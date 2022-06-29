Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Почему Эрдоган маневрирует между Украиной, Россией и Западом

29 июня, 19:28
Эксклюзив НВ

Украинцы начинают сомневаться в приверженности Турции делу их победы, несмотря на несомненный успех и помощь Байрактарами

Турки по праву гордятся успехом дронов Байрактар в Украине. Украина также отметила успех этих беспилотников, применяющихся для поражения российской бронетехники. О Байрактаре сложили и спели песню и украинские солдаты, чтобы отметить эту высококлассную турецкую технологию, которая переломила ход событий в первые недели битвы за Киев. Турки расценивают это как отличный пример новообретенной технологической и военной мощи страны, а также свою готовность оказать поддержку Украине, несмотря на очевидные риски повредить ценные отношения с Россией.

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Однако украинцы начинают сомневаться в приверженности Турции их делу, несмотря на несомненный успех Байрактаров.

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Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Анталья Переговоры с Россией Украина-Турция Россия-Турция Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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