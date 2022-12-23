Почему в Европе по-разному видят окончание войны в Украине 23 декабря, 19:37 Эксклюзив НВ

Война России против Украины должна стать катализатором для того, чтобы европейцы поняли, почему их разный исторический опыт так важен

Как закончится война в Украине — предсказать нельзя. На одиннадцатом месяце войны России против соседки ЕС — Украины, ее часть уже в руинах. С наступлением зимы мишенью россиян стала энергетическая инфраструктура. Многие украинцы остались без воды, отопления, элементарных услуг, еды, жилья и безопасности. Репортажи из Мариуполя, который Россия разбомбила, а затем оккупировала, шокируют.

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Война России против Украины ведется не за то, чтобы помешать Киеву вступить в НАТО, что используется президентом России Владимиром Путиным как оправдание для вторжения. Речь также не идет о борьбе с нацизмом (еще одно оправдание). Речь идет, как недавно написала политолог Гвендолин Сасс, об уничтожении украинского государства и украинской нации.

И не факт, что все европейские страны поняли это. Во всяком случае, эта неослабевающая путинская агрессия открыла несколько важных расколов внутри ЕС. То, как они будут преодолены, может определить будущую архитектуру безопасности Европы.

Первый раскол касается жизнеспособности мягкой силы ЕС.

ЕС был создан на развалинах Второй мировой. Его идеология, за неимением лучшего слова, продолжает оставаться проектом мира. Оставляя в стороне экономическую силу, ЕС является организацией мягкой силы, безопасность которой гарантируют США. И это сила, в которой два бывших соперника — Франция и Германия, столетиями сражавшиеся на континенте, и которым удалось наладить сближение после 1945 года — в значительной степени сформировали отношения ЕС с Россией.

Первый раскол касается жизнеспособности « мягкой силы» ЕС.

Начиная с 1960-х годов сменявшие друг друга правительства Германии проводили особую политику в отношении СССР. И продолжали ее уже по отношению к нынешней России после окончания холодной войны. Wandel durch Handel (изменения через торговлю) — не просто лозунг. Россию и Германию связывали и соединяли газопроводы.

Эта зависимость (несмотря на многочисленные оговорки центральноевропейцев) стала инструментом, который использовал Кремль для ослабления и раскола Европы. Европейцы сейчас платят очень высокую цену за некритическую зависимость Германии от российского газа. Им пришлось приложить все усилия, чтобы диверсифицировать свои пути поставок энергоресурсов, включая закупку сжиженного природного газа в США, Катаре и других странах.

Некоторые политические партии в Европе обвинили США в том, что те используют энергетические проблемы Европы (возникшие по ее же вине), вместо того, чтобы признать: такой импорт обеспечивает тепло домохозяйствам и работу промышленности.

Несмотря на то, что Россия продолжает разрушать Украину, и канцлер Олаф Шольц, и части его Социал-демократической партии, и бизнес-лобби стремятся к положению, которое существовало до войны. Вот здесь кроется вторая трещина, связанная с разным историческим опытом государств-членов ЕС и восприятием возникающей в результате этого угрозы.

ЕС как мирный проект годами совершенствовался без голоса восточных или центральных европейцев. А тем пришлось жить под диктатурой Советского Союза.

В настоящее время Западная Европа, в том числе Франция и Германия, рассматривают будущую архитектуру европейской безопасности, которая в той или иной форме привлекала Россию. Для восточноевропейцев безопасность — это защита от России. Потому последние хотят победы Украины и поражения России. Для них вторжение России в Украину угрожает стабильности и безопасности Европы — угроза, которая усилилась бы в случае победы России.

Это также объясняет, почему восточноевропейцы хотят, чтобы ЕС и НАТО как можно больше защищали Украину. Их собственный исторический и культурный опыт жизни в советской коммунистической системе играет важную роль в том, как они видят борьбу Украины за независимость и суверенитет.

Европа после 1945 г. была разделенным континентом, на котором Западная Европа была привилегирована мирным проектом свободы, демократии и стабильности. Восточная Европа жила в условиях поддерживаемой силой оккупации и стабильности. Для восточных и центральных европейцев, когда в 1989 году пала Берлинская стена, воссоединение Европы означало присоединение к ЕС и НАТО. Эти две евроатлантические организации были гарантами безопасности и свободы. Центральные европейцы хотят таких же перспектив для Украины и других стран региона, учитывая, как Россия пытается уничтожить Украину. В отличие от нескольких западноевропейских стран, особенно Германии, они не смотрят на регион через призму России.

Эти трещины не разъединят ЕС. Но они усугубляют и порождают неприязнь между Западной и Восточной Европой, если обе стороны не осознают свой разный исторический опыт и свое восприятие угроз, безопасности и России.

Война России против Украины должна стать катализатором для того, чтобы европейцы поняли, почему их разный исторический опыт так важен и как они могут сформировать будущие договоренности по безопасности на континенте.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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