Девять граней поражения Путина. Что дальше? 30 марта, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Если предположить, что Путин примет мирное предложение Украины, то на многих уровнях это выглядит просто катастрофическим поражением России

Украинская сторона, 29 марта в Стамбуле представила российским визави свои идеи относительно потенциального мира. Вроде бы как российская делегация уехала представлять украинский план своему шефу — Путину. Перед этим они объявили о некой «доброй воле», что подразумевает вывод российских войск из Киевской и Черниговской областей. Отметим, что это произошло после того, как высшие военные чины РФ уже заявили о переориентации военной кампании с Киева на Донбасс, и о том, что ее целью изначально было «полное освобождение Донбасса» (сделаем вид, будто бы им поверили).

Видео дня

В связи с этим, я тут вот о чем размышляю.

Во-первых, все это очень похоже на огромную украинскую победу в битве украинского Давида против российского Голиафа. Украинцы, с которыми я говорю, непреклонны. Они верят в свою победу. Общество заражено только на победу в этой войне. Так что мне интересно, купится ли на все это украинский народ и одобрит ли какой-либо мирный план на референдуме. На самом деле это может оказаться непростой задачей. Что произойдет, если на референдуме этот план будет отвергнут?

Так или иначе, Украина получает время для передышки и накопления оборонительного потенциала перед следующим наступлением России.

Во-вторых, наученные горьким опытом Будапештского меморандума 1994 года украинцы не настолько глупы, чтобы голосовать за мирное соглашение без серьезных гарантий безопасности государств-гарантов.

В-третьих, Москва, возможно, отступила от своего плана наступления на трех фронтах, сосредоточившись теперь на Донбассе, но все же заявила, что речь идет о всем Донбассе. А если сейчас посмотреть на карту фронта, то там меньше половины Донбасса. Это может свидетельствовать о том, что российская сторона просто выигрывает время для перегруппировки. Затем начнет новое наступление, нацеленное на основную часть ВСУ, которая противостоит российским войскам на Донбассе. Когда Мариуполь падет, они окажутся под угрозой окружения.

Но если предположить, что Путин примет вышеупомянутое мирное предложение Украины, то на многих уровнях это выглядит просто катастрофическим поражением Росси и его лично. Сможет ли он принять это как данное и с этим жить.

Рассмотрим девять граней путинского поражения.

1.Имидж Путина как гения тактики и стратегии рухнул. Накануне войны главный аргумент, который использовал Кремль, чтобы объяснить, почему они не будут воевать с Украиной был таким: мол, англосаксы мечтают, чтобы братские славянские народы воевали друг с другом, но мы не настолько глупы, чтобы дать себя в это втянуть. А теперь, получается, что Путин таки глуп.

2.То, как Россия вела эту войну, совершив неспровоцированное нападение на суверенную страну, бомбя города и гражданские объекты, превратило Россию и Путина в международных изгоев и, вероятно, надолго. Репутационный ущерб огромен. А ложь в преддверии войны означает, что ничему из того, что говорит Кремль, верить нельзя.

А теперь, получается, что Путин таки глуп

3.Путин подставил Россию под разрушительные экономические санкции. Учитывая пункт 2 и призывы к выплатам репараций за войну, санкции вряд ли будут быстро ослаблены, даже если сейчас довольно быстро подпишут мирное соглашение. Вполне резонно предположить, что в этом году в России может произойти снижение реального ВВП на 15−20%, а ВВП в долларах упадет, возможно, на полтриллиона. Полагаю, что крупные международные компании не спешат возобновлять сотрудничество с Россией даже при самом оптимистичном сценарии — скором перемирии. Это говорит о том, что российская экономика будет находиться в рецессии долгие годы и медленно восстанавливать потери, вызванные этим конфликтом. РФ также, возможно, придется выплатить огромные репарации Украине за военные расходы. И в ход для этого пойдут российские активы за границей, которые сейчас заморожены.

4.Россия подвергает военной угрозе мир и стабильность в Европе. Поэтому Запад изменит свою позицию, и мы должны ожидать резкого увеличения оборонных расходов НАТО, чтобы противостоять предполагаемой угрозе со стороны Москвы. И если Москва вторглась в Украину, чтобы предотвратить угрозу безопасности РФ от самой НАТО, и чтобы Альянс не вышел на границу с РФ посредством принятия в НАТО Украины, то теперь эта военная угроза станет для Москвы еще более реальной и значимой.

5. Путинское вторжение сплотило граждан Украины как никогда ранее. Опрос общественного мнения показал, что вторжение осуждает более 90% населения. И вообще непонятно, зачем российским военным бомбить восточные и южные области Украины, в основном русскоязычные, и исторически более благосклонные к Москве, что всегда отражалось в их политических предпочтениях на выборах. Больше эти люди к России не благосклонны. Вторжение Путина послужило прямо противоположному его главной цели — вновь объединить русский и украинский народы, остановить постоянное движение Украины на Запад с 1991 года и распад СССР. Теперь он неизбежно ускорил этот процесс. Украина, скорее всего, станет более прозападной, и в этом процессе ей, вероятно, будут помогать огромные финансовые потоки Запада. Путин увеличил шансы Украины на успешное экономическое и политическое развитие и тем самым стать примером для России и россиян — опять же, прямо противоположное тому, что он себе планировал.

6. Пусть Украина и не станет членом НАТО, но она будет продолжать перевооружаться, причем ускоренными темпами. Это повысит ее способность противостоять российским атакам. И если это вторжение для России не увенчалось успехом, то вероятность провала в будущем еще больше возрастет.

7. Союз с Китаем оказался не более ценным, чем бумага, на которой он был написан. Когда дошло до давления на Китай, он, похоже, не захотел поддерживать Россию оружием и финансированием, опасаясь раздражать США. В трудную для Путина минуту Си Цзиньпин самоустранился. Сейчас, возможно, Си Цзиньпин думает, что Путин переступил за грань и стал обузой для Китая. У Путина, как лидера, достойных друзей в мире не оказалось. Мир, напротив, сплотился в поддержку Украины. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о том, что Россия несет ответственность за гуманитарные последствия полномасштабной агрессии против Украины. Резолюцию поддержали 140 стран, против выступили пять (Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь).

8. Распиаренные на недавних успешных интервенциях в Сирии и Ливии российские вооруженные силы в Украине показали себя «потемкинской армией». Плохая тактика, неисправное оборудование, разведка хромала на обе ноги плюс упаднический настрой — все это привело к тому, что украинцы, воюя самым дешевым западным оружием, разбили их на голову. Это удар не только по военной угрозе как излюбленному инструменту российской дипломатии, так и по продажам оружия в будущем, которые имеют критически важное значение для российской экономики.

9. Десятки тысяч жертв российских солдат. Погибшие и раненые вернутся домой, чтобы стать свидетельством того, как их разгромили храбрые украинцы и как кремлевские лидеры отправили их на бойню. Зачем? А чтобы утвердить де-факто оккупированные Крым и так называемые ЛНР и ДНР.

Конечно, вы скажете, что, учитывая власть Путина над своими медиа и информационным полем, все это не имеет значения. Ведь он может перевернуть все с ног на голову и назвать поражение огромной победой для Москвы. Но тысячи мешков с трупами убитых солдат и экономика, которая будет находиться в упадке в течение многих лет, ухудшение уровня жизни и ускоренная утечка мозгов за границу расскажут совершенно другую историю.

Я не знаю, сможет ли Путин жить с миром, достигнутым подобным образом, позволят ли россияне за все это ему и дальше находиться при власти. Может ли он на этом этапе рискнуть и заключить мир, или решит усилить эскалацию, чтобы довести задуманное до конца. Этого не знает никто.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.