Если не станет Украины 15 июня, 17:11 Цей матеріал також доступний українською

Все это произойдет в течение всего одного года, если не будет Украины

Европейцы и европейские политики живут в парадигме вчерашнего дня и хотят вернуться в комфортные времена.

— Они ориентируются на свой электорат.

— Они хотят вернуть времена со стоимостью газа менее $100 вместо $2000.

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— Они хотят заправлять авто за $1,2 вместо $2,6, как сегодня

— Они хотят продолжать зарабатывать на рынке России, продавая продукцию на 100 млрд евро в год.

— Они хотят, чтобы инфляция была у них 1,5%, а не 8%, как сегодня.

Но у них проблема с причинно-следственными связями.

— Они считают, что «надо просто перестать стрелять». Но Украине.

— Они считают, что нам следует пойти на уступки и подарить бандитам часть нашей территории.

— Они хотят продолжать выказывать «огромное беспокойство» тысячам утраченных жизней, сидя за богатым столом, накрытым за русские деньги.

Но что они будут иметь, если не будет Украины?

— В Европу направятся новые миллионы трудовых мигрантов. И радость дешевых трудовых рук превратится в панику и кризис.

— Миллионы голодных людей обрушат рынок труда Еврозоны.

— Печать новых денег — удвоит инфляцию и приведет к разрушению обычной экономической системы.

— Потеря Украины приведет к монополизации Европейского рынка газа. Влияние России возрастет. Украинские хранилища газа не будут работать на пользу европейских стран.

— Агрессор получит возможность контролировать более 30% мирового рынка зерна, что приведет к новым уступкам со стороны стран запада, но вместе с тем к росту нестабильности в Африке и на ближнем Востоке.

— Новые революции и войны в нефтяных и газовых регионах приведут к увеличению роста цен на газ и нефть в мире.

Европа превратится в ад

— Агрессор, получив Украину, усилит монополию на рынке титана. Украина — это 20% мировых ресурсов. Боинг и Аэробус уже никогда не смогут отказаться от него. Вместе с тем промышленность и ВПК Европы и США попадут в большую зависимость от России.

— У границ ЕС будут стоять российские Буки и Искандеры. Но это на время. Россия неоднократно упоминала свои аппетиты — страны Балтии, скандинавы, Польша, Румыния. Европа превратится в Ад…

И это все произойдет в течение всего одного года, если не будет Украины…

Прошу этот текст передать всем политикам ЕС и всем вашим знакомым.

Сегодня будущее Европы и всего мира зависит от Украины и того, сможем ли мы выстоять.

А для этого нам нужна помощь!

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