Что будет с Украиной, если Путин победит? 25 марта, 07:13 НВ Премиум

Российско-украинская война может закончиться либо геноцидом украинского народа, либо поражением Владимира Путина

Несмотря на настойчивые предостережения о планах Путина начать войну с Украиной, многие аналитики до последней минуты отрицали возможность полномасштабного российского вторжения. Начался уже второй месяц войны, это чувство недоверия сохраняется и не позволяет международному сообществу осознать всю серьезность ситуации в Украине.

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В то время как западные политики и аналитики продолжают обсуждать переговоры и компромиссные урегулирования, мало кто в Москве питает такие иллюзии. Те, кто близок к Путину, понимают, что он рассматривает нынешний конфликт как священную войну и уже давно перешел точку невозврата. Российский диктатор не согласится ни на что другое, кроме как на полное подчинение Украины или уничтожение страны.

Ужасающие масштабы военных целей Путина в Украине могут показаться немыслимыми большинству рациональных внешних наблюдателей, но они предельно ясны, если смотреть на них сквозь призму его токсичного мировоззрения.

На протяжении всего своего правления Путин был движим глубоким недовольством постсоветским упадком России и горел желанием возродить ее статус как супердержавы. Отнюдь не желая восстановить СССР, он перенимает традицию российского национализма и мечтает о воссоздании царского самодержавия.

Путин рассматривает распад СССР как «гибель исторической России» и часто сетует на то, что постсоветский уклад отрезал миллионы русских от их родины, лишая Россию ее законного сердца. Это чувство обиды подпитывает одержимость Путина Украиной, страной, чье существование стало олицетворением якобы несправедливости мирового порядка, установившегося после 1991 года.

Путин — не первый российский правитель, который отказывает Украине в праве на существование. Наоборот, отрицание Украины — это генеральная линия, проходящая через всю российскую историю. Этому отрицанию — сотни лет и оно по-прежнему широко распространено среди нынешнего поколения России. Однако мало кто когда-либо так яростно, как Путин, поддерживал эту доктрину отрицания. Он ясно дал понять, что конец независимости Украины — священная миссия, которая определит место его (Путина) в истории.

Путин подготовил почву для войны на уничтожение

Нынешняя война — лишь последний и наиболее драматический этап этой долгосрочной кампании. Первая попытка Путина положить конец независимости Украины была предпринята в 2004 году. Тогда он приехал в Киев, чтобы лично поддержать накануне президентских выборов прокремлевского кандидата — Виктора Януковича. Это высокомерное вмешательство привело к катастрофическим последствиям, вызвав гнев миллионов украинцев, которые до этого были аполитичны, и спровоцировало массовые протесты в поддержку демократии, вошедшие в историю как Оранжевая революция.

Стремление Украины к демократии и исторический разворот на Запад в годы после Оранжевой революции взбесили Путина и еще больше убедили его в необходимости восстановить контроль России над страной. Путина терзали воспоминания о народных восстаниях, прокатившихся по Центральной Европе в конце 1980-х и вызвавших распад Советской Империи. Поэтому он рассматривал демократическое пробуждение Украины как заговор Запада и прямую угрозу своему авторитарному режиму.

Когда через десять лет в Украине вспыхнули новые демократические протесты, Путин действовал решительно. В 2014 году, сразу после победы Евромайдана, он захватил Крым и, руками сепаратистов Донбасса, начал войну на востоке Украины.

За восемь лет, которые отделяют аннексию Крыма и нынешнее полномасштабное вторжение, конфликт на востоке Украины зашел в кровавый тупик, а отношения между Россией и Западом 1 в ступор. В этот период отказ Путина искать компромиссы и его готовность вступить в новую холодную войну подчеркнули то первостепенное значение, которое он придавал Украине. Все оставшиеся сомнения в этом отношении были сняты 24 февраля, когда российские войска начали крупнейшее со времен Второй мировой войны вторжение в Европе.

Путин не скрывал своей одержимости Украиной. Действительно, он неоднократно пытался объяснить, почему считает украинскую государственность и случайностью, и преступлением. В опубликованной в июле 2021 года длинной статье Об историческом единстве русских и украинцев Путин утверждал, что украинцы и русские — один народ и заключил, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией».

В серии длинных антиукраинских выступлений, произнесенных накануне нынешней войны, Путин пошел еще дальше, осудив всю страну как незаконную «антироссийскую», с которой больше нельзя мириться.

Личные нападки Путина на Украину сопровождались годами безжалостной кремлевской пропаганды, направленной на обесчеловечивание украинцев. С 2014 года российскую телеаудиторию ежедневно кормят гротескной ложью, изображающей украинцев как современных преемников гитлеровских нацистов. Абсурдность выдвижения таких обвинений против страны со всенародно избранным президентом-евреем, где ультраправые партии постоянно набирают меньше 1% голосов избирателей, очевидна. Но это не помешало миллионам россиян с энтузиазмом поверить мрачным фантазиям, в которых Украина изображается фашистской.

Эта ядовитая пропаганда открыла путь для военных преступлений, совершаемых в настоящее время в Украине. Российская общественность была настроена воспринимать Украину как часть России, а любых украинцев, которые не согласны с этим, как предателей или нацистов. Все понятие украинской идентичности было демонизировано и приравнено к наихудшим преступлениям в мировой истории. Неудивительно, что все имеющиеся данные указывают на сильную поддержку российской общественностью вторжения, которое шокировало и потрясло весь остальной мир.

Преступления против человечности, совершенные в первый месяц российского вторжения, — это только начало. Поставив вне закона украинское государство и обесчеловечив украинцев, Путин подготовил почву для войны на уничтожение. В ходе ковровых бомбардировок украинских городов и поселков уже убиты тысячи гражданских лиц. Жилые дома, школы, больницы и сооружения, превращенные в бомбоубежища — все они были преднамеренно выбраны в качестве мишеней в рамках кампании, проводимой Россией, похоже, с целью максимального увеличения числа жертв среди гражданского населения.

Между тем сообщения об арестах в районах, находящихся под российской оккупацией, по-видимому, подтверждают опасения, существовавшие до вторжения в отношении наличия у Кремля «расстрельных списков». Все большее число избранных должностных лиц, журналистов, активистов, бывших военнослужащих и религиозных лидеров похищаются российскими силами, повторяя сталинскую тактику террора.

Как сообщается, на передовой линии конфликта гражданское население, спасающееся от бомбардировок в осажденных городах, было вынуждено проходить через фильтрационные лагеря, предназначенные для выявления лиц, симпатизирующих Украине. В стране, где патриотические чувства достигают небывалых высот, эта практика может легко охватить миллионы украинцев.

По мере продолжения войны будет еще больше жестокости. Российские войска, выученные видеть в украинцах недолюдей, и радикализованные гибелью товарищей, будут все менее и менее склонны различать гражданских лиц и вражеских комбатантов, а отказ Украины сдаться и продолжающееся сопротивление страны будут использованы для оправдания жестоких репрессий. Все это будет порождать военные преступления, сопоставимые с наихудшими проявлениями тоталитарного ХХ века.

Можно ли остановить Путина? Первый шаг — осознать страшную реальность его деструктивных намерений. Как недавно написал в Twitter историк из Йельского университета Тимоти Снайдер: «Когда Путин говорит, что нет ни украинской нации, ни украинского государства, он имеет в виду, что намерен уничтожить украинскую нацию и украинское государство. Это все поняли?»

Остановить Путина можно только победив его. Все остальное просто создаст временную паузу перед следующей попыткой уничтожить Украину. Для международного сообщества это означает объявление тотальной экономической войны России и резкое увеличение поставок оружия в Украину.

В течение первых четырех недель войны украинские военные доказали, что они более чем способны противостоять российским захватчикам. В то время как силы Путина пользуются подавляющим превосходством с точки зрения живой силы и огневой мощи, российская армия, похоже, плохо управляема и становится все более деморализованной. Защитники Украины, напротив, сражаются мастерски и яростно. В результате Россия не достигла ни одной из своих ключевых военных целей и понесла катастрофические потери. Если украинцам будет предоставлено нужное оружие в достаточном количестве, Украина может абсолютно точно победить в этой войне.

Россия должна обанкротится и быть обескровленной. Международные санкции, введенные с начала войны, во многих отношениях были беспрецедентными, но их, к сожалению, недостаточно. Жизненно важно понимать, что Путин готов обречь свою страну на значительные экономические страдания, лишь бы достичь исторической цели — сокрушить Украину. Вместо того, чтобы пытаться сдержать Кремль, нужно полностью отрезать РФ от глобальной экономики и лишить доходов, необходимых для финансирования войны.

Для достижения этого западным лидерам необходимо принять то, что их собственные страны также должны заплатить значительную цену. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что запрет на российский импорт энергоносителей будет означать европейскую рецессию. Он должен срочно осознать тот факт, что альтернативой является геноцид европейцев.

В последние годы понятие геноцида было обесценено из-за частой эксплуатации в политических целях, не в последнюю очередь со стороны самого Путина в преддверии нынешней войны. Тем не менее, это остается самым серьезным обвинением, которое может быть выдвинуто против любого государства. В случае войны России с Украиной предупреждения о надвигающемся геноциде более чем оправданны.

Сам Путин неоднократно заявлял, что не признает права Украины на существование. Сейчас преступные действия его военных полностью соответствуют ужасающей логике его слов. Если Путин не будет разгромлен в Украине, он ее уничтожит. Если Запад будет стоять в стороне и позволит этому случиться, мир никогда не будет прежним.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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