Запад может многое. Вспомним, как Путина остановили в Грузии 17 августа, 10:11 NV Премиум

Грузия потерпела неудачу в попытке противостоять российской агрессии, но даже полусерьезной поддержки Запада хватило, чтобы удержать Россию от аннексии других грузинских провинций

Полномасштабная война России против Украины, которая на следующей неделе перешагнет 18-месячную отметку, косвенно, но тесно связана с российско-грузинской войной 15-летней давности. Тогда, в первую неделю августа 2008 года грузинские села в Южной Осетии, сепаратистском анклаве, контролируемом Россией с 1992 года, подверглись массированному артиллерийскому обстрелу; 14 августа российские танки достигли окраин Тбилиси, а через неделю отступили к Цхинвали. Перемирие было согласовано с президентом Франции Николя Саркози, который помчался в Москву, чтобы убедить президента России Дмитрия Медведева отменить вторжение. И не кто иной, как госсекретарь США Кондолиза Райс убедила президента Грузии Михаила Саакашвили подписать соглашение, что вынудило Кремль признать Абхазию и Южную Осетию «независимыми государствами». Отражение этой войны как в российских мейнстримных СМИ, так и на неподцензурных площадках сходится в том, что быстрая победа России и готовность Запада смириться с ней побудили Москву сделать ставку на военную силу как универсальный инструмент политики, тем самым наметив путь к войне с Украиной.

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Сразу после войны в Грузии в России начались радикальные военные реформы, направленные на превращение армии в боеспособную силу, способную вести динамичные многокомпонентные операции в современных войнах. Быстрое развертывание спецназа и ВДВ в Крыму в феврале 2014 года было воспринято как положительное доказательство успеха этой модернизации. Однако вторжение России в Украину обнажило разрыв между политическими амбициями Кремля и реальными возможностями его военной машины,