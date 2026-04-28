Россия уже в зоне смерти. Почему распад империи неизбежен

Дайан Фрэнсис: Вертикаль власти не устоит, как только война будет проиграна — так уже было после афганского фиаско Москвы. Путин канет в небытие (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Вертикаль власти не устоит, как только война будет проиграна — так уже было после афганского фиаско Москвы

Россия не может извлечь выгоду из последнего скачка цен на нефть, поскольку ее экономика стала главной жертвой путинской войны. И хотя стране сейчас не грозит внезапный крах, как в 1991 году, ее нынешнее положение гораздо опаснее. Это постепенный необратимый упадок, когда все происходит будто бы в замедленной съемке. Доходы сокращаются, резервы тают, гражданский сектор пустеет, регионы бедны как никогда, долги растут…

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Россия позиционирует себя как супердержава, но на деле она превратилась в страну третьего мира с ядерным оружием, которая неуклонно идет ко дну.

Война по сути «пожирает» экономику, загоняя ее в состояние терминального упадка, которое экономисты называют «зоной смерти». Вот основные симптомы.