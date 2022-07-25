Один из самых кровавых этапов войны 25 июля, 07:13

Завершился пятый месяц великой войны, полномасштабного нападения России на Украину

Це був один з найбільш кривавих етапів цієї війни. Ворог, користуючись величезною перевагою (в 10−20 разів) в артилерії і боєприпасах, як асфальтовий каток намагався поступово просуватись на Луганщині. На жаль, нашим військам довелося відступити від Сєвєродонецька та Лисичанська. Але в цих боях були величезні втрати з боку росіян, і врешті-решт активний спротив українських військ зупинив повільне російське просування. В середині липня ситуація на східному фронті відносно стабілізувалася.

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Ворога вдалося зупинити також завдяки тому, що українська армія почала отримувати від наших партнерів важку зброю, артилерію і сучасні системи реактивного залпового вогню. Зброя місяця — американські системи реактивного залпового вогню HIMARS, які наводять паніку на росіян і ефективно знищують ворожі штаби і склади з боєприпасами.

На південному напрямі українська армія поступово починає переходити до контратакувальних дій. Головна військова перемога місяця — звільнення острову Зміїний, стратегічного форпосту в акваторії Чорного моря.

Ворог не може перемогти українців на полі бою, тому намагається залякати нас і зламати психологічно.

Головна військова перемога місяця — звільнення острову Зміїний

Саме тому російські війська почали показові ракетні обстріли українських міст и цивільних об'єктів. Внаслідок того п’ятий місяць війни залишиться в пам’яті трагедіями Кременчука, Вінниці, Часового Яру, коли після ракетних обстрілів загинули десятки мирних жителів, зокрема і діти. Регулярно обстрілюються прифронтові міста — Харків, Миколаїв, Краматорськ. І там люди гинуть під російськими обстрілами майже кожного дня.

Але цей місяць війни знов показав — український спротив є незламним. В цьому нам допомагають наші партнери, і постачаннями зброї, і санкційним тиском на Росію, і економічною допомогою.

Зокрема в Лугано відбулась міжнародна конференція, яка започаткувала створення міжнародної коаліції на підтримку економічного відновлення України. Саміти ЄС, НАТО, Великої Сімки, які відбулись наприкінці червня, підтвердили підтримку України, зокрема і на перспективу, навіть якщо війна Росії проти України затягнеться.

Головною дипломатичною перемогою України в цей період стало надання нашій країні статусу кандидата в члени ЄС. І це також є ознакою і довготривалою гарантією підтримки України в протистоянні російській агресії.

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