Как говорить с европейцами о войне России против Украины 27 октября, 13:03

В этой войне выиграет тот, кто здесь не опустит руки, кто не истощится

Материал подготовлен на основе выступления на публичной дискуссии в рамках инициативы Re: Open Ukraine, организованной Институтом Центральноевропейской стратегии

Недавно вернулась с французской конференции «Поп-философия», которая длится целую неделю, но с разными подтемами. На этот раз речь шла о «Философии и юморе». И все мое выступление на этой конференции заключалось в том, чтобы показать и объяснить им украинские мемы. Каждый мем был подвязан под какое-нибудь событие с войны. Некоторые мемы я сознательно оставляла дольше: например, тот, где изображен бегущий российский солдат, тащащий на себе стиральную машинку, унитаз и окровавленную мягкую игрушку, которую он отобрал у украинского ребенка. Я оставляла их дольше, чтобы у них запечатлелся этот образ — такого россиянина, которого они считали носителем большой культуры.

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Французов очень впечатляет, что украинцы настолько сильны, что смеются под бомбами. Это наша суперсила — ко всему относиться с приветственным порывом. За границей, если спросить, с чем мы ассоциируемся — это смелость. И это нужно поддерживать. В конце один из спикеров сказал: «Да, мы смеемся над этими шутками, потому что у нас с вами один и тот же враг». И я подумала: «Ес! После этого можно встать и пойти домой, потому что вывод был сделан правильно».

Не надо уставать благодарить. Французы обычно индивидуалисты, но здесь они очень включились в помощь. Всем приятно, когда их грамотно благодарят. Никто не хочет помогать человеку, который постоянно ноет. Нет, нужно каждое маленькое действие подчеркивать: приютили перемещенное лицо — супер, вы очень классные; отправили коробку моющих средств на территории, пострадавшие от активных боевых действий — здорово, спасибо.

Французов очень впечатляет, что украинцы настолько сильны, что смеются под бомбами

Во время этой войны французы поняли, что мы такие же, как и они, и эту общность нужно подчеркивать. А потому надо постоянно следить за всем: от того, как ты говоришь, какими ценностями оперируешь и до того, как ты одет. Из общего у нас, например, демократия, если нам не нравится президент, то мы меняем его на другого. Говоря об общности, я имею в виду и любовь к хорошей пище: у французов это культ. Говорю французам честно, что вам нужно поехать в Украину за хорошим кофе, ведь что же вы, французы, такая великая нация и с таким плохим кофе.

В то же время, когда вас спрашивают, почему вы не сдадитесь или почему вы не идете на переговоры, нужно не уставать объяснять. Ты им говоришь: ребята, украинцы не верят в переговоры. Украинцы верят в военную победу. Почему? Вот, пожалуйста, очевидные доказательства: посмотрите, что происходит на оккупированных территориях. Каждый раз, когда мы выгоняем оттуда врагов, мы видим, что там были застенки, мы видим массовые захоронения, мы видим, сколько военных преступлений совершено. Вы действительно думаете, что мы готовы пожертвовать частью своей земли, зная, что они там делают?

То же самое, когда украинцев обвиняют, например, в росте цен, удорожании каких-то продуктов. Упрекает вас продавец круассанов, что у него мука подорожала? Ага, значит, вы ели круассаны из нашей муки! А потому, что россияне сожгли порт и сожгли зерно, и возникло такое удорожание. Можно даже фоточки показать — вот смотрите, пылает наша пшеница, ее подожгли россияне. А вот наши фермеры, рискуя жизнью, потому что на полях бомбы собирают зерно — в том числе, чтобы отправить его вам и вы могли печь свои круассаны. Не мы решили вдруг не продавать вам зерно, потому не смейте говорить, что это из-за Украины.

Объяснять все эти вещи, такой ликбез надо проводить спокойно. Если вы эмоциональны, вы кричите, вас записывают сразу в нацисты, еще и в такую истеричную нацистку. Надо быть максимально сдержанным, дружелюбным, и говорить немного как с глупеньким ребенком — мол, окей, сейчас я тебе все спокойно объясню.

Люди ждут, что ты будешь в соплях, если в Украине идет война. Я когда летом приехала в Украину, то запостила себе в сториз черные ягоды со сметанкой. И мне приходит комментарий от какого-то француза «О, ничего себе, нормальная у вас такая война». И меня это немного разозлило, но я подумала, что у нас такая история вообще, наши соседи постоянно пытались дернуть нас — как не один, так другой. И спустя эти века такой жизни украинцы выработали чрезвычайную резистентность. Поэтому у нас и национальная одежда такая яркая, поэтому эти сумасшедшие ленты в наших веночках, поэтому мальвы возле побеленных хат.

24 февраля Россия ударила по тому, что мы любили делать. И абсолютно естественно, что мы стараемся их сохранить. В этом украинский парадокс и в том же наша сила: люди выходят из укрытий и заказывают себе лавандовый раф. Это невероятно, я не могу представить себе другую такую нацию, которая после прилета думает: «А это уже тянет на Щекавицу или еще нет?»

Надо объяснять, что это воля к жизни. Поставить себе букет цветов на столе. Есть возможность сделать дома ужин и пригласить друзей — сделай это. Ведь это и есть то, что у нас хотят отнять: наши маленькие привычки, нашу доброжелательность, поддержку, нашу радость даже от этих ягод.

В этой войне выиграет тот, кто здесь не опустит руки, кто не истощится. Поэтому если хочется себя в чем-то ограничить, то подумайте над этим. Хочется тебе купить это зеленое платье — купи, ты себя этим спасешь от депрессии, а значит, сможешь лучше работать, волонтерить, донатить. Надо позволять себе ценностные радости в это время.

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