Какими будут войны будущего? 14 июня, 16:20 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Война будущего будет принципиально отличаться от войны настоящего

Давайте чесно, ми не були готові до цієї війни достатньо. І навіть припинення бойових дій цього року не означає, що війна закінчиться. Вона надовго. Принаймні, до моменту припинення існування московії.

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Знову ж таки чесно. Нам не перемогти і не зруйнувати їх, якщо будемо йти в лобову. У них чисельність населення у 3,5 рази вища. Незважаючи на санкції, вони отримують надприбутки від енергоресурсів (понад $20 млрд на місяць — чистий експорт). Вони вже вчаться обходити санкції, беручи приклад із Ірану, завозячи заборонену продукцію через сусідів. У них більше танків, літаків, ракет та можливостей для виробництва нових.

Але це поки що.

Війна майбутнього буде принципово відрізнятися від війни сьогодення. І економіка тут відіграватиме найважливішу роль, особливо при обмежених ресурсах.

Говорячи ж про війни майбутнього чи минулого важливо завжди пам’ятати, що «війна це продовження політики іншими засобами», а «політика — це інструмент досягнення економічних цілей». Економіка — насамперед.

Декілька явних прикладів.

Ми вже у цій війні бачимо кілька трендів:

1. Дрони. Насамперед літаючі. Це і розвідка та засіб атаки (не лише камікадзе), а потім наземні — для розвідки, розмінування, вивезення поранених із поля бою та для ведення бойових дій.

Що характерно: пристрій вартістю від кількох до кількох десятків тисяч доларів ефективно справляється з технікою, вартістю мільйони доларів (танки, РСЗУ, комплекси ППО, склади боєприпасів).

2. Переносні мобільні протитанкові та протиповітряні засоби. Ми з перших днів війни бачимо ефективність ПТРК — NLAW, переданих нам Британією, української Стугни та інших комплексів. За вартості пуску в $20 тис. ефективно утилізуються танки вартістю від $0,5 до $5 млн.

3. Той самий підхід характерний і проти кораблів. Двома ракетами Нептун вартістю до $1 млн був потоплений крейсер вартістю понад $750 млн.

4. Сучасні засоби розвідки. Супутники, телефонні трекери, перехоплення трафіку, домашні та вуличні камери спостереження. Усе це дає можливість отримувати оперативну інформацію як реального часу місцеперебування противника. Причому, досить недорого і не перебуваючи на місці проведення бойових дій.

5. Сучасне ПЗ для Армії. Розвідка та регулярний моніторинг інформації дають величезні масиви даних. Їхня автоматична обробка може в рази підвищити ефективність ведення бойових дій за мінімальних витрат. До того ж, ми перебуваємо на передовий кібервоєн, і софт тут грає найважливішу роль нарівні із залізом та людьми, які цим все керують.

Зокрема:

— Українець розробив додаток для DDoS-атак на сайти РФ.

— У перші ж дні російського вторгнення айтішники зламали сайти ФСБ Росії, уряду РФ, президента РФ.

— З ініціативи Мінцифри та компаній Ajax Systems і Stfalcon вже 1 березня був готовий додаток Повітряна тривога, що повідомляє про різні види тривог у конкретному регіоні

— Українці розробили спеціальний софт для управління артилерійськими підрозділами та коригування вогню.

Це лише кілька прикладів того, як меншими ресурсами можна ефективно протистояти сильнішому та підготовленому противнику.

Отже, економіка первинна.

І як у бізнесі, конкуренцію виграє той, хто показує більш високу ефективність за менших витрат, і тут сьогодні очевидні такі тренди:

1. Штучний інтелект. Розвиток систем збору інформації, аналітики, підготовки проектів рішень — величезна конкурентна перевага в активних масштабних (і не дуже) бойових діях.

2. Дрони. На наведеному вище наборі прикладів вже очевидна їхня економічна перевага.

3. Комбінація Штучного Інтелекту та дронів — змінить ландшафт майбутніх бойових дій. Тут і оперативна інформація про дії противника (літаки, ППО, переміщення техніки та льотного складу), прогноз дій, оцінка вразливих місць, проведення атакуючих дій. І тут хто швидше — той і виграє. На жаль, людина вже менш ефективна, ніж ШІ.

Людина вже менш ефективна, ніж штучний інтелект

4. Гіперзвукові ракети і нові засоби ППО, здатні їх знищувати.

5. Космічні технології. Розвідка у режимі реального часу, забезпечення зв’язку, атакувальні дії.

6. Кібервійська. Тут буде, мабуть, найжорстокіше поле битв. Боротьба за доступ до інформації, перехоплення управління бойовими засобами супротивника, так само є і буде ефективним засобом ведення війни. Додайте сюди дрони, і ефект може збільшитись у рази.

7. Комплекс систем ППО. Ешелонована система раннього виявлення та знищення ворожих повітряних цілей. Тут важлива комбінація різних систем виявлення повітряних цілей та їхнє знищення.

Головне — не дати жодного шансу атакуючій стороні з одного боку, з іншого — дати 100% гарантію громадянам та інвесторам, що в Україні жити повністю безпечно.

Водночас, з усіма новими трендами не варто забувати про старі добрі інструменти захисту: протитанкові системи, необхідні фортифікаційні споруди, ефективна система ППО та система протикорабельної оборони. А також загальна підготовка громадян до можливих бойових дій. Зброя та навички володіння різними військовими технологіями. Готовність економіки у короткий термін перебудуватися на військові рейки.

Ми живемо в дуже непростий, але в цікавий час. Змінюються і системи, і догми.

І ми точно вийдемо з цієї війни в рази сильнішими, ніж входили до неї. Я впевнений, що на найближчі десятиліття ми не маємо іншого сценарію як стати країною з найбоєздатнішою армією Європи та найефективнішою системою превентивного захисту від нових варварських набігів.

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