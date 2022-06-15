Слухи и правда о событиях на фронте 15 июня, 21:22 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Относительно краткое резюме сегодня — просто потому, что ни с той, ни с другой стороны не поступает много подробностей, а я не из тех, кто фабрикует текст ради «объема» своих отчетов

Воздух

Три крылатые ракеты «Калибр» были сбиты вчера при подлете со стороны Черного моря (одна из ПЗРК) и еще одна — вероятно, Х-22 или Х-59 — в районе Чернигова. Keystone cops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ) сообщили, что «уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов». Некоторые россияне теперь утверждают, что это было первое боевое применение «Калибр-М».

Видео дня

И есть новое видео — на этот раз снятое ИК-камерой вертолета ВКС — якобы демонстрирующее, что неуправляемые ракеты, выпущенные ВКС Су-25, рассеиваются не так широко, как кажется. Согласно соответствующим комментариям, они служат «летающими реактивными установками залпового огня». Заметьте, украинские военные не жалуются на то, что Россия выдаёт желаемое за действительное.

Кстати, в районе Изюма две российские ракеты класса «воздух-воздух» не попали в пару украинских Су-25. Удивительно, но Keystone cops не сразу объявили их «сбитыми»: вместо этого они заявили о МиГ-29 над Славянском и Ми-24 над Снигиревкой (Николаевская область) — оба сбиты ПВО. Ну, наверное, видео 3−4-дневной давности…

Битва за Донбасс

Несколько дней россияне заявляли о том, что последние два дня они «перегруппировывались, а затем атаковали» — и это почти по всей линии фронта.

Россияне не обучены воевать ночью, и не любят такие бои

Изюм. Нет никаких новостей в смысле наступлений или разворотов, но сообщения об ударах украинской авиации (по российскому принципу: см., «пли и молись»), и украинцы заявили, что Ка-52 сбит, и что сделал это 93-й мех, ведущий контратаку на Изюм.

Святогорск-Славянск. После четырехдневных ожесточенных штурмов россияне захватили Богородичное. Потом оказалось, что они потеряли все, чего достигли в Долине, и поэтому теперь атакуют то же самое с трех направлений. Деревня с населением около 1000 человек, атакованная тремя русскими тактическими армиями… по-моему, сказано достаточно.

Северодонецк. Пока русские гадают, «окружили» ли они 500 или 2000 украинских военнослужащих на заводе «Азот», украинцы ввели части 112-й бригады ТрО и предприняли локальную контратаку на север.

Попасная дуга. Не сумев достичь Т1302 или, по крайней мере, захватить Золотое и Тошковку, россияне потеряли Нагорное и Белогоровку и, похоже, находятся на пути к потере Васильевки и Ныркова. Они утверждают, что захватили Врубовку и половину Камышевахи, атаковали Берестово (где, по словам украинцев, это нападение было быстро отбито), а в нескольких километрах южнее россияне достигли Вершины по шоссе М-03 на Бахмут.

Действительно, они утверждают, что уже захватили все это. Если правда, это было бы плохой новостью для украинских войск, удерживающих линию фронта южнее, в районе между Мироновкой и Семигорьем, потому что их основной канал снабжения был бы перерезан.

Авдеевка. Думаю, что жалобы сепаратистов на то, что это место держат «15 000 фанатичных укро-нацистов», говорят сами за себя. Кстати, причины для жалоб в том, что именно «с этого общего направления» украинцы обстреливают железные дороги Донецка в последние несколько дней: к сожалению, это также приводит к большим жертвам среди мирного населения.

Юг

Украинцы продолжают продвигаться в направлении Херсона, по-прежнему широким фронтом — для лучшего рассеивания, необходимого из-за превосходства русской артиллерии — и поэтому все еще медленно. Причина низкой скорости: почти все делает пехота, и в первую очередь в виде ночных атак, на которые РФА не находит эффективного ответа. Россияне не обучены воевать ночью и не любят такие бои.

Нынешними украинскими целями являются Снигиревка, Большая Александровка, Старосилья, Киселевка (находится в процессе зачистки, но по данным РУМИНТа, они на самом деле находятся юго-восточнее) и Николаевка. Возможно, они освободили Александровку и Станислав на юге, а, по данным РУМИНТ, наступление на Томину Балку уже идет. Кроме того, вчера украинцы заявили, что ВКС Ка-52 был сбит «в Херсонской области». Вчера взорвали русское депо в Новой Каховке. Причина неясна.

Список сокращений:

ДШБ — десантно-штурмовая бригада (Украина)

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

ГСАА — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

ГТА — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КИА — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

ПБВ — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

РФА — Армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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