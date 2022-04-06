Цинизм и провал. Как Запад будет действовать дальше в отношении Украины и России? 6 апреля, 19:40 Цей матеріал також доступний українською

Если на Западе знали о том, что Путин будет атаковать Украину, то могли бы делать гораздо больше

Цинизм в политике Запада, к сожалению, никуда не девался. И этот цинизм проявляется по-разному. Хочу напомнить один шокирующий пример этого цинизма. На второй день широкомасштабного вторжения России в Украину министр финансов Германии сказал нашему послу Андрею Мельнику, что не стоит отключать Россию от SWIFT, предоставлять Украине оружие: «Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность». Украина просила ввести против России превентивные санкции. Возможно (не факт, правда) Путин бы хорошо подумал, прежде чем нападать. К большому сожалению, превентивных санкций не ввели, и ценой этому разрушены дотла украинские города, тысячи убитых наших граждан, изнасилованные женщины, убитые дети. Так что это, на мой взгляд, пение ответственности коллективного Запада за ужасы, которые украинцы сейчас должны переживать.

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То, что сейчас открывается, заставило западных лидеров переосмыслить свою позицию. Но главным фактором, способствующим этому, безусловно, является героизм украинских вооруженных сил. И то, что западные «эксперты» прогнозировали сборку оружия ВСУ за 3−4 дня свидетельствует и об уровне анализа российских возможностей. Ибо анализировали красивые концепции и количество «железа», но не анализировали ни состояние этого «железа», ни мотивации московских завоевателей. А уж то, что для украинцев есть свобода, воля и независимость — и подавно. Поэтому это тоже провал западных «аналитиков», потому что они не понимают ни сущности русской натуры и того, что за ней стоит, ни тем более не понимают, что для украинцев вопрос свободы является решающим.

Поэтому сейчас мы постепенно приходим к тому моменту, когда Запад будет менять свою позицию и помогать так, как это нужно было делать несколько месяцев назад. Потому что если бы они знали о том, что Путин будет атаковать Украину, то могли бы делать гораздо больше.

Главной задачей Запада должно быть экономическое уничтожение России

Ну, а что сделаешь, такова текущая реальность. Мы, безусловно, благодарны западным странам, которые помогают Украине. Такая помощь должна быть увеличена. Мы должны иметь все то, чтобы не только сдерживать врага, но и выгонять его со своей территории, включая не только те территории, которые уже сейчас оккупированы, это мое личное мнение. Запад должен усиливать экономическое давление на Россию. Ибо главной задачей Запада должно быть экономическое уничтожение России, а главной задачей ВСУ — физическое уничтожение пришедших на нашу землю московских орков. Вот если эти два компонента сойдутся, тогда очень быстро 73% этой биомассы, работающей за «поребриком» поймет, что либо она изменит свое отношение к жизни, либо получит повторение того, что получили немцы после Второй мировой войны.

Запад наконец-то открыл глаза и увидел, что ужасы в Украине могут повториться и у них. И это то, что помогает им быстрее принимать решение. Ибо если на центральных российских пропагандистских каналах публично обсуждается, каким образом российские вооруженные силы могут оккупировать шведский остров Готланд и как они в течение нескольких часов оккупируют страны Балтии, то это значит, что в России действительно сошли с ума окончательно. Если дроны залетают в Балканские страны, а истребители России нарушают воздушное пространство Польши, то на это следует обращать внимание. Нам на Западе не верили, когда мы говорили, что Россия — это враг, и это страна, которая ничем не руководствуется, кроме своих звериных захватнических инстинктов, то теперь на Западе начинают понимать, что ошибались.

Отлично, кстати, это признал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, много лет являвшийся министром иностранных дел. Я ему тогда, будучи и сам на аналогичной должности в Украине, говорил, Вальтер, будь внимательным, это та страна, от которой пострадает вся Европа. Тогда нас не слушали. Услышат, я думаю, сейчас.

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