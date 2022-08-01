Политический кризис в Италии: потеряет ли Украина партнера? 1 августа, 11:42

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году итальянские правительства придерживались четкого принципа: отношения с Россией важны для Рима, но отношения с ЕС и США важнее

21 июля итальянский премьер-министр Марио Драги и его кабинет подал в отставку. Это уже 18-е правительство Итальянской республики в отставке с момента падения Берлинской стены в 1989 году. Перед отставкой вечером 20 июля верхняя палата итальянского парламента поддержала правительство Драги, однако подстрекатели политического кризиса партия Движение пяти звезд (Movimento 5 Stelle — M5S) отказались участвовать в голосовании. Их поддержали две другие правые политические силы (Lega Nord — LN) и Вперед, Италия (Forza Italia). Главной причиной их недовольства стал вопрос преодоления последствий войны России против Украины в энергетическом секторе.

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Первопричина частых политических кризисов в Италии, по мнению исследователей, кроется в характере системы, построенной после Второй мировой войны. В мае 1946 г. наряду с выборами в Конституционную ассамблею в послевоенной Италии проходил референдум, на котором итальянцы высказались за устранение королевской власти Савойской династии и провозгласили итальянскую республику. В тогдашнем политикуме Коммунистическая партия Италии была едва ли не самой сильной и многочисленной левой силой на континенте. Лидер партии Пальмиро Тольятти после длительного пребывания в изгнании в Москве вернулся на Родину и увел итальянских коммунистов на первые послевоенные парламентские выборы. Рост популярности левых идей среди итальянцев, а также тот факт, что коммунисты вместе с социалистами завоевали в 1946 году более 30% голосов избирателей, беспокоили представителей США и Ватикана. Их общая кампания в поддержку партии христианских демократов привела к тому, что коммунисты проиграли выборы, но вместе с социалистами постоянно присутствовали в политической жизни страны. В дальнейшем первым социалистическим премьером страны стал Беттино Кракси в 1983 году, а прежде страной поочередно руководили премьеры из коалиционных правительств христианских демократов.

С момента окончания холодной войны Италия время от времени вступает в политические кризисы, являющиеся следствием существующей электоральной системы, предполагающей формирование коалиций политических партий. Как следствие, любое малейшее недовольство одного из членов коалиции приводит к правительственному или парламентскому кризису. К примеру, современный кризис кабинета Марио Драги разгорелся после того, как министр иностранных дел Луиджи ди Майо, представитель партии M5S, заявил, что покидает партию из-за ее блокирования предоставления военной помощи Украине. Вместе с ним покинули силу еще около 60 человек, сформировав свою политическую силу. В общей сложности партия M5S — победитель всеобщих парламентских выборов в Италии 2018 года с результатом более 30% голосов, получила только 2% голосов избирателей на местных выборах 2022 года.

Другая причина политической нестабильности — евроскептицизм и популизм правых политических сил. В начале 90-х годов итальянский политический спектр резко изменился. С окончанием Холодной войны исчезли две главные силы — христианские демократы и коммунисты, а появилась левоцентристская Демократическая партия и правоцентристские популистские партии. Если коротко, основная борьба велась между теми, кто выступал за усиленную евроинтеграцию и теми, кто скептически относился к вопросам европейской общности. Острое — это противостояние оказалось на выборах 1996 года, тогда Романо Проди, лидер левоцентристской партии Оливкового дерева, победил Сильвио Берлускони, возглавлявший правоцентристскую коалицию Полюс за свободы (Polo per le Libertà).

Ядром правоцентристской коалиции была партия Берлускони Вперед, Италия, созданная в 1994 году. Название партии фактически повторяло футбольный лозунг, показывавший популистский характер политической силы, а также то, что Берлускони с 1986 года владел известным футбольным клубом Милан. Кроме того, во время своего вступления в итальянскую политику Берлускони был еще и медиамагнатом, чьи бизнес-структуры владели группами национальных телеканалов RAI. Это позволило Берлускони и его коалиции Дом свободы (Casa delle Libertà), в которую входили партии Forza Italia, Lega Nord и Alleanza Nazionale, победить левоцентристов на выборах 2001 года. Берлускони стал премьером на рубеже тысячелетий и состоял на посту до 2006 года. После непродолжительной паузы в 2008 году Берлускони вернул пост, однако постоянные коррупционные и сексуальные скандалы привели к тому, что в ноябре 2011 года Берлускони потерял большинство в парламенте и покинул пост премьер-министра.

На фоне этих политических партий и лидеров кабинет Марио Драги стал действительно проукраинским

Смена правительств и популистская риторика привели к проблемам в экономике. В период с 2000 по 2010 год среднегодовой прирост в Италии составил всего 0,25% (измерено ВВП в постоянных ценах). Из всех стран мира хуже показали только Зимбабве и Гаити. Более того, государственный долг снова начал неуклонно расти после усилий, направленных на его сокращение в конце 1990-х годов. К 2011 году он составил 120% ВВП (вдвое больше, чем разрешено для членства в ЕС).

Поэтому в 2011 году правительство возглавил профессор экономики Марио Монти, сформировавший технократическое правительство, во многом похожее на правительство Марио Драги. Монти сумел осуществить важные реформы в экономике, однако сложившаяся накануне выборов его политическая сила не сумела одержать победы. Поэтому с 2013 по 2018 годы в Италии правительства левоцентристской коалиции часто менялись.

Как уже было упомянуто, неожиданно в 2018 году к власти снова вернулись правые популисты. На выборах победу одержали M5S, а Северная Лига финишировала второй. Это позволило двум партиям сформировать кабинет министров во главе с Джузеппе Конте. Особой чертой победы правых сил был как раз евроскептицизм в вопросах миграции, которые Италия со времен войны в Сирии испытывала едва ли не наиболее остро всех государств-членов ЕС.

Однако политика правительства Конте, особенно в части реагирования на пандемию, привела к очередному экономическому и политическому кризису. Поэтому в феврале 2021 года было сформировано правительство национального единства, в которое вошли все политические парламентские силы. Правительство сформировало бывшего президента Европейского банка и банка Италии Марио Драги, который не был членом ни одной политической партии.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году итальянские правительства придерживались четкого принципа: отношения с Россией важны для Рима, но отношения с ЕС и США важнее. Италия традиционно продолжала придерживаться евроатлантической политики. Отношения с Россией стали напряженными, однако контакты не прекратились. Итальянский премьер Маттео Ренц посетил москву с официальным визитом после аннексии Крыма в марте 2015 года. В июле путин посетил с неофициальным визитом выставку Expo 2015 в Милане. Провел встречи с президентом Италии и Римским папой.

В ходе этого визита путин посетил также и Сильвио Берлускони, своего давнего знакомого и бизнес партнера. Берлускони после 2011 года политику не покинул, а продолжил карьеру в своей политической силе, которая на выборах 2018 года получила чуть больше 14% голосов и оставалась частью политикума Италии.

У лидеров других правых политических сил отношения с москвой еще дружелюбнее. Бывший премьер и лидер M5S Джузеппе Конте в 2018 году поддерживал снятие всех санкций с России и ее возвращение в Большую восьмерку. Сейчас Конте выступал против предоставления Украине военной помощи. Под руководством лидера Северной лиги Маттео Сальвини в 2017 г. партия подписала договор о сотрудничестве с путинской партией единая россия. В период российско-украинской войны Сальвини высказал идею посетить путина в Москве и начать мирный диалог. По недавним сообщениям итальянских СМИ, советник Сальвини перед организацией поездки своего босса встречался с представителем российского посольства.

На фоне этих политических партий и лидеров кабинет Марио Драги стал действительно проукраинским. С самого начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Драги и его правительство осудило действия России и вместе с другими лидерами ЕС призвало пути прекратить кровопролитие и вывести войска. Позже Италия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, арестовала активы российских олигархов (включая яхту Шахерезаду, которая по данным источников может принадлежать лично путину), выдворили российских дипломатов и поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Визит Драги 16 июня вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом продемонстрировали не только единство ЕС в поддержке Украины, но и внешнеполитическую уверенность итальянского правительства как третьей экономики Европы.

Более радикальные действия произошли в итальянском энергетическом секторе, где страна одной из первой в ЕС сократила импорт российского газа. Сейчас страна зависит от России примерно на четверть своего импорта газа, по сравнению с примерно 40% в начале года, увеличив поставки с африканского континента.

Официальный Рим предоставил Украине 150 млн евро военной помощи, включающей крупнокалиберные пулеметы, переносное противотанковое и зенитное оружие, амуниция и защитное снаряжение, отправленные двумя траншами. В начале мая правительство Италии пообещало создать новый пакет, включающий определенное количество 155-мм гаубиц и бронированную технику.

Пока Драги остается премьером до избрания нового кабинета. Прогнозируется, что победу на выборах одержит новая правая партия Братья Италии (Fratelli d'Italia, FdI), лидером которой является Джорджия Мэлони, бывшая министерка молодежи в правительстве Берлускони. На выборах 2018 года партия получила более 4% голосов и сейчас лидирует в социологических опросах. Мелони уже успела заявить, что ее партия не несет опасности Италии и является консервативной силой, отвечая на упреки в неофашистском характере силы. Она также добавила, что отношениям с Украиной тоже нечего бояться и она продолжит поддержку нашей страны.

Кто бы ни одержал победу на выборах 25 сентября в Италии понятно то, что новое правительство, а высока вероятность, что оно снова будет сформировано правоцентристскими силами во главе с партией Братья Италии, партией Берлускони Forza Italia, Северной лигой и возможно M5S, не сможет радикально изменить существующий внешнеполитический курс. Как и политика кабинета Конте, это правительство может приветствовать ухудшение ситуации в экономике, ведь здесь популистские решения результата не дадут. Однако обозреватели отмечают, что будущее правительство будет бороться за получение европейской помощи в размере 200 млрд евро, которые ЕС предоставит после проведения реформ, а это значит, что разрыв с ЕС не произойдет. Похожая ситуация и в отношениях с Украиной, Италия уже не сможет вернуться в business as usual из России. Хотя итальянское общество, очень часто находящееся под влиянием дезинформации СМИ и определенной ностальгии и стереотипным представлениям о России, в подавляющем большинстве требует мирного урегулирования (52% опрошенных) и считает, что правительство не должно тратить больше средств бюджета на оборону из-за войны (63%), может стать объектом политических манипуляций российских спецслужб на предстоящих выборах.

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