черты, которые бы наиболее полно характеризовали каждого из нас. Среди тех, что называли чаще всего, были любовь к свободе, адаптивность и достоинство.

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Полномасштабное военное вторжение России на территорию нашей страны стало лакмусом, проявившим эти черты. Я бы добавил к ним еще смелость и, как ни странно, юмор. А понятие адаптивности в контексте войны сформулировал бы как способность быстро мобилизоваться в критических ситуациях.

В книге Фактор Черчилля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечает, что Черчилль во время Второй мировой войны смог проявить черты характера, которые были «составляющей британского духа». Это помогло ему повести людей за собой. Владимир Зеленский, в свою очередь, стал олицетворением упомянутых выше черт, которые являются определяющими для украинцев. Это не единственный, но один из факторов нашего беспрецедентного единства.

Быстрая мобилизация украинцев, поразившая весь мир

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместного с Нью Имидж Маркетинг Групп 1–23 января, 33% респондентов считали, что существует реальная и серьезная угроза нападения России. Другими словами: морально готовой к полномасштабному военному вторжению была лишь треть украинского общества.

В то же время, уже в первый день войны мы увидели очереди в военкоматы и оперативное развертывание волонтерских штабов. Несмотря на несколько стадий истощения, которые прошел каждый украинец, этот сверхвысокий уровень мобилизации сохраняется и сейчас. Согласно результатам исследования компании GRADUS, проведенного в мае, 86% украинцев уверены в способности Украины отразить наступление России. Более того, каждый на своем месте продолжает прилагать для этого максимум усилий.

Способность мобилизоваться в критической ситуации показал и президент. Еще в середине января Владимир Зеленский успокаивал украинцев шашлыками на 9 мая. После начала российского вторжения мы увидели совсем другого президента. Изменилась его риторика, изменились интонации, изменился внешний вид. Иногда уставший, иногда эмоциональный, но Владимир Зеленский, которого многие называли слабым президентом, стал воплощением стойкости. И не только для украинцев, но и для всего мира. В лице Зеленского нашли отражение характеры украинцев и граждан других стран, которые готовы к решительным действиям, риску для защиты своей страны и ценностей.

Каждый украинский готов бороться за свою свободу

В одном из выпусков подкаста Музыка с историями историк Ярослав Грицак проанализировал путинский миф о создании Украины Владимиром Лениным. Грицак отмечает, что большевикам в 1917–1919 годах приходилось трижды наступать и трижды отступать из Украины. И каждый раз они сталкивались с антибольшевистскими восстаниями. Фактически создание УССР стало вынужденным шагом, реакцией на непокорность простых украинцев и их готовность защищать свою землю и свою свободу.

Способность мобилизоваться в критической ситуации показал и президент

Эта готовность украинцев отстаивать дом и свободу отражена даже в мире компьютерных игр. В культовой стратегии Казаки мы являлись единственной нацией, крестьяне которой при нападении врага на поселение не скрывались. Они брали в руки все, что можно было брать, и вступали с оккупантом в бой.

Такую же смелость показывает украинский народ сейчас. Тем более, речь идет не только о нашей свободе, но и о безопасности всего цивилизованного мира и сохранении демократических ценностей. Гражданские останавливали российские танки голыми руками, сбивали дроны банками с соленьями. Следует упомянуть и «гадячское сафари». Местные охотники совместно с военными методично уничтожали оккупантов, которые в первые дни вторжения «заблудились» на границе Сумской и Полтавской областей, а технику забирали. Подобные случаи повторялись и повторяются по всей стране.

Владимир Зеленский тоже проявил смелость и готовность защищать свободу Украины. Мы все слышали о возможностях эвакуироваться у него. Кто-то был уверен, что так и произойдет. Но президент остался и возглавил сопротивление. На мой взгляд, лучше всего Зеленского образца 2022 года характеризует фраза — I need ammunition, not a ride (Мне нужно оружие, а не такси).

Ее он сказал в ответ на очередное предложение уехать в другую страну в начале полномасштабной войны. Стоит также отметить, что это оружие Украина хоть и не так быстро, как хотелось бы, но начала получать.

Чтобы сохранить стойкость, мы смеялись

Говоря о казаках, на ум всегда приходит юмор. В сложное время он позволял сохранять стойкость и боевой дух. Есть легенда, что Байда Вишневецкий, даже подвешенный за ребро на крюк в Стамбуле, шутил о турецком войске. Классическим примером казацкого юмора также является полулегендарное письмо турецкому султану. Умение шутить, даже если против тебя враг, у которого гораздо больше силы — часть нашей генетической памяти.

Современная война, кроме боевых действий на фронтах, характеризуется битвой нарративов. Юмор — один из важных инструментов их донесения. Так, Вооруженные Силы Украины и украинский народ полностью разрушили миф о якобы непобедимости российской армии. А наши Тик Ток и Фотошоп-войска создали бесчисленное количество контента о Чмоне, Чернобаевке, «асвабителях», которые воруют унитазы и бытовую технику. Конечно, противник не стал менее опасным или коварным, но страха перед оккупантами у украинцев нет.

Для Владимира Зеленского юмор много лет являлся главным рабочим инструментом. В условиях войны обращается к нему не часто, но метко. В марте президент потролил российского диктатора Путина за запись якобы встречи с представительницами российских авиакомпаний на хромакее. А в обращениях к украинцам время от времени появляются фразы типа «русский корабль пойдет на… дно».

Не повторять ошибки, чтобы восстановить страну

Одна из черт, за которую мы часто критиковали себя до полномасштабной русско-украинской войны, — неумение играть в долгую игру. Вроде бы украинцы хороши в спринтах, а на марафон нас не хватает. Смелость, стремление к свободе, невероятный уровень единства и мобилизации позволяют украинцам победить, а дальше наступает спад. Даже в новейшей истории мы видели такие сценарии несколько раз.

В этой войне Украина тоже победит. Ради победы мы каждый день платим сверхвысокую цену. Дальнейшее восстановление страны, сохранение и усиление лидерского статуса Украины в Европе — это вопросы в том числе системности и ответственности. И вопрос этот стоит задать не только каждому из нас, но и Владимиру Зеленскому. Он стал воплощением лучших черт украинцев во время войны и не должен стать воплощением худших после.

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