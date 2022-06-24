Китай готов все изменить. С чем столкнулся Си Цзиньпин 24 июня, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Китайский президент Си Цзиньпин направил своего специального посланника в трехнедельное турне в Европу

Это стало одной из многих попыток спасти ситуацию перед 20-м съездом Компартии Китая, который состоится этой осенью. Экономическое развитие Китая опасно замедляется, ровно как и финансирование глобальной стратегии Один пояс, один путь, политика Zero Covid («Найти, протестировать, отследить, изолировать и поддержать») оказалась неудачной, и неизменной поддержкой президента России Владимира Путина, которая перекрывает притязания Си на звание главного поборника национального суверенитета. Ведь война России против Украины продолжается.

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Мало кто из экспертов по Китаю верит, что властвование Си Цзиньпина столкнется с каким-либо серьезным вызовом, но этого нельзя полностью исключить, учитывая, сколько ошибок он совершил в последнее время. Таким образом, Си Цзиньпин не делает резких движений в преддверии одного из самых важных съездов его партии, призванного обеспечить его дальнейшее правление и его место в истории.

Европейские бизнес-лидеры поняли это после своих недавних встреч с У Хунбо, специальным представителем китайского правительства по европейским делам и бывшим заместителем генсека ООН. Всюду он говорил одно и то же — в Бельгии, на Кипре, в Чехии, Франции, Венгрии, Германии и Италии.

«Китайцы хотят изменить ход событий, чтобы спасти ситуацию, — сказал один европейский бизнес-лидер, пожелавший остаться неназванным из-за своих деловых интересов в Китае. — Они понимают, что зашли слишком далеко».

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