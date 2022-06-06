Валерий Пекар

Валерий Пекар

Предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Прощай, нефть!

6 июня, 22:35
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Хотел бы обратить внимание аудитории НВ, ведь это очень образованные люди, на очень важную вещь — на нефть

Нефть является одной из главных основополагающих причин и фундаментов этой войны. Потому что нефть порождает авторитаризм, в свою очередь, авторитаризм порождает войну.

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И, таким образом, российское вторжение в Украину стоит в одном ряду с коронавирусом, с климатическими проблемами, с экологическими вызовами и т. д. Это все часть того, что должен наконец-то начаться процесс прощания человечества с массовым использованием ископаемой энергии.

Возобновляемые источники как раз очень демократичны. Вы можете на крыше своего дома повесить маленькую панель и все. То есть это очень демократичные технологии, поддерживающие демократию, а не авторитаризм.

Человечество должно проститься с нефтью, наконец, и тогда Россия возвращается туда, где она была 500−600 лет назад — в состояние небольшого абсолютно никому не нужного регионального государства.

И наконец завершится нефтяная история страны, которую точно охарактеризовал «бешеной бензоколонкой» сенатор Джон Маккейн, большой друг Украины, светлая ему память.

Но это не значит, что Украина будет в безопасности, если она будет слабой.

Украина должна быть сильной потому, что если у тебя на границе варвары, то ты должен быть сильным все равно.

Полную версию слушайте в специальном эфире Война в Украине на Радио НВ:

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Теги:   Нефть Джон Маккейн Авторитаризм Зеленые технологии Война России против Украины

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