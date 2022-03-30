Никогда снова война? 30 марта, 16:03 Цей матеріал також доступний українською

Пока бремя войны несет народ Украины сам. Для немецкой заповеди «никогда снова» — это шок реальности

Впервые опубликовано в немецком издании taz

Что для вас означает «никогда снова»?

Этот вопрос перед депутатами германского Бундестага поставил истощенный и разочарованный президент Зеленский.

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То же «никогда снова» также было в центре дебатов о военном вмешательстве среди Партии зеленых. Четыре наступившие после распада Югославии войны подвергли партию стресс-тесту, который мог разорвать ее на части. Первая из войн была настолько короткой, что ее можно было легко не заметить, но затем начались зверства в Вуковаре, обстрелы Дубровника, а впоследствии в финальном акте завершилась массовым убийством боснийцев.

Это массовое убийство было совершено военизированными комбатантами и подразделениями бывшей югославской армии, обеспеченными запасами оружия для использования в войне против боснийцев. Силы, защищавшие Боснию, фактически не имели доступа к военной технике.

В кроссовках на войне

Согласно лозунгу «никакого оружия в зоны конфликта», западный мир ввел эмбарго на поставки оружия в этот регион. Сербских бойцов это нисколько не беспокоило. Пострадали именно жертвы агрессии. Они не могли защититься: эмбарго не позволило им создать армию, способную обороняться. Я до сих пор хорошо помню тех юношей в кедах, без шлемов и бронежилетов.

Запад наблюдал за этим довольно долго. Пока драма Сребреницы не положила конец промедлению. Восемь тысяч молодых мужчин, почти детей, были переданы в руки своих убийц в определенной ООН «безопасной зоне», которой на самом деле не было.

Не НАТО оцепило Россию. Россия оцепила Украину

Это шокировало всех, кто думал, что одной мантры «Никогда снова» будет достаточно, чтобы противостоять злу в мире. Мы также не должны забывать, что именно Марек Эдельман, еврей, переживший варшавское гетто, просил международное сообщество вмешаться еще задолго до Сребреницы. А потом настал конец принципиального «нет» поставок оружия для самообороны или защиты других. Оборонная миссия НАТО длилась десять дней. Сколько жизней можно было бы спасти, если бы решение было принято раньше?

Через четыре года настал черед Косово. Снова первой вмешалась ОБСЕ. Без оружия и в качестве наблюдателей. Они считали военные колонны, отправившиеся из Белграда. Первые группы косовских беженцев отправились на юг в Македонию. Были обнаружены первые братские могилы. ООН не имела механизма для предотвращения очередного геноцида. Этот очевидный парадокс удалось решить путем односторонних действий со стороны НАТО. Что не является однозначно легитимным по международному праву, однако было оправдано как предохранитель совершения возможного геноцида.

От Ялты до Майдана

Скачок назад во времени: распад Советского Союза привел к возвращению независимости странам, которые ранее входили в состав Советского Союза или были независимыми государствами Варшавского договора.

Исчезнувшие за «Ялтинским разделом» страны вдруг снова появились на политической карте: Польша, Болгария, Латвия, Литва и Эстония, а также Украина — страны, которые на Западе вообще редко рассматривались как отдельные образования, пока они еще были под эгидой Советского Союза. Особенно Украина. Но Украина стала заметна, заняв место среди других стран, которые стремятся к свободе и когда-то были дарованы Сталину как невольные вассалы. В 2004 году Оранжевая революция послала к черту президента, который был признан победителем в результате сфальсифицированных выборов. Но через шесть лет охваченное разочарованием население возвращает его в должность.

Майдан 2014: Большой народный фестиваль. Выступали российские рок-группы, западные политики один за другим подбадривали толпу со сцены. Понимал ли кто-то из них, что это поощрение рождает ответственность? Ответственность быть с украинцами, если фестиваль превратится в ад?

Это не остановилось на Крыму

Анексия Крыма. Неожиданное нападение. Не кровавое, но жестокое. По крайней мере, после того, как крымские татары были лишены их прав и культуры во второй раз, после их депортации Сталиным в 1944 году. И с арестами и преследованиями тех, кто не хочет подчиниться воле российского режима.

Но здесь многие говорили успокаивающие слова, мол, надо было понять, насколько Крым важен для сердца и души русского народа. Но они были далеки от истины. Речь шла не только о Крыме. Силы Путина пересекли границу Украины, подготовленную ГРУ, и при содействии пятой колонны бандитов и темных персонажей.

Путин не пытался скрыть свои намерения. Украина, по его словам, является неотъемлемой частью общей истории, культуры, духовного пространства. Для тех, кто хотел видеть, увидел: Путин не собирался останавливаться на этом. Неотъемлемая заблудившаяся часть, «братский народ», должен вернуться в империю. А если ты не хочешь, то я применю силу.

Медленно, но уверенно, это насилие формировалось вокруг Украины по системному и стратегически последовательному плану.

Тихие голоса из Берлина

Не НАТО оцепило Россию. Россия оцепила Украину. На севере из Беларуси, на востоке вдоль границы с южной Россией, на юге с Черного моря.

Эта подготовка к войне, слабо замаскированная под учения, не вызывала возражений. Второй трубопровод через Балтийское море продолжали представлять сугубо как бизнес-проект. Внешнеполитические эксперты «с беспокойством» следили за введением войск. Издается заявление, в котором нападение на Украину называют неприемлемым. Остается непонятным, что это должно было означать.

Именно США начали высказывать все более четким языком мнение о том, что Путин собирается атаковать Украину. Западная челночная дипломатия не дала эффекта. Они все ходили к нему — по одному, разумеется. Аудиенции раздавались по-царски. Из Москвы все вернулись с пустыми руками. В итоге Путину было безразлично, что ему предлагают на пути диалога. Он желал Украину. Украина не входит в НАТО, поэтому о помощи НАТО не могло быть и речи, как и о поставках оружия в кризисные зоны по мотивам известной немецкой доктрины.

Террор должен быть виден

Что было после этого, хорошо известно. События в Мариуполе согласно первоначальному экспертному юридическому заключению профессора Отто Люхтерхандта соответствуют определению геноцида.

Над страной опустился террор. Нет никаких попыток это скрыть: террор должен быть виден. Цель — уничтожить решительность и моральный дух населения. Педиатрической клинике во Львове приходится прибегать к отбору пациентов, потому что медицинских ресурсов не хватает: представьте это себе на одну минуту.

Нет сомнения, что со времен Майдана украинская армия из небольшой группы опытных бойцов, имевших за спиной международную военную службу, превратилась в регулярную армию. Однако плохо оснащенную, в противоположность российской.

Правительство Германии слишком долго придерживалось своего принципа не отправлять оружие в кризисные зоны. Сейчас мы наблюдаем за отчаянной оборонительной войной, которую ведут недостаточно оснащенные мужчины и женщины, неожиданно упрямые мужчины и женщины, платящие своей кровью, чтобы удержать российские войска. Но сколько еще они могут так продолжать?

Настало время предоплаты

Еврейский президент Украины умоляет мир о современной военной технике. Ибо чем хуже экипированы его бойцы, тем больше их погибнет. Чем меньше они могут помешать мясникам, тем больше мирных жителей погибнет. Пафосно звучит, когда украинцы настаивают, что борются и за нашу свободу. Но грузины, молдаване, жители балтийских стран и поляки хорошо понимают, о чем они говорят.

Поражение Украины приведет российских военных к границе с Польшей. Ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками приблизятся к нам еще ближе. А что произойдет, если Украины не хватит, чтобы насытить Путина? А что, если он будет стремиться больше и больше? Грузия и Молдова в любом случае, Республика Сербская и Сербия на Балканах, а тогда, возможно, он все же решит взять Прибалтику. Коридор, соединяющий эти уязвимые страны с другими членами ЕС и НАТО, имеет ширину всего 65 километров.

Неужели это только борьба украинцев? Что произошло с «Никогда снова»?

Переломный момент наступил. Канцлер говорит о необходимой обороне и военных мерах безопасности. Очевидно, угроза войны и представления о реальной опасности России больше не исключаются как нереальные. Это уже реальность для украинцев. Если им удастся одержать победу, наша безопасность будет гарантирована. 100 млрд евро должно быть инвестировано в новую немецкую армию. Пора сделать предоплату тем, кто снимет с нас бремя войны. Дайте им то, что нужно для этого. Это в интересах нашей собственной безопасности тоже.

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