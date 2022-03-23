К чему может прибегнуть Россия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу? 23 марта, 20:04 Цей матеріал також доступний українською

В официальных и независимых экспертных оценках все чаще озвучивается тезис о «переломном моменте» в российско-украинской войне

Оперативная ситуация как вокруг Киева, так и на других направлениях боевых действий в Украине уже несколько дней характеризуется как статическая. Российские наземные войска достигли определенного рубежа и сейчас не имеют достаточно резервов для дальнейшего продвижения. В то же время украинские оборонные способности достаточны для сдерживания агрессора, демонстрации важных тактических успехов, но еще недостаточны для перехода к более активному контрнаступлению.

Видео дня

Поэтому в ближайшее время, очевидно, даже активные боевые действия будут носить преимущественно локальный характер и вряд ли кардинально изменят общую ситуацию на земле. Неспособность добиться успеха на суше побуждает российское командование к наращиванию тактики дистанционных ударов или так называемой неконтактной войны — ракетных и авиационных ударов из-за зоны достижения украинских средств ПВО и, возможно, снижение уровня применения авиации там, где есть реальная опасность поражения для «путинских соколов».

В официальных и независимых экспертных оценках все чаще озвучивается тезис о «переломном моменте» в российско-украинской войне. Имеется в виду не какой-нибудь конкретный день, а качественная характеристика стадии войны, когда одна сторона (агрессор) практически исчерпала потенциал реализации как начальных, так и откорректированных планов т.н. специальной операции. А другая сторона (украинская оборона) еще не имеет достаточно ресурса для перехвата инициативы. Таким образом, произошла условная «стабилизация» уровня интенсивности боевых действий. Это касается преимущественно наземной операции, поскольку Россия продолжает владеть численным военным превосходством в воздушных силах и возможностях нанесения ударов с помощью ракет и авиации. В то же время, имея огромное численное преимущество, агрессор так и не смог добиться господства в украинском небе.

Рассматривая факторы, которые могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации, стоит в первую очередь упомянуть следующие.

Произошла условная « стабилизация» уровня интенсивности боевых действий

Первый — возможности привлечения дополнительных резервов. Утверждение об исчерпании ресурсов противника не означает, что Россия их исчерпала в целом. Происходит интенсивное подтягивание резервов за счет переброски войск, в частности, с Дальнего Востока и других отдаленных регионов, из Нагорного Карабаха. Эти силы — на подходе. К примеру, со стороны Ростовской области (по данным независимых источников невоенной разведки, базирующихся на спутниковых снимках), эти резервы могут прийти в район Мариуполя уже через два дня.

Россия интенсивно проводит мобилизацию как на оккупированных территориях ОРДЛО, так и скрытую мобилизацию на территории самой России. Хотя это в основном «пушечное мясо», которое вряд ли повлияет на боевой потенциал, но все равно будет отвлекать украинские ресурсы.

Второй — вероятность вторжения ВС Беларуси на наиболее угрожающем для Киева направлении. Пока еще непонятно, как поведет себя в ближайшие дни или часы Беларусь, или, точнее, Лукашенко, а также варианты действий белорусских военных и реакции белорусов на такие действия. Привлечение белорусских подразделений может изменить оперативный баланс сил на северном направлении не в пользу Украины или же запустить неожиданные для тандема Путин-Лукашенко процессы, которые приведут к стратегическим последствиям.

Третий — способность Украины держать оборону и накапливать силы для перехода в контрнаступление. Критически важна готовность партнеров сохранять и наращивать комплексную поддержку Украины, прежде всего поставки Украине вооружений, материальных ресурсов. Как недавно сказал президент Владимир Зеленский, то, что нам дают на неделю, расходуется за 20 часов. В этом контексте важно обеспечить безопасность линий снабжения. Пока российское руководство прибегает только к угрозам, но не следует исключать более активных действий, направленных на попытки перерезать каналы поставок ресурсов с запада в центр Украины и к линии фронта на востоке и юге. При этом следует понимать, что речь идет о тех же путях, которыми движутся потоки беженцев и гуманитарные грузы. Надеюсь, наши партнеры по НАТО смогут сделать следующий решительный шаг в этом направлении при принятии решений, которые частично компенсировали бы неготовность закрыть небо над Украиной.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.