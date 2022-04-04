Это произошло в 1979-м. Случай в истории, о котором забывают, анализируя войну России против Украины 4 апреля, 20:49 Цей матеріал також доступний українською

Китайское вторжение во Вьетнам продолжалось около месяца, и тут напрашиваются некоторые параллели с вторжением России в Украину

С агрессивной войной России против Украины проводятся многочисленные исторические параллели. Больше всего сравнений — с вторжением нацистов в Чехословакию, Польшу. Однако эти военные эпизоды увенчались успехом захватчика. Одна историческая параллель, о которой многие забыли, — китайское вторжение во Вьетнам, которое продлилось с 17 февраля по 16 марта 1979 года. Китайское правительство хотело «наказать» Вьетнам за свержение режима красных кхмеров, устроивших геноцид в Камбодже, в ходе которого были убиты более 2 млн камбоджийцев (а режим Пол Пота был верным союзником Китая). Тогдашний лидер Китая Дэн Сяопин сказал президенту США Джимми Картеру: «Китай собирается преподать урок Вьетнаму».

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Народно-освободительная армия Китая вторглась во Вьетнам с севера, ее численность составляла не менее чем 300 тыс. солдат. На то время информация просачивалась скудно, но обе стороны понесли тяжелые потери: погибли, по меньшей мере, 50 тыс. вьетнамцев и около 60 тыс. китайцев. После первоначальных успехов продвижение китайской армии было остановлено. В конце концов китайцы заявили, что их цель достигнута, и 16 марта отступили обратно в Китай. Они фактически ничего не получили, и Камбоджа больше никогда не находилась под китайским влиянием. Этот эпизод остается горькой страницей в истории Вьетнама. Несмотря на то, что Китай поддерживал Вьетнам в его войне против США, обеими странами правит коммунистический режим и обе они провели успешные рыночные реформы, Вьетнам по-прежнему очень подозрительно относится к гегемонистским амбициям Китая и запугиванию стран, которые меньше его.

Тогда, в 1979 году, китайцы очень быстро поняли, что у них ничего не получится

Китайское вторжение во Вьетнам продолжалось около месяца, и тут напрашиваются некоторые параллели с вторжением России в Украину. В обоих случаях захватчик был значительно более мощным в военном отношении, но местное сопротивление преуспело в срыве его планов. Вьетнамцы столько всего принесли в жертву, чтобы освободиться от американцев, что не позволили Китаю снова захватить себя (со времен династии Хань на протяжении более 1000 лет Северный Вьетнам то переходил под власть Китая, то освобождался от нее). Точно так же украинцы не хотят возвращаться под российское иго и готовы бороться с российскими захватчиками за свою жизнь и свободу. Сегодня ясно, что цель Путина — завоевать всю Украину — позорно провалилась. Тогда, в 1979 году, китайцы очень быстро поняли, что у них ничего не получится. Россияне же, к сожалению, похоже, еще не готовы отступить. Доселе поставленные Путиным цели достигнуты не были, но он, похоже, готов удвоить свои усилия и вложить все возможные ресурсы, чтобы Украина потерпела поражение. Но мир должен помочь победить эту преступную агрессию, цель которой уничтожение суверенитета Украины и ее демократического строя.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора

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