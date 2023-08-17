Россия разрушает окружающую среду Украины. Мировые лидеры должны действовать немедленно 17 августа, 15:31

Игра со взрывчаткой на Запорожской АЭС грозит экологической катастрофой — для Украины и всей Европы

Текст написан в соавторстве с Маргот Вальстрем — бывшим министром иностранных дел Швеции

Роберт Оппенгеймер, американский физик, возглавлявший группу, разработавшую первое в мире ядерное оружие, процитировал древние индуистские писания, чтобы проиллюстрировать свои противоречивые чувства в отношение силы, которую высвободили его исследования: «Теперь я стал Смертью, разрушителем миров», — сказал он. В свои последние годы Оппенгеймер стремился к будущему «без национальных государств, вооруженных для ведения войны, и, прежде всего, к миру без войны».

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Но появилась и другая проблема, которую Оппенгеймер четко осознал во время чтения Бхагавад-Гиты, древнего текста, к которому он обратился после взрывов в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Люди теперь обладают силой уничтожать мир, в котором живут.

Невозможно привыкнуть к войне и смерти, которые принесло государство с гораздо большими ресурсами: украинцы никогда не забудут человеческих потерь, которые им пришлось понести, воюя за спасение своей родины. Но Украина также сталкивается с разрушениями окружающей среды и природы в таких масштабах, что их последствия будут распространяться далеко за ее границы. Трудно оценить масштабы данных убытков, однако мы должны осознавать это разрушительное влияние.

Россия сознательно нацелилась на окружающую среду Украины: ее реки, леса и поля. Многие природные заповедники Украины — их животный и морской мир, вода и впечатляющее биоразнообразие — испытали страшный ущерб и загрязнение. Токсины попадают в окружающую среду из поврежденных промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой. Мир не может позволить себе игнорировать эту растущую экологическую угрозу.

Ядерное загрязнение не знает границ

Огромная угроза окружающей среде Украины особенно обострилась в июне из-за ужасной аварии на огромной дамбе в Новой Каховке, которая сдерживала одно из крупнейших водохранилищ в Европе. Это была не случайная авария: дамба находилась под контролем России, когда произошел внутренний взрыв в проходе, который полностью разрушил ее бетонный фундамент. Это вызвало катастрофическое наводнение, которое разрушило более 40 городов и сел и один из самых ценных сельскохозяйственных регионов мира. Тонны нефти пролились в реку Днепр. Огромное количество мин попало в реку и Черное море, что привело к утечке токсичных веществ.

ЗАЭС была захвачена Россией в прошлом году и остается под ее контролем. Украинская разведка указывает на то, что россияне заминировали АЭС либо для того, чтобы уничтожить ее до того, как их выгонят, либо чтобы устроить инцидент, вину за который они будут пытаться возложить на Украину.

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, посетил Запорожье в июне и назвал ситуацию «чрезвычайно нестабильной». Игра со взрывчаткой на Запорожской АЭС грозит экологической катастрофой — для Украины и всей Европы. Ядерное загрязнение не знает границ.

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Россия будет привлечена к ответственности. И Международный уголовный суд, и Генеральная прокуратура Украины расследуют эти действия как военные преступления. Как украинским, так и российским законодательством некоторые из этих преступлений квалифицируются как экоцид — подходящий термин для этих ужасных времен: «массовое уничтожение флоры и фауны, отравление воздуха или водных ресурсов и любые другие действия, которые могут вызвать экологическую катастрофу», по определению законодательства Украины.

Наступит день, когда война закончится, и экологическая безопасность станет одним из ключевых приоритетов для построения справедливого и длительного мира в Украине, как указано в Формуле мира Президента Зеленского. В мирном плане из десяти пунктов значительный акцент сделан на защите окружающей среды. ОП создана международная рабочая группа, в состав которой входят украинские чиновники и известные международные деятели, задача которых заключается в том, чтобы помочь Украине и международному сообществу в формировании видения, как решать эти вопросы. Собственно, советники по национальной безопасности ключевых глобальных игроков обсудили путь к миру в Джидде, Саудовская Аравия, в начале этого месяца.

Восстановление Украины и ее экономики должно ставить целью достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов и соблюдение принципов углеродной нейтральности. Цели по восстановлению окружающей среды потребуют мощной поддержки со стороны международного сообщества. Но сейчас нужны неотложные действия. Меры по предотвращению дальнейшей экологической катастрофы или минимизации ущерба должны стать приоритетными — даже во время войны.

Невозможно привыкнуть к ужасам войны, смерти и разрухи, с чем украинцы сталкиваются ежедневно, — но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую экологическую катастрофу, которая впоследствии может иметь непредсказуемые последствия для региона и всего мира.

«Совершенно очевидно, что весь мир катится в ад», — заявил Оппенгеймер в разгар холодной войны. Но здесь, в Киеве, мы не потеряли надежды. Самый большой шанс для всего мира избежать ада зависит от того, попробуем ли все мы сделать хотя бы что-то, чтобы предотвратить это.

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