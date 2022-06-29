Почему Эрдоган маневрирует между Украиной, Россией и Западом 29 июня, 19:28 Эксклюзив НВ

Украинцы начинают сомневаться в приверженности Турции делу их победы, несмотря на несомненный успех и помощь Байрактарами

Турки по праву гордятся успехом дронов Байрактар в Украине. Украина также отметила успех этих беспилотников, применяющихся для поражения российской бронетехники. О Байрактаре сложили и спели песню и украинские солдаты, чтобы отметить эту высококлассную турецкую технологию, которая переломила ход событий в первые недели битвы за Киев. Турки расценивают это как отличный пример новообретенной технологической и военной мощи страны, а также свою готовность оказать поддержку Украине, несмотря на очевидные риски повредить ценные отношения с Россией.

Видео дня

Однако украинцы начинают сомневаться в приверженности Турции их делу, несмотря на несомненный успех Байрактаров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.